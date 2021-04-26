Россия доминирует в парах и без Тутберидзе. Так зачем Этери идёт на чужую территорию?

Выражаясь словами Яны Рудковской, Этери Тутберидзе разворошила болотце фигурного катания. Возможно, тренер и сама не ожидала, какую бурную реакцию вызовет её заявление о желании поработать в парном катании. Специалисты и болельщики гадают, получится ли у Этери добиться на новом для себя поприще такого же мощного и безоговорочного успеха, как среди одиночниц.

Однако в глобальном смысле важнее другое: зачем вообще Тутберидзе идёт на чужую территорию и вторгается в дисциплину, где у России и без неё всё в полном порядке.

И не станет ли парное катание с её приходом таким же скандальным и полным конфликтов, как женское одиночное?

Тутберидзе уже мало побед её фигуристок. Этери замахнулась на лавры Тарасовой? Знаменитая наставница может кардинально изменить расклад сил в российском фигурном катании.

Тутберидзе намерена восполнить пробел в парном катании

О своём намерении расширить диапазон Тутберидзе впервые рассказала на шоу «Вечерний Ургант». Вопрос был вызван тем, что в «Хрустальном» в последнее время тренируются многократные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, но в рамках развлекательного формата выглядел странно. Этери отшучиваться не стала, а ответила предельно серьёзно.

«Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать.

И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперёд, а какие-то пары остались в прошлом», — сказала Тутберидзе.

Подробно о своих планах Этери пока не говорила, но очевидно, что настроена она серьёзно. Вообще показалось, что именно ради этого заявления наставница и согласилась прийти к Урганту впервые с 2014 года.

У Тутберидзе есть почти всё для успешной работы с парами

Своей успешной работой с одиночницами Этери заслужила огромный кредит доверия. Многие болельщики уверены, что Тутберидзе знает, что делает, и у неё всё обязательно получится. Мол, лучший тренер мира достиг потолка в своей узкой специализации и теперь бросает себе новый вызов. А самые преданные фанаты даже согласны с тем, что в парном катании у России действительно существуют проблемы, решить которые без Тутберидзе не представляется возможным.

Формально в «Хрустальном» уже есть многие составляющие для успешной реализации амбициозного проекта. Там умеют учить прыжкам и ставить программы, способные приносить фигуристам максимум баллов. По сути, не хватает только грамотного специалиста конкретно по парному катанию. Исходя из концепции группы, это должен быть высококлассный профессионал, согласный находиться в тени Тутберидзе. Учитывая статус группы, от желающих, скорее всего, не будет отбоя.

При этом предрекать Этери триумф на новом поприще рано. К примеру, с одиночниками ей пока и близко не удаётся показывать те результаты, на которые способны её ученицы, а ведь в парах специфика ещё тоньше и сложнее, да и роль прыжков значительно ниже.

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Тутберидзе оптимизирует производство

Во многом результат работы Тутберидзе в парном катании будет зависеть от мотивов, которые она преследует. Вместе со здоровыми профессиональными амбициями и желанием расширить зону влияния тренером может двигать и прагматичный расчёт. Конкуренция среди одиночниц в её группе такая, что десятки классных фигуристок со всеми тройными прыжками остаются не у дел. В случае прихода Тутберидзе в парное катание, у фигуристок второго эшелона появится шанс на продолжение карьеры и большие победы. Если работу Этери часто сравнивают с конвейером, то появление парного направления можно назвать оптимизацией производства.

Однако то, что хорошо для Тутберидзе и её фанатов, необязательно хорошо для российского фигурного катания. Этери, как и любой человек, имеет право на собственное мнение, но её критика в адрес современных парников прозвучала резко и выглядела необоснованной.

Тутберидзе будет делать бизнес на фигурном катании. Хоть чему-то Плющенко научил Этери! Лучший тренер мира решила заработать на успехах своих учеников. Главное, чтобы девочки сохранили свободу выбора.

В российском парном катании всё хорошо и без Тутберидзе

Российские пары, как и девочки, завоевали все медали на чемпионате Европы-2020, а на чемпионате мира в Стокгольме заработали золото и бронзу, пропустив на пьедестал только титулованных и, чего уж скрывать, абсолютно космических китайцев. Кроме того, лидеры нашей команды ещё очень молоды и обладают гигантским потенциалом. А ведь помимо Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского есть ещё и опытные Тарасова/Морозов, молодые Павлюченко/Ходыкин и сильные дуэты из Перми, которых не слишком жалуют арбитры. Для Тутберидзе парное катание – чужая территория, где есть свои столпы, своя конкуренция и устоявшиеся правила.

Россия доминирует в парном катании и без Тутберидзе. Похожую ситуацию мы наблюдали в прошлом межсезонье, когда на территорию Этери вторгся Евгений Плющенко. Но почему-то в данном случае некто не кричит о переманивании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова со стороны Тутберидзе, не упрекает её в намерении разрушить парное катание. Такие двойные стандарты продиктованы авторитетом Тутберидзе, завоёванным тяжёлой и успешной работой с девочками. Но исчерпать кредит доверия можно первой же неудачной авантюрой.

Получается, прагматичная и осторожная Тутберидзе готова рисковать, чтобы стать главным человеком в российском фигурном катании.