Турнир эпохи раскола. Неужели российские фанаты готовы болеть против своих фигуристок?

Конфликт Тутберидзе и Плющенко разделил болельщиков на два лагеря. Тренерам пора брать пример с Трусовой и Щербаковой.

Ажиотаж перед чемпионатом мира по фигурному катанию в Стокгольме зашкаливает, причём атмосферу вокруг турнира сложно назвать здоровой. Раскол среди российских болельщиков настолько велик, что многие предпочтут видеть на вершине пьедестала иностранную фигуристку, нежели главную соперницу своего кумира.

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Фигурное катание давно живёт противостояниями

Фигурное катание – индивидуальный вид спорта, что само по себе предполагает наличие принципиальных противостояний внутри команды. К счастью, в советском, а затем и в российском фигурном катании недостатка в ярких и талантливых спортсменах не наблюдалось, а потому зрители могли выбирать себе любимчиков, за которых особенно переживали на внутренних и международных соревнованиях.

Даже за период после распада СССР наберётся несколько острых дуэлей, которые в конечном счёте подстёгивали их участников и украшали фигурное катание: Слуцкая против Бутырской, Ягудин против Плющенко, Загитова против Медведевой. В каждом случае зрительские симпатии разделялись, но люди болели «за», а не «против». Только особо оголтелым фанатам приходило в голову желать провала одним российским фигуристам лишь потому, что им больше нравятся другие.

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Тутберидзе и Плющенко разделили фанатов на два лагеря

Ни в коем случае не хочу сказать, что на чемпионате мира в Стокгольме большинство болельщиков не будет переживать за всех российских фигуристов вне зависимости от персональных симпатий. Но очевидно, что раскол в среде любителей фигурного катания достиг небывалых размеров.

Этери Тутберидзе и Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Один, более многочисленный, лагерь жаждет победы Анны Щербаковой, чтобы ещё раз воспеть оду Этери Тутберидзе и доказать несостоятельность Евгения Плющенко как тренера. Другой, меньший как по размеру, так и по активности, желает видеть на вершине исключительно Александру Трусову. Среди последних и личные фанаты феноменальной Русской ракеты, и те, кого утомило безоговорочное доминирование девочек из «Хрустального», и, конечно, поклонники академии Плющенко, которых пока гораздо меньше, чем её противников.

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Фанаты Тутберидзе отвернулись от Трусовой

По комментариям в соцсетях, на форумах и спортивных сайтах может сложиться впечатление, что впереди не главный международный турнир последних двух лет, а внутренний старт для двух фигуристок. Здорово, конечно, что в России научились болеть за конкретных спортсменов, а не только за флаг, но это вовсе не означает, что надо обязательно хейтить других. Иногда и вовсе кажется, что нелюбовь к отдельным фигуристкам у фанатов даже сильнее, чем симпатии к своим фавориткам.

Противостояние Трусовой и Щербаковой стоит особняком по целому ряду причин. В отличие от Ягудина с Плющенко или Загитовой с Медведевой, в отношениях между Сашей и Аней никогда не было заметной напряжённости. Конечно, возможно, девочки-подростки мастерски скрывают антипатию, но поводов и желания сомневаться в их искренности нет. А вот взаимная неприязнь между фанатами Трусовой и Щербаковой (а точнее – Плющенко и Тутберидзе) уже переходит все пределы. Многие поклонники «Хрустального» запросто отреклись от Трусовой после её перехода к Плющенко, а самой любимой фигуристкой России внезапно стала Анна Щербакова, ещё недавно находившаяся в тени Трусовой и Косторной.

Евгений Плющенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Добавили накала противостоянию и скандалы вокруг судейства на домашних турнирах. Весь сезон Плющенко заявлял о предвзятом отношении арбитров к представительницам «Хрустального» и намеренном занижении оценок его подопечным. Естественно, такое поведение настроило фанатов Тутберидзе против него, а автоматически и против его учениц.

Болельщикам надо брать пример с Трусовой и Щербаковой

Повлияли на глубину конфликта в российском фигурном катании и внешние факторы. Из-за пандемии коронавируса международный сезон ограничился одним чемпионатом мира в Стокгольме, а все остальные соревнования были внутренними. Федерация была вынуждена бесконечно сталкивать лучших фигуристов России друг с другом, что только усиливало противоречия между их фанатами и превращало коллег по сборной в заклятых оппонентов.

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В итоге главной вывеской женского турнира на чемпионате мира стало противостояние Щербаковой и Трусовой, хотя букмекеры, например, считают шансы Саши на титул менее высокими, чем у японки Рики Кихиры. В том, что две юные россиянки будут хедлайнерами топового события, ничего плохого нет.

Главное, чтобы их фанаты хотя бы на время взяли пример не с Тутберидзе и Плющенко, а с Ани и Саши, которые мило общаются между собой и предпочитают выяснять отношения исключительно на льду.