Тутберидзе уже мало побед её фигуристок. Этери замахнулась на лавры Тарасовой?

Этери Тутберидзе сделала настоящий подарок фанатам и впервые почтила своим присутствием шоу «Вечерний Ургант». Визит лучшего тренера мира к популярному ведущему был обставлен по-королевски: Этери предстала перед зрителями в эффектном платье с разрезом на юбке, а в зале босса поддерживали её знаменитые и титулованные ученики.

Этери, как всегда, держалась хладнокровно и достойно, но без сюрприза всё же не обошлось. Тренер намекнула, что ей уже мало побед её фигуристок.

Неужели Тутберидзе замахнулась на лавры Татьяны Тарасовой?

Тутберидзе впервые согласилась прийти к Урганту

Фигуристы – частые гости программы «Вечерний Ургант». Навскидку сложно припомнить звезду фигурного катания, не побывавшую на знаменитом диване, а Алина Загитова и Евгения Медведева участвовали в шоу уже по четыре раза. Только за последний месяц к Урганту сходили чемпионка мира-2021 Анна Щербакова и капитан сборной России на командном чемпионате мира Елизавета Туктамышева, но наибольший ажиотаж среди болельщиков вызвал выпуск с участием Этери Тутберидзе и её команды.

Лучший тренер мира сторонится внимания прессы, а на телевидении появляется в основном в коротких новостных сюжетах Первого канала. За долгие годы доминирования её учениц сама Этери была в гостях у Урганта только в выездной студии на Олимпиаде в Сочи. Примечательно, что вернуться на популярное шоу Тутберидзе решила именно сейчас, вскоре после основания собственного бренда и начала производства мерча.

Впрочем, что бы ни толкнуло Тутберидзе на поход к Урганту, было крайне любопытно увидеть холодную и сдержанную наставницу в развлекательном формате.

Тренеры на стиле и весельчак-Дудаков

Этери Георгиевна пришла на «Вечерний Ургант» со всей своей командой. На диване рядом с Тутберидзе сидели Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, а в зрительном зале специалистов поддерживали их ученики: Алина Загитова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Камила Валиева и многие другие.

Тренеры вышли в студию в стильных образах, заслуживших массу восторженных комментариев. Чего стоит только утончённое платье Тутберидзе с разрезом на юбке. Не отметить её чувство стиля не смог и Ургант. Ведущий сделал большую подборку разных пальто Этери Георгиевны, а она пошутила, что их у неё больше, чем учениц.

Тутберидзе и Дудаков сперва выглядели немного зажатыми, обстановка развлекательного телешоу им явно была непривычна. А вот Даниил Глейхенгауз, напротив, ощущал себя комфортно и свободно. Этери Георгиевна сразу призналась, что ждёт от Ивана подвоха, после чего речь зашла об интервью тренера Владимиру Познеру.

«Готовилась и выписывала вопросы по Прусту, а в итоге меня спросили: «Чёрное или белое?», «Кошка или собака?», «Восход или закат?» Я так поняла, ко мне отнеслись как к спортсмену», — пошутила Этери Георгиевна.

Ургант тоже обошёлся без провокационных вопросов и в целом обходился с гостями очень учтиво и аккуратно. Ведущий расспрашивал о процессе постановки программ, работе над четверными и целях на Олимпиаду. Яркими или нестандартными ответами специалисты удивить не смогли.

Куда интереснее было наблюдать, как они ведут себя в непривычной обстановке. И тут зрителей действительно ждал сюрприз — Ивану удалось раскрыть даже молчаливого обычно Дудакова, которого сам ведущий назвал «самым скромным человеком на Земле». Сергей Викторович не только активно поддерживал беседу, но и не стеснялся шутить.

Загитова пришла на шоу к Урганту в дерзком образе. Но всё равно выглядела зажатой Показалось, что Алине было некомфортно на одном диване с Медведевой. Зато в конкурсе с собаками чемпионка расслабилась.

Тутберидзе замахнулась на лавры Тарасовой?

Пожалуй, самый актуальный и интересный вопрос Урганта Тутберидзе касался парного катания. После чемпионата мира в Стокгольме активно ходят слухи, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов перешли к Этери Георгиевне. Дуэт на регулярной основе участвует в шоу «Чемпионы на льду» и выступает на нём с программой, специально поставленной Глейхенгаузом. Евгения и Владимир даже пришли на «Вечерний Ургант» наряду с другими фигуристами «Хрустального». Ну а ответ Тутберидзе практически не оставил сомнений, что она действительно хочет сотрудничать со спортивной парой.

«Ну, это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но, в принципе, если их правильно поддерживать, они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, время немного ушло вперёд, а какие-то пары остались», — сказала Этери Георгиевна.

Бывшая фигуристка Тутберидзе сменила гражданство. России Катя без надобности? Этери не смогла сделать из Митрофановой чемпионку, зато дала ей пророческий совет.

Побед фигуристок Тутберидзе уже мало. Кажется, теперь она замахнулась на лавры Татьяны Тарасовой, которая со своими учениками добилась медалей Олимпиады во всех видах фигурного катания. В группе Этери уже занимаются лучшие в мире фигуристки и очень перспективные одиночники, а её дочь Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным официально прикреплены к «Хрустальному», хотя и тренируются у Игоря Шпильбанда в США. Таким образом, планы по работе с парниками могут окончательно превратить Этери в универсального специалиста.

В парах обычно выступают уже взрослые и состоявшиеся спортсмены, и пока неясно, удастся ли Тутберидзе добиться с ними такого же успеха, как с юными девочками. Но амбиции Этери налицо, а значит, уже в ближайшее время нас ждут невероятно интересные события. Тутберидзе готовит громкую сенсацию, способную кардинально изменить расклад сил в фигурном катании.