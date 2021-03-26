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ЧМ по фигурному катанию — 2021 — реакция иностранцев на победу Мишиной и Галлямова

ЧМ по фигурному катанию — 2021
Яна Левхина
«Русские – бессовестные воры!» Иностранцы возмущены победой россиян на чемпионате мира
За рубежом не хотят признавать успех великолепных российских фигуристов.
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Пока в России радуются первой за восемь лет победе нашей пары на чемпионате мира, за рубежом триумф Анастасии Мишиной и Александра Галлямова принижают и ставят под сомнение. Иностранные специалисты и болельщики упрекают судей в необъективности и ангажированности.

А известный канадский фигурист открытым текстом говорит, что победить должны были китайцы.

Как же им не нравится доминирование России!

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию

Канадский фигурист против победы России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов подарили России настоящий праздник! Ученики Тамары Москвиной блестяще откатали произвольную программу, исполнив сложный каскад из двух тройных сальховов через ойлер, и спустя восемь лет вернули в Россию золото чемпионата мира.

Прокат Насти и Саши был самым сложным и при этом самым чистым среди всех участников. Казалось, придраться к решению судей просто невозможно. Но даже тут нашлись эксперты и зрители, которые считают победу россиян неправильной. Причём их очень много!

Серебряный призёр Олимпиады-2014 в команде Дилан Москович уверен, что Мишина и Галлямов не должны были брать золото, потому что победу больше заслужили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

«От программы Суй и Хань захватывает дух. Они выступают очень красиво, их программа — шедевр. Но в этот раз они будто бы катались с одной ногой на педали тормоза. Может быть, недостаточно тренировались, что объяснимо, учитывая происходящее в мире. Мне казалось, они осторожничали. Китайцы проделали хорошую работу, показали потрясающее катание, и я считаю, что они должны были побеждать.

Оценки за компоненты не должны были быть такими близкими. Должна была быть большая разница. Но россияне катались чисто, показали абсолютно всё, на что были способны в этот вечер. И они новые чемпионы мира. Они по-своему заслужили это», — сказал Москович.

Дилан Москович: должна была побеждать китайская пара, а Мишина и Галлямов – я даже не знаю

«Просто отдайте всё золото России и США»

Солидарны с Московичем и многочисленные зрители. Любители фигурного катания возмущаются в «Твиттере» и обвиняют судей в предвзятости:

— Китайцы должны быть чемпионами. Справедливости нет. Рика, Юдзуру, Суй/Хань…

— Китайцы — истинные чемпионы!

— Судьи слепые…

— Просто отдайте всё золото России и США. Нет необходимости устраивать такой цирк и подвергать риску здоровье фигуристов.

— Китайцы — полноправные победители. Их ограбили посреди бела дня. Какой позор!

— Русские — бессовестные воры, укравшие золото у других. Им следует навсегда запретить участие в международных соревнованиях!

— Китайцы должны были выиграть. У Мишиной и Галлямова — невероятная техника, но программа на уровне юниоров.

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«Мишина и Галлямов по праву стали чемпионами мира»

К счастью, есть среди зарубежных товарищей и те, кто трезво смотрит на вещи. Американский журналист Филипп Херш, который жёстко критиковал российских одиночниц, оставил комплементарный «твит» про учеников Москвиной: «Спасибо, Мишина и Галлямов. Это было вау!».

Под впечатлением остались и многочисленные иностранные болельщики, которые уверены, что победа Насти и Саши полностью заслужена.

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов буквально напророчили себе победу. У наших пар сразу две медали!

— Мишина и Галлямов по праву стали чемпионами мира. Они были лучше, чем китайская пара с грязным исполнением и старой программой.

— У китайцев была грязная старая программа. Мишина и Галлямов выступили лучше всех. А в короткой программе их ограбили в пользу китайцев.

— Мишина и Галлямов победили абсолютно заслуженно. Чисто и роскошно. Браво, Москвина!

— Москвина — настоящая легенда!

— Невероятно рада за них! Моя маленькая пара, которая смогла.

— Они невероятно очаровательные! И технически великолепные.

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