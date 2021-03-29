«Мои единственные друзья в Америке». Почему Тутберидзе не заслуживает звания Героя России

Ученицы Этери доминируют в фигурном катании и приносят стране медали. Но у любого поклонения должны быть границы.

Последние пять лет в женском одиночном катании на главных турнирах сезона побеждают исключительно ученицы Этери Тутберидзе. За это время среди болельщиков сформировался настоящий культ российского тренера.

Дошло до того, что Тутберидзе предлагают присвоить звание Героя России.

И самое удивительное, что многие эту идею поддерживают!

Преданной быть выгодно. Тутберидзе вылепила из Щербаковой идеальную фигуристку Анна восхищает судей и готовится стать чемпионкой мира. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира.

Тутберидзе сильно изменилась со времён Олимпиады в Сочи

Россия узнала о тренере Тутберидзе в 2014-м, когда её ученица Юлия Липницкая блестяще выступила в командном турнире на Олимпиаде в Сочи и буквально покорила мир произвольной программой на музыку из фильма «Список Шиндлера». Эффектную молодую наставницу тут же причислили к звёздам нового поколения тренеров, но колоссальная популярность досталась не Тутберидзе, а её подопечной. Казалось, так и должно быть: тренер приводит спортсмена на вершину и скромно стоит в сторонке, пока тот купается в лучах мимолётной славы.

Однако очень скоро ситуация изменилась кардинальным образом. Пока Липницкая мучилась с последствиями переходного возраста и психологическими трудностями, Тутберидзе уже представила публике чемпионку нового образца: Евгению Медведеву. В этом тандеме Этери уже не была на вторых ролях: ей доставалось столько же восторгов и любви, как и блиставшей на льду фигуристке.

А после эпического противостояния Медведевой и Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане за Тутберидзе окончательно закрепился статус гениального тренера, настоящего небожителя. Из грамотного специалиста, помогающего раскрыть талант своим ученикам, она в массовом сознании превратилась в волшебника-монополиста.

Сложился стереотип, что побеждать в женском одиночном катании способны исключительно воспитанницы Тутберидзе, а уход из «Хрустального» равносилен краху карьеры. Сама Этери с 2014 года тоже изменилась: сменила костюмы сборной на дорогие брендовые вещи, заметно похорошела, практически перестала давать интервью.

«Сколько Тутберидзе заплатила судьям?» Иностранцев разозлил триумф российских фигуристок За рубежом считают победу Щербаковой на чемпионате мира несправедливой. А разве могло быть иначе?

Тутберидзе предложили присвоить звание Героя России

На чемпионате мира в Стокгольме на верхней ступени пьедестала оказалась ещё одна ученица Тутберидзе – Анна Щербакова. Для неё этот титул стал первым в карьере на крупных международных турнирах, в то время как сама Этери не проигрывает главные старты сезона с 2015 года. Медведева дважды была чемпионкой мира, Загитова выигрывала Олимпиаду и чемпионат планеты, а Алёна Косторная стала сильнейшей в Европе в 2020-м. И велика вероятность, что эта серия продолжится, ведь за спиной Щербаковой уже выросла Камила Валиева, а к ней подтягиваются Дарья Усачёва и Майя Хромых. Дальше – Софья Акатьева, Елизавета Берестовская и Аделия Петросян. Неиссякаемый поток чемпионок.

Тутберидзе стала символом мощи российского спорта, и её труд по достоинству оценивается на самом высшем уровне. У Этери уже есть орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден Почёта. Но фанатам этого мало. После успеха Щербаковой в интернете появилась масса комментариев с призывом присвоить Тутберидзе звание Героя России. В частности, с таким предложением выступил известный футбольный агент Дмитрий Селюк. Поддержали его многие пользователи и читатели «Чемпионата»:

— Она достойна однозначно и даже дважды героя

— Ради Этери надо сделать исключение

— Этери своим трудом воспитала стольких чемпионов! Её ученики на вершине во славу России! Почему нет?

— Присвоение столь высокого звания Этери Георгиевне справедливо

— Отличная идея, она сделала для России просто колоссально много. Гордость!

Почему Тутберидзе не заслуживает звания Героя России

С одной стороны, подобный порыв можно понять. Многие воспринимали выступление российских фигуристов на чемпионате мира без флага и гимна как маленькую войну, а тут у нас впервые в истории полный пьедестал у девушек с ученицей Тутберидзе во главе. Да и каких только одиозных идей не встретишь в интернете. Но предложение сделать Тутберидзе Героем России – откровенная глупость.

Герой России — высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. За 29 лет с момента основания ордена его обладателями стали 1119 человек, из них 485 – посмертно. Включение в список Тутберидзе обесценит это звание. Его, кстати, нет ни у Ирины Винер, ни у Татьяны Тарасовой, ни у Алексея Мишина, ни у других великих тренеров, чьи ученики принесли России гораздо больше наград, чем воспитанники Тутберидзе.

Тутберидзе дружит с американцами и часто летает в США

Но даже если на миг согласиться с тем, что заслуги Тутберидзе перед Россией тянут на звание Героя России, то всё равно её кандидатура вызывает вопросы. Лучший тренер мира по версии Международного союза конькобежцев много лет прожила в США, где и начала тренерский путь.

«Мои единственные друзья в Америке. За исключением ребят, с которыми я работаю, – это моя команда. А так в России у меня нет друзей, а в Америке сохранились, и они настоящие», — говорила Тутберидзе в интервью Познеру.

Кроме того, несмотря на возвращение в Россию и сделанную здесь успешную карьеру, Этери продолжает регулярно летать в Америку. В частности, за океаном тренер находилась во время эпидемии коронавируса и там же встречала новый 2021 год вместе с дочерью Дианой Дэвис. И если для рядового человека это вполне нормально, для Героя России будет выглядеть очень неоднозначно.

Ну и прежде чем всерьёз обсуждать необходимость присвоения Тутберидзе звания Героя России, не помешало бы поинтересоваться её мнением. Что-то подсказывает, что и сама Этери от такой высокой чести отказалась бы.