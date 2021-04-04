«Подаренную еду рискованно есть». Почему Щербакову смутил сюрприз американского фигуриста

Чемпионка мира была в восторге от выступления Нэйтана Чена, но к его сладкому подарку отнеслась настороженно.

Чемпионат мира подарил Анне Щербаковой впечатления на всю жизнь. Помимо титула сильнейшей фигуристки мира, ученица Тутберидзе увезла из Стокгольма восторженные эмоции от встречи со своим кумиром — Нэйтаном Ченом. Американец завалил Аню комплиментами и даже сделал ей сладкий подарок на день рождения.

Щербакова была польщена, но к презенту от лучшего фигуриста планеты отнеслась очень настороженно.

Какая же судьба постигла торт, кусочек которого мечтал бы попробовать каждый любитель фигурного катания?

Щербакова в восторге от выступления американца

Путь Анны Щербаковой к золоту чемпионата мира стал настоящим символом преодоления. Фигуристка делала всё, чтобы подойти к турниру во всеоружии, но последствия перенесённой в ноябре пневмонии сказывались даже спустя четыре месяца. Насколько Ане было тяжело, знает только она сама и её тренеры, но даже не самому продвинутому зрителю было заметно, что в Стокгольме ученица Тутберидзе была далека от оптимального состояния. В произвольной программе Аня упала с единственного четверного, а затем была вынуждена на ходу перестраивать программу после не лучшего выезда с тройного лутца.

Для российских болельщиков вымученная победа Щербаковой после всех выпавших на её долю испытаний стала самым ярким и эмоциональным моментом чемпионата мира. А вот на саму Аню наибольшее впечатление произвело выступление её кумира — американца Нэйтана Чена. На следующий день после собственного успеха российская фигуристка вместо заслуженного отдыха отправилась на «Глобен-Арену», чтобы посмотреть произвольные программы мужчин. И впервые увидеть феерию Чена вживую.

«Это невероятные ощущения, были все сильнейшие фигуристы мира, безумно впечатлил Нэйтан Чен, это был невероятный прокат.

И он произвёл ещё большее впечатление, обычно я смотрела его в Интернете, а тут видела вживую, смотрела с замиранием сердца и переживала больше, чем на своих выступлениях. Видела его тренировки, всё это для меня огромный опыт, я безумно счастлива была это увидеть», — признавалась Щербакова.

Щербакова: когда смотрела прокат Чена, переживала больше, чем на своих выступлениях

«Я помню тебя совсем маленькой, а теперь ты — чемпионка мира»

Нэйтан тоже был в восторге от хрупкой, но одновременно такой сильной русской фигуристки. Американец прервал интервью Щербаковой, чтобы поздравить её и сказать добрые слова.

«Я помню тебя совсем маленькой, а теперь ты — чемпионка мира. Это было невероятно! Поздравляю!» — обратился Нэйтан к Анне.

Рядом с американцем Аня выглядела маленькой девочкой, которой посчастливилось лично встретить кумира. Ученица Тутберидзе произвела революцию в женском катании. Она стала вторым человеком после Нэйтана, который исполнил два четверных лутца в одной программе. Но рядом с Ченом она будто позабыла обо всех своих достижениях.

«Я так горда быть тут рядом с тобой. Твоё сегодняшнее выступление — это что-то», — сказала Аня и прижала руки к груди.

«Спасибо большое, спасибо, я буду с интересом наблюдать за тобой», — с улыбкой ответил Нэйтан.

«Там наверху всё видят». Поразительная история преодоления чемпионки мира Щербаковой Даже родители не до конца верили, что Аня вернётся на лёд. Спасла поддержка Тутберидзе и любовь к фигурному катанию.

Торт от лучшего фигуриста мира

На этом праздники для Ани не закончились. В свой 17-й день рождения Щербакова представила в Стокгольме довольно дерзкий показательный номер на песню Лорд, а по окончании программы её ждал потрясающий сюрприз. На льду появился сам Нэйтан Чен и презентовал российской фигуристке тортик, украшенный бенгальскими огнями. Новоиспечённая чемпионка мира искренне обрадовалась, но и заметно смутилась. Во-первых, её руки были заняты реквизитом для номера. Во-вторых, такого сюрприза от своего кумира Аня никак не ожидала. В-третьих, торты для фигуристок вообще вещь опасная, а подаренные торты — вдвойне.

О судьбе сладкого подарка стало известно благодаря визиту Щербаковой в студию программы «Вечерний Ургант». Иван спросил у Ани, можно ли принимать подарки от американских спортсменов и съедать их. Щербакова смущённо засмеялась, но после неловкой паузы всё же дала ответ.

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«Подаренную еду рискованно есть. Нас так учат. У нас есть специальные обучающие курсы, чтобы мы никаких ошибок не натворили. Про еду там есть отдельный пункт. Но торт потом в раздевалке на всех разделили», — рассказала Щербакова.

Конечно, организаторы вряд ли рискнули бы подмешать в подарок для чемпионки запрещённые препараты. Тем более решение спортсменки поделиться тортом с коллегами было вполне предсказуемо. Но осторожность и дисциплина, проявленные Аней в этой ситуации, вселяют надежду, что никакие провокации нашим девочкам не страшны.