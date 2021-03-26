«Русские – бессовестные воры!» Иностранцы возмущены победой россиян на чемпионате мира

Пока в России радуются первой за восемь лет победе нашей пары на чемпионате мира, за рубежом триумф Анастасии Мишиной и Александра Галлямова принижают и ставят под сомнение. Иностранные специалисты и болельщики упрекают судей в необъективности и ангажированности.
А известный канадский фигурист открытым текстом говорит, что победить должны были китайцы.
Как же им не нравится доминирование России!
Канадский фигурист против победы России
Анастасия Мишина и Александр Галлямов подарили России настоящий праздник! Ученики Тамары Москвиной блестяще откатали произвольную программу, исполнив сложный каскад из двух тройных сальховов через ойлер, и спустя восемь лет вернули в Россию золото чемпионата мира.
Прокат Насти и Саши был самым сложным и при этом самым чистым среди всех участников. Казалось, придраться к решению судей просто невозможно. Но даже тут нашлись эксперты и зрители, которые считают победу россиян неправильной. Причём их очень много!
Серебряный призёр Олимпиады-2014 в команде Дилан Москович уверен, что Мишина и Галлямов не должны были брать золото, потому что победу больше заслужили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.
«От программы Суй и Хань захватывает дух. Они выступают очень красиво, их программа — шедевр. Но в этот раз они будто бы катались с одной ногой на педали тормоза. Может быть, недостаточно тренировались, что объяснимо, учитывая происходящее в мире. Мне казалось, они осторожничали. Китайцы проделали хорошую работу, показали потрясающее катание, и я считаю, что они должны были побеждать.
Оценки за компоненты не должны были быть такими близкими. Должна была быть большая разница. Но россияне катались чисто, показали абсолютно всё, на что были способны в этот вечер. И они новые чемпионы мира. Они по-своему заслужили это», — сказал Москович.
«Просто отдайте всё золото России и США»
Солидарны с Московичем и многочисленные зрители. Любители фигурного катания возмущаются в «Твиттере» и обвиняют судей в предвзятости:
— Китайцы должны быть чемпионами. Справедливости нет. Рика, Юдзуру, Суй/Хань…
— Китайцы — истинные чемпионы!
— Судьи слепые…
— Просто отдайте всё золото России и США. Нет необходимости устраивать такой цирк и подвергать риску здоровье фигуристов.
— Китайцы — полноправные победители. Их ограбили посреди бела дня. Какой позор!
— Русские — бессовестные воры, укравшие золото у других. Им следует навсегда запретить участие в международных соревнованиях!
— Китайцы должны были выиграть. У Мишиной и Галлямова — невероятная техника, но программа на уровне юниоров.
«Мишина и Галлямов по праву стали чемпионами мира»
К счастью, есть среди зарубежных товарищей и те, кто трезво смотрит на вещи. Американский журналист Филипп Херш, который жёстко критиковал российских одиночниц, оставил комплементарный «твит» про учеников Москвиной: «Спасибо, Мишина и Галлямов. Это было вау!».
Под впечатлением остались и многочисленные иностранные болельщики, которые уверены, что победа Насти и Саши полностью заслужена.
— Мишина и Галлямов по праву стали чемпионами мира. Они были лучше, чем китайская пара с грязным исполнением и старой программой.
— У китайцев была грязная старая программа. Мишина и Галлямов выступили лучше всех. А в короткой программе их ограбили в пользу китайцев.
— Мишина и Галлямов победили абсолютно заслуженно. Чисто и роскошно. Браво, Москвина!
— Москвина — настоящая легенда!
— Невероятно рада за них! Моя маленькая пара, которая смогла.
— Они невероятно очаровательные! И технически великолепные.
- 26 марта 2021
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