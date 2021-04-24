Тутберидзе уже мало побед её фигуристок. Этери замахнулась на лавры Тарасовой?

Этери Тутберидзе сделала настоящий подарок фанатам и впервые почтила своим присутствием шоу «Вечерний Ургант». Визит лучшего тренера мира к популярному ведущему был обставлен по-королевски: Этери предстала перед зрителями в эффектном платье с разрезом на юбке, а в зале босса поддерживали её знаменитые и титулованные ученики.
Этери, как всегда, держалась хладнокровно и достойно, но без сюрприза всё же не обошлось. Тренер намекнула, что ей уже мало побед её фигуристок.
Неужели Тутберидзе замахнулась на лавры Татьяны Тарасовой?
Тутберидзе впервые согласилась прийти к Урганту
Фигуристы – частые гости программы «Вечерний Ургант». Навскидку сложно припомнить звезду фигурного катания, не побывавшую на знаменитом диване, а Алина Загитова и Евгения Медведева участвовали в шоу уже по четыре раза. Только за последний месяц к Урганту сходили чемпионка мира-2021 Анна Щербакова и капитан сборной России на командном чемпионате мира Елизавета Туктамышева, но наибольший ажиотаж среди болельщиков вызвал выпуск с участием Этери Тутберидзе и её команды.
Лучший тренер мира сторонится внимания прессы, а на телевидении появляется в основном в коротких новостных сюжетах Первого канала. За долгие годы доминирования её учениц сама Этери была в гостях у Урганта только в выездной студии на Олимпиаде в Сочи. Примечательно, что вернуться на популярное шоу Тутберидзе решила именно сейчас, вскоре после основания собственного бренда и начала производства мерча.
Впрочем, что бы ни толкнуло Тутберидзе на поход к Урганту, было крайне любопытно увидеть холодную и сдержанную наставницу в развлекательном формате.
Тренеры на стиле и весельчак-Дудаков
Этери Георгиевна пришла на «Вечерний Ургант» со всей своей командой. На диване рядом с Тутберидзе сидели Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, а в зрительном зале специалистов поддерживали их ученики: Алина Загитова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Камила Валиева и многие другие.
Тренеры вышли в студию в стильных образах, заслуживших массу восторженных комментариев. Чего стоит только утончённое платье Тутберидзе с разрезом на юбке. Не отметить её чувство стиля не смог и Ургант. Ведущий сделал большую подборку разных пальто Этери Георгиевны, а она пошутила, что их у неё больше, чем учениц.
Тутберидзе и Дудаков сперва выглядели немного зажатыми, обстановка развлекательного телешоу им явно была непривычна. А вот Даниил Глейхенгауз, напротив, ощущал себя комфортно и свободно. Этери Георгиевна сразу призналась, что ждёт от Ивана подвоха, после чего речь зашла об интервью тренера Владимиру Познеру.
«Готовилась и выписывала вопросы по Прусту, а в итоге меня спросили: «Чёрное или белое?», «Кошка или собака?», «Восход или закат?» Я так поняла, ко мне отнеслись как к спортсмену», — пошутила Этери Георгиевна.
Ургант тоже обошёлся без провокационных вопросов и в целом обходился с гостями очень учтиво и аккуратно. Ведущий расспрашивал о процессе постановки программ, работе над четверными и целях на Олимпиаду. Яркими или нестандартными ответами специалисты удивить не смогли.
Куда интереснее было наблюдать, как они ведут себя в непривычной обстановке. И тут зрителей действительно ждал сюрприз — Ивану удалось раскрыть даже молчаливого обычно Дудакова, которого сам ведущий назвал «самым скромным человеком на Земле». Сергей Викторович не только активно поддерживал беседу, но и не стеснялся шутить.
Тутберидзе замахнулась на лавры Тарасовой?
Пожалуй, самый актуальный и интересный вопрос Урганта Тутберидзе касался парного катания. После чемпионата мира в Стокгольме активно ходят слухи, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов перешли к Этери Георгиевне. Дуэт на регулярной основе участвует в шоу «Чемпионы на льду» и выступает на нём с программой, специально поставленной Глейхенгаузом. Евгения и Владимир даже пришли на «Вечерний Ургант» наряду с другими фигуристами «Хрустального». Ну а ответ Тутберидзе практически не оставил сомнений, что она действительно хочет сотрудничать со спортивной парой.
«Ну, это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я просто вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но, в принципе, если их правильно поддерживать, они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, время немного ушло вперёд, а какие-то пары остались», — сказала Этери Георгиевна.
Побед фигуристок Тутберидзе уже мало. Кажется, теперь она замахнулась на лавры Татьяны Тарасовой, которая со своими учениками добилась медалей Олимпиады во всех видах фигурного катания. В группе Этери уже занимаются лучшие в мире фигуристки и очень перспективные одиночники, а её дочь Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным официально прикреплены к «Хрустальному», хотя и тренируются у Игоря Шпильбанда в США. Таким образом, планы по работе с парниками могут окончательно превратить Этери в универсального специалиста.
В парах обычно выступают уже взрослые и состоявшиеся спортсмены, и пока неясно, удастся ли Тутберидзе добиться с ними такого же успеха, как с юными девочками. Но амбиции Этери налицо, а значит, уже в ближайшее время нас ждут невероятно интересные события. Тутберидзе готовит громкую сенсацию, способную кардинально изменить расклад сил в фигурном катании.
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