Российская фигуристка не смогла достойно принять поражение. У Медведевой научилась?

Александра Бойкова позволила себе резкость в сторону великого тренера. Некрасивая история с чемпионата мира.

В парном катании накаляются страсти! Александра Бойкова не смогла достойно принять поражение от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, позволив себе резкость в отношении 79-летней Тамары Москвиной.

Амбициозная фигуристка разводила руками и выглядела одновременно обиженной и злой.

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Москвина создала в группе жёсткую конкуренцию

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прошли через тяжёлый сезон. В прошлом году ученики Тамары Москвиной взлетели до статуса лучшей пары страны: с блеском выиграли чемпионат Европы, были фаворитами чемпионата мира в Монреале. Однако турнир отменили, а вскоре положение Саши и Димы пошатнулось.

В группу Тамары Николаевны перешла перспективная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, владеющая самым сложным каскадом в парном катании. Давление со стороны молодых и дерзких конкурентов по группе заставляло вчерашних лидеров нервничать и ошибаться. Хотя тренер была уверена, что противостояние внутри группы пойдёт фигуристам только на пользу.

«В каждой группе так или иначе должна создаваться доброжелательная и конструктивная конкуренция — в этом случае обоюдный прогресс идёт гораздо быстрее. Чем конкуренция острее, тем лучше для тренера. Просто спортсменов высокого класса не может быть чересчур много. Две пары — вполне достаточное количество, чтобы вывести и ту, и другую на уровень Олимпийских игр», — говорила Тамара Николаевна в интервью RT.

Фото: РИА Новости

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Козловский поставил соперников в очередь… И поплатился за это

Москвиной не привыкать готовить сразу две топовые пары. Практически все ученики Тамары Николаевны выросли в условиях жёстких противостояний. Но уже в начале сезона стало видно, что в дружном коллективе произошёл разлад. Саша и Дима остро реагировали на поражения, а после победы на Гран-при оказались в центре скандала. «Это наше место. В очередь!» — импульсивно крикнул Козловский после идеального проката произвольной программы, за что получил массу критики от специалистов и болельщиков.

Фраза Козловского разлетелась на мемы. Зрители были уверены, что этот поступок ещё аукнется амбициозным фигуристам. Так и получилось. На чемпионате России ученики Москвиной проиграли Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Казалось, московский скандал позитивно повлиял на фигуристов: они достойно приняли поражение в Челябинске, а на Кубке Первого канала с Мишиной и Галлямовым бились плечом к плечу и выглядели настоящей командой.

Однако спокойствие и мир в группе Москвиной оказались иллюзией.

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«Поздравляю, у вас есть чемпионы мира»

На чемпионате мира Саша и Дима порадовали болельщиков изумительным исполнением короткой программы. Бойкова и Козловский захватили лидерство и оказались в одном чистом выступлении от звания чемпионов мира.

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Но главный прокат в карьере питерским фигуристам не удался. В произвольной программе Александра упала с параллельного тулупа, из-за чего пара осталась без каскада, а затем ошиблась на выбросе. В «кисс-энд-край» Саша чуть не плакала. К сожалению, достойно принять поражение она не смогла. После оглашения баллов и итогового третьего места фигуристка развела руками, а затем отчаянно выпалила в сторону Тамары Николаевны фразу, полную обиды. «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира», — язвительно сказала Бойкова. После резкости в адрес великого тренера фигуристка забрала аккредитации у Артура Минчука, бросила одну в Козловского и ушла.

Бойкова поступила, как Медведева

Болельщики, комментируя инцидент, не раз вспоминали о дружбе Бойковой с Евгенией Медведевой. И не зря. Три года назад на Олимпиаде в Пхёнчхане Женя уступила коллеге по группе Тутберидзе Загитовой и сказала тренеру: «Теперь у вас есть олимпийская чемпионка. Поздравляю». Саша практически слово в слово повторила фразу Медведевой. Правда, их ситуации нельзя назвать идентичными, ведь Медведева в Пхёнчхане откаталась идеально, а Бойкова сама допустила ошибки. К тому же, между нашими парами оказались ещё и китайцы.

Тем не менее от параллелей не отделаться. После поражения Медведевой в фигурном катании начали происходить невероятные вещи. Женя переехала в Канаду и открыла ящик Пандоры — из группы Тутберидзе массово начали уходить фигуристы. Женская «одиночка» приобрела колоссальную популярность и стала по-настоящему скандальной.

Было бы круто, если бы выпады Бойковой и Козловского привлекли гораздо больше зрителей к парному катанию. Но хочется верить, что фигуристы всё-таки смогут понять Тамару Николаевну и не станут повторять опыт Евгении Медведевой.