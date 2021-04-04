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Отношения фигуристов Анны Щербаковой и Нэйтана Чена — взаимный восторг, сладкий подарок, судьба праздничного торта

Отношения Анны Щербаковой и Нейтана Чена
Яна Левхина
«Подаренную еду рискованно есть». Почему Щербакову смутил сюрприз американского фигуриста
Чемпионка мира была в восторге от выступления Нэйтана Чена, но к его сладкому подарку отнеслась настороженно.
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Чемпионат мира подарил Анне Щербаковой впечатления на всю жизнь. Помимо титула сильнейшей фигуристки мира, ученица Тутберидзе увезла из Стокгольма восторженные эмоции от встречи со своим кумиром — Нэйтаном Ченом. Американец завалил Аню комплиментами и даже сделал ей сладкий подарок на день рождения.

Щербакова была польщена, но к презенту от лучшего фигуриста планеты отнеслась очень настороженно.

Какая же судьба постигла торт, кусочек которого мечтал бы попробовать каждый любитель фигурного катания?

Щербакова в восторге от выступления американца

Путь Анны Щербаковой к золоту чемпионата мира стал настоящим символом преодоления. Фигуристка делала всё, чтобы подойти к турниру во всеоружии, но последствия перенесённой в ноябре пневмонии сказывались даже спустя четыре месяца. Насколько Ане было тяжело, знает только она сама и её тренеры, но даже не самому продвинутому зрителю было заметно, что в Стокгольме ученица Тутберидзе была далека от оптимального состояния. В произвольной программе Аня упала с единственного четверного, а затем была вынуждена на ходу перестраивать программу после не лучшего выезда с тройного лутца.

Для российских болельщиков вымученная победа Щербаковой после всех выпавших на её долю испытаний стала самым ярким и эмоциональным моментом чемпионата мира. А вот на саму Аню наибольшее впечатление произвело выступление её кумира — американца Нэйтана Чена. На следующий день после собственного успеха российская фигуристка вместо заслуженного отдыха отправилась на «Глобен-Арену», чтобы посмотреть произвольные программы мужчин. И впервые увидеть феерию Чена вживую.

«Это невероятные ощущения, были все сильнейшие фигуристы мира, безумно впечатлил Нэйтан Чен, это был невероятный прокат.

И он произвёл ещё большее впечатление, обычно я смотрела его в Интернете, а тут видела вживую, смотрела с замиранием сердца и переживала больше, чем на своих выступлениях. Видела его тренировки, всё это для меня огромный опыт, я безумно счастлива была это увидеть», — признавалась Щербакова.

Щербакова: когда смотрела прокат Чена, переживала больше, чем на своих выступлениях

«Я помню тебя совсем маленькой, а теперь ты — чемпионка мира»

Нэйтан тоже был в восторге от хрупкой, но одновременно такой сильной русской фигуристки. Американец прервал интервью Щербаковой, чтобы поздравить её и сказать добрые слова.

«Я помню тебя совсем маленькой, а теперь ты — чемпионка мира. Это было невероятно! Поздравляю!» — обратился Нэйтан к Анне.

Рядом с американцем Аня выглядела маленькой девочкой, которой посчастливилось лично встретить кумира. Ученица Тутберидзе произвела революцию в женском катании. Она стала вторым человеком после Нэйтана, который исполнил два четверных лутца в одной программе. Но рядом с Ченом она будто позабыла обо всех своих достижениях.

«Я так горда быть тут рядом с тобой. Твоё сегодняшнее выступление — это что-то», — сказала Аня и прижала руки к груди.

«Спасибо большое, спасибо, я буду с интересом наблюдать за тобой», — с улыбкой ответил Нэйтан.

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Даже родители не до конца верили, что Аня вернётся на лёд. Спасла поддержка Тутберидзе и любовь к фигурному катанию.

Торт от лучшего фигуриста мира

На этом праздники для Ани не закончились. В свой 17-й день рождения Щербакова представила в Стокгольме довольно дерзкий показательный номер на песню Лорд, а по окончании программы её ждал потрясающий сюрприз. На льду появился сам Нэйтан Чен и презентовал российской фигуристке тортик, украшенный бенгальскими огнями. Новоиспечённая чемпионка мира искренне обрадовалась, но и заметно смутилась. Во-первых, её руки были заняты реквизитом для номера. Во-вторых, такого сюрприза от своего кумира Аня никак не ожидала. В-третьих, торты для фигуристок вообще вещь опасная, а подаренные торты — вдвойне.

О судьбе сладкого подарка стало известно благодаря визиту Щербаковой в студию программы «Вечерний Ургант». Иван спросил у Ани, можно ли принимать подарки от американских спортсменов и съедать их. Щербакова смущённо засмеялась, но после неловкой паузы всё же дала ответ.

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«Подаренную еду рискованно есть. Нас так учат. У нас есть специальные обучающие курсы, чтобы мы никаких ошибок не натворили. Про еду там есть отдельный пункт. Но торт потом в раздевалке на всех разделили», — рассказала Щербакова.

Конечно, организаторы вряд ли рискнули бы подмешать в подарок для чемпионки запрещённые препараты. Тем более решение спортсменки поделиться тортом с коллегами было вполне предсказуемо. Но осторожность и дисциплина, проявленные Аней в этой ситуации, вселяют надежду, что никакие провокации нашим девочкам не страшны.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Linnea Rheborg/Getty Images

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