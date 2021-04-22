Бывшая фигуристка Тутберидзе сменила гражданство. России Катя без надобности?

Отток талантливых российских фигуристок из России продолжается. Причём всё чаще среди желающих строить карьеру за рубежом оказываются по-настоящему талантливые и отлично знакомые специалистам спортсменки.

На этот раз на смену гражданства решилась бывшая ученица Этери Тутберидзе и одна из самых ярких российских юниорок своего поколения.

Так что же толкнуло перспективную некогда фигуристку на переход в страну, где о фигурном катании многие и не слышали?

Митрофанова была одной из сильнейших юниорок России

Екатерина Митрофанова была талантливой и многообещающей одиночницей. Она успела поработать с Анной Царёвой, Этери Тутберидзе и Викторией Буцаевой, а главных успехов достигла под руководством Сергея Давыдова. В 2015 году Митрофанова попала на этапы юниорского Гран-при, на одном из которых взяла серебро, уступив только талантливой ученице Тутберидзе Полине Цурской.

Сама Екатерина тоже хотела попасть в группу Этери, но долгое время её не брали даже на просмотр. После сезона-2015/16 фигуристка мучилась из-за травмы и была близка к завершению карьеры, но тут ей позвонила дочь Тутберидзе Диана Дэвис и пригласила на сбор в Новогорске. Митрофанова смогла пройти просмотр и была принята в сильнейшую группу страны, однако добиться прогресса в результатах помешала травма.

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Пророческий совет от Тутберидзе

Пиком сотрудничества с Тутберидзе для фигуристки стало четвёртое место на Кубке Москвы — 2017. Хотя Этери Георгиевна так и не помогла Екатерине стать чемпионкой, девушка тепло и уважительно отзывается о бывшем тренере.

«Вообще не могу сказать по поводу Этери Георгиевны ни одного плохого слова, потому что это просто великая женщина, реально. Не понимаю всех этих разговоров, что она чуть ли не детей избивает, кидается чехлами и так далее. Ни разу, пока я каталась у неё в группе, не видела, чтобы она что-нибудь швырнула», — сказала Митрофанова в интервью «Спорт-экспрессу».

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В «Хрустальном» Катя провела всего сезон. Расставаясь с ученицей, Тутберидзе предложила ей попробовать себя в танцах, и этот совет Этери оказался пророческим. Но тогда фигуристка не согласилась и ещё какое-то тренировалась сольно, после чего взяла паузу в карьере и начала выступать в шоу. Там Екатерина познакомилась с Владиславом Касинским, с которым составила танцевальный дуэт. Сначала молодые люди просто веселились, но шутка внезапно получила вполне серьёзное продолжение. Митрофанова и Касинский попали в группу тренера Олега Волкова.

При этом пробиться в элиту российских танцев на льду, придя в этот вид только в 16 лет, практически невозможно. По словам самой Кати, очередь в танцах расписана на долгие годы вперёд. В этой ситуации, пожалуй, единственной возможностью для продолжения карьеры и выступления на крупных турнирах была смена гражданство.

Желающих приютить российских спортсменов было много, но Митрофанова и Касинский выбрали совсем уж экзотическую для фигурного катания Боснию и Герцеговину. На Балканах фигуристам предложили самый простой вариант смены гражданства, поэтому они быстро согласились. Все требования федерации по смене гражданства Екатерина и Владислав выполнили, а чинить им препятствия чиновники не стал. Получается, России Катя без надобности.

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Что ждёт российскую фигуристку в Боснии?

В Боснии и Герцеговине нет действующих танцоров на льду, так что Митрофанова и Касинский автоматически станут первой парой страны. Как минимум титулы чемпионов Боснии и Герцеговины каждый год им обеспечены, если, конечно, такие турниры вообще будут проводиться. При этом Катя прекрасно понимает, что добиться высоких результатов под флагом Боснии практически невозможно. Однако отсутствие серьёзных перспектив не лишает девушку мотивации.

«Босния — неизвестная никому в мире фигурного катания страна, там нет знаменитых спортсменов. Есть огроменная разница — выступать за Россию или Боснию, даже если вы откатали одинаково, россияне будут на 20-30 мест выше. Я пока ничего не добилась в танцах, но хочется, чтобы судьи и тренеры запомнили меня не только по одиночке», — объясняет Екатерина.