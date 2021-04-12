«Мы не топаем ножками и не кричим». Дочь Навки лишилась медали из-за ошибки судей

Из-за огромной популярности фигурного катания страсти могут разгореться даже на детских соревнованиях. Шестилетняя дочь Татьяны Навки осталась без медали на первенстве Московской области из-за ошибки судей, не заметивших технический сбой.

Но даже в такой обидной ситуации Навка нашла свои плюсы. Теперь-то точно никто не подумает, что судьи находятся на стороне её дочери!

«Надя с детства настоящий пахарь»

Надежда Пескова занимается фигурным катанием с двух лет. Девочка плотно тренируется, выступает в шоу и участвует в турнирах по своему возрасту, а в прошлом году одержала первую важную победу. Олимпийская чемпионка с гордостью рассказывает об успехах дочери на своей странице в «Инстаграме» и отмечает, что Надя побеждает исключительно за счёт таланта и трудолюбия, а не благодаря статусу родителей.

«Многие могут сказать, что это же дочь Пескова и Навки, конечно, ей другое место и не дадут! А я хочу сразу сказать, что результаты моей дочери только её! Она с раннего детства настоящий пахарь, тренируется по два раза в день, очень любит фигурное катание и наслаждается им! А у кого есть вопросы, рекомендую посетить пару-тройку таких соревнований, и детишек поддержите, да и вопросы отпадут», — написала Навка после одного из успехов Надежды.

Платье, как у мамы

Надежда Пескова тренируется в школе «Наши надежды», основанной её мамой, под руководством Марии Поляковой. Специалисты предостерегают от далеко идущих выводов на основе детских турниров, но любовь девочки к фигурному катанию вкупе с возможностью заниматься у лучших наставников и богатым спортивным опытом мамы определённо открывают перед ней хорошие перспективы. Однако простым и безоблачным путь юной фигуристки Песковой не назовёшь уже сейчас.

На первенстве Московской области по третьему юношескому разряду участницы демонстрируют только по одной программе. Надежда вышла на лёд в леопардовом платье с голубыми вставками – почти полной копии олимпийского костюма Татьяны Навки на победной для неё Олимпиаде в Турине. Правда, именно в этом платье Татьяна вместе с Романом Костомаровым заняли второе место в оригинальном танце, а добыть золото смогли благодаря легендарной «Кармен». Теперь же «голубого леопарда» на льду воплотила шестилетняя Надя Пескова.

Девочка исполнила одинарный флип, аксель в полтора оборота и каскад аксель — риттбергер. Судьи оценили прокат Надежды довольно строго, посчитав оба акселя недокрученными. Причём каскадный прыжок был понижен на целый оборот и не засчитан. Во многом именно эта ошибка и не позволила девочке подняться выше шестого места.

«Сколько Тутберидзе заплатила судьям?» Иностранцев разозлил триумф российских фигуристок За рубежом считают победу Щербаковой на чемпионате мира несправедливой. А разве могло быть иначе?

«Если бы не эта досадная техническая ошибка, то мы точно были бы на пьедестале»

После турнира Татьяна Навка опубликовала в «Инстаграме» запись, в которой объяснила не самый высокий результат дочери ошибкой техники. По словам олимпийской чемпионки, из-за сбоя в работе камеры судьи не увидели, что Надя всё-таки докрутила элемент. При этом Татьяна не стала оспаривать результаты, а нашла в ситуации положительные стороны.

«Многие пишут, что, конечно же, при таких маме и папе только первые места, но вот вам яркий пример другого. Даже с учётом того, что это всё выяснили, но результат есть результат. Если бы не эта досадная техническая ошибка, то мы точно были бы на пьедестале. Никто не застрахован от ошибок, как своих, так и сторонних, но это не повод опускать руки, даже наоборот, скорее стимул для дальнейшего развития! Мы не топаем ножками, не кричим и не обижаемся, мы становимся сильнее, профессиональнее и стремимся к ещё лучшему результату», — написала Навка в своём «инстаграме».

Татьяна Навка рассказала, что её дочь лишили медали из-за ошибки техники

«Очень мудрая мама у будущей чемпионки»

Несмотря на досадную ошибку судей и обидное шестое место, Татьяна приняла поражение дочери спокойно. Навка уверена, что эта ситуация только закалит Надежду. Такой подход вызвал одобрение у подписчиков фигуристки.

— Не грусти, Надежда! В тебе течёт кровь олимпийской чемпионки. Все впереди. Выше нос!

— Совершенно правильная реакция, очень мудрая мама у будущей чемпионки.

— Зато такие ситуации закаляют спортсменов, и они идут к своей цели только побеждать! Удачи вашей Надюше, всё только начинается!!!

— Конечно вы должны быть на первом месте. Как так? Ужасно получилось.