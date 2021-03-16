«Я постоянно плакала». Куда пропала фигуристка, разгромившая Загитову на чемпионате мира

Канадка Кейтлин Осмонд могла не поехать на главный турнир в своей карьере. А сразу после сенсационной победы решила, что с неё хватит.

Тотальное доминирование российских девушек не подлежит сомнению. С 2015 года лишь одной иностранной фигуристке удалось завоевать золото чемпионата мира. Эффектная канадка Кейтлин Осмонд через месяц после Олимпиады в Пхёнчхане разгромила 15-летнюю олимпийскую чемпионку Алину Загитову в Милане и устроила настоящий праздник всем поклонникам настоящего женского катания.



Очаровательная фигуристка абсолютно не верила в свой успех и несколько раз порывалась сдаться. А после главного триумфа в жизни исчезла из поле зрения болельщиков.



Куда же пропала последняя чемпионка мира не из России?

Ночной кошмар! Загитова упала трижды и осталась без медали И Загитова, и Костнер сломались под давлением золотых перспектив и не попали даже в медали. Новая чемпионка мира – Кейтлин Осмонд из Канады.

«Упала на лёд и кричала»

Кейтлин пришла на каток вслед за старшей сестрой Наташей, но очень быстро отобрала у неё звание сильнейшей фигуристки семьи Осмонд. На юниорском уровне Кейтлин не блистала, но уже в первый взрослый сезон совершила огромный прорыв и стала главной надеждой Канады в женском одиночном катании. Благодаря размашистым высоким прыжкам, яркому актёрскому таланту и грамотным постановкам Осмонд оказалась на хорошем счету у специалистов. Многие ждали, что именно Кейтлин преподнесёт сенсацию на Олимпиаде-2014, но в итоге спортсменка уехала из Сочи с серебром командного турнира и тяжёлой травмой колена, полученной прямо во время Игр.

В начале следующего олимпийского цикла 19-летняя Осмонд получила стрессовый перелом стопы, а затем сломала ногу. Она была на грани отчаяния и не верила, что сможет продолжить кататься. «Я была так разочарована этой серией травм, что сказала себе: если будет ещё одна, я не буду бороться. Всё, что я помню дальше, — я упала на лёд и кричала. Перелом ноги. Я проиграла. Я убедила себя, что больше не вернусь», — признавалась фигуристка.

В итоге сезон-2014/15 Кейтлин пришлось пропустить полностью, а после возвращения она ещё долго не получала удовольствия от катания: тело ныло и отказывалось слушаться, тренировки превращались в каторгу. Канадка уже не надеялась на высокие результаты и не понимала, ради чего должна терпеть мучения и боль, однако сообщить об уходе из спорта своей команде у неё не хватало решимости.

Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила чемпионат мира Алина Загитова падала, вставала и снова падала. Сил у неё больше не было.

Первая после Загитовой и Медведевой

До Олимпиады в Пхёнчхане оставалось два года. Тогда Осмонд решила перезапустить карьеру и сделать всё, чтобы впоследствии не жалеть о своём выборе. «Я решила исцелиться сердцем и душой, восстановиться и сделать эти два года самыми запоминающимися в моей жизни», — писала Осмонд.



И действительно, уже в предолимпийском сезоне Осмонд предстала обновлённой и неуязвимой. Она источала уверенность, получала наслаждение от своего катания и дарила восторг поклонникам. Мощная энергетика, впечатляющее атлетичное катание и фирменная улыбка Осмонд стала настоящим украшением женского фигурного катания. За год до Олимпиады она впервые завоевала медаль чемпионата мира, проиграв только Евгении Медведевой.

К олимпийскому сезону Кейтлин подготовила две сильные запоминающиеся программы: короткую под Эдит Пиаф и произвольную, в которой соединила классическую и современную версии «Лебединого озера». По сложности прыжков Осмонд не была лидером, но с лихвой компенсировала это насыщенностью программ и сложными связками между элементами. На Играх в Пхёнчхане Кейтлин не смогла вклиниться в битву Медведевой и Загитовой, но для Канады её выступление всё равно стало грандиозным триумфом. Она не только завоевала золото в командном турнире, но и добыла бронзу в личных соревнованиях. Такой результат стал неожиданным даже для самой фигуристки.



«Забавно, но, несмотря на уверенность в себе, я даже не задумывалась о месте в тройке. Я хотела показать лучший прокат в жизни, однако пьедестал, как мне казалось, был недосягаем», — вспоминала Осмонд.

Катастрофа Загитовой – что это было? Все причины случившейся беды Что это – случайность, психология? Или это и есть настоящая форма Алины? А может быть виноваты они – Чесалин и Тубольцева? Выбирай!

Осмонд чуть не снялась с победного чемпионата мира

Во время церемонии награждения на Олимпиаде Осмонд твёрдо знала, что на этом её миссия выполнена. Финальной точкой должен был стать чемпионат мира в Милане, но её участие в этом турнире оказалось под большим вопросом.



«Постолимпийский месяц был больше похож на кошмар, чем на мечту. Я ещё никогда не была такой уставшей. Я постоянно плакала. Тело ныло. Травма спины, похоже, усугубилась. Помню, как разговаривала со своим другом перед чемпионатом мира, ещё не до конца понимая, смогу ли я там вообще выступить. Мы попытались разрядить обстановку и пошутили, что я стану чемпионкой мира. Дословно помню, что сказала в ответ: «Если я стану чемпионкой мира, с меня точно хватит», — говорила Кейтлин.



Постолимпийский чемпионат мира недаром считается самым сложным и богатым на сенсации, так как ни сил, ни мотивации у лидеров уже не остаётся. В такой же ситуации оказалась и Осмонд. Фигуристка чувствовала опустошение, плохо спала и много ошибалась на тренировках. А к проблемам со спиной добавилась свежая травма лодыжки.

Сенсационный прорыв на вершину

В короткой программе Кейтлин всё сделала качественно, но была скупа на эмоции и каталась на автомате. Она была четвёртой, проигрывая Сатоко Мияхаре полтора балла, а вот позиции Каролины Костнер и Алины Загитовой для неё казались недостижимыми. После первого дня турнира Осмонд даже подумывала прекратить борьбу, но всё же вышла на старт и исполнила лучший прокат в жизни.

Вдохновенное и стремительное, удивительно красивое катание Кейтлин затмило в тот вечер и неудачу местной любимицы Костнер, и провал олимпийской чемпионки Загитовой, ставшей только пятой. Преимущество Осмонд над Загитовой превысило 15 баллов, что стало настоящим разгромом, да и остальных соперниц канадская чемпионка обошла более чем уверенно. На церемонии награждения Осмонд не могла сдержать смеха, ведь ещё недавно такой ход событий казался ей невозможным.



«После победы как будто включили беззвучный режим. Я видела, что все праздновали, но для меня наступила абсолютная тишина. В тот момент я поняла, что вот так закончится мой соревновательный путь», — рассказывала спортсменка.

Чем занимается Осмонд после ухода из спорта

Больше чемпионка мира и Олимпийских игр на лёд не выходила, а спустя сезон Осмонд официально попрощалась со спортом, опубликовав в своём «инстаграме» трогательное письмо к болельщикам. За три сезона без Кейтлин женское фигурное катание сделало гигантский шаг вперёд, и последняя на данный момент чемпионка мира не из России пропала из поля зрения болельщиков.



Сейчас Осмонд 25, и она берёт всё от жизни без фигурного катания: путешествует, проводит время с семьёй и друзьями, иногда участвует в шоу и катается для поддержания формы.



И, кажется, совсем не жалеет, что завершила бесконечную борьбу с травмами, отчаянием и прочими атрибутами профессиональной карьеры.