Тутберидзе будет делать бизнес на фигурном катании. Хоть чему-то Плющенко научил Этери!

Лучший тренер мира решила заработать на успехах своих учеников. Главное, чтобы девочки сохранили свободу выбора.

Вместе с рекордной популярностью, грандиозными победами и не менее грандиозными скандалами в фигурное катание пришли большие деньги. На этой волне многие фигуристы и тренеры ищут способы обеспечить своё финансовое благополучие. Не стала исключением и Этери Тутберидзе.

Отныне лучший тренер мира – обладательница собственного бизнеса. Стремление Этери монетизировать свой колоссальный труд можно только приветствовать. Если кто и заслуживает богатства, то как раз человек, чьи ученики регулярно прославляют Россию на чемпионатах мира и Олимпиадах. Такой человек заслуживает и безбедную старость, и люксовую одежду, и возможность оплачивать дочери тренировки в США у одного из самых дорогостоящих тренеров планеты.

Главное, чтобы новая грань таланта Тутберидзе не повлекла за собой снижение доходов государственной школы, в которой она по-прежнему работает.

«Я буду молиться за тебя». Дочь Тутберидзе поборола болезнь и выросла настоящей красавицей Этери сделала всё, чтобы Диана была счастлива и жила обычной жизнью. А ведь девочка почти не слышала.

Появление у Тутберидзе бизнеса вызывает вопросы

Этери Тутберидзе теперь не только выдающийся тренер по фигурному катанию, но и начинающий бизнесмен. 17 марта 2021 года она зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Тим Тутберидзе» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. По документам, Этери Гогиевна Тутберидзе выступает в роли учредителя и генерального директора.

Эта новость стала достоянием общественности спустя две недели после факта регистрации ООО и никем специально не афишировалась. Естественно, у журналистов, да и у болельщиков возникло много вопросов:

— Чем будет заниматься ООО «Тим Тутберидзе»?

— Будет ли ООО «Тим Тутберидзе» делиться доходами с государственной школой «Самбо-70», где работает сама Этери и члены её команды?

— Обяжут ли учениц Тутберидзе вступать в правовые отношения с «Тим Тутберидзе?»

— Кому теперь фигуристы будут отдавать процент от заработков в шоу и спонсорских гонораров: «Самбо-70» или «Тим Тутберидзе».

К сожалению, агент по вопросам коммерции и коммуникации со спортсменами и тренерами команды Тутберидзе Мария Шашина прояснить ситуацию «Чемпионату» отказалась. «Я не даю никакие комментарии по этому вопросу. Этери Георгиевна делает то, что считает нужным», — отметила Мария.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Начальник Тутберидзе уверен, что она всё делает правильно

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что Этери Георгиевна вопрос создания ООО с ним не обсуждала, но полностью поддержал свою сотрудницу.

«По поводу открытия ООО я с Этери Георгиевной не разговаривал. Но она молодец. То, что она делает — правильно», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ну не стал же бы Ренат Алексеевич поддерживать начинание своей подчинённой, если бы её бизнес-деятельность могла принести значительный ущерб его организации и лишить её солидных финансовых поступлений?

Получается, раз прямой начальник Тутберидзе не видит поводов для опасений, то и болельщикам стоит не возмущаться, а лишь порадоваться, что в одном человеке так гармонично сочетаются тренерский гений и предпринимательская жилка.

«Мои единственные друзья в Америке». Почему Тутберидзе не заслуживает звания Героя России Ученицы Этери доминируют в фигурном катании и приносят стране медали. Но у любого поклонения должны быть границы.

«Если в трудовом договоре у работника нет запрета на занятие руководящих должностей в других организациях — а такой запрет бывает крайне редко, да и бывает, как правило, только у работников-руководителей, — то никакого значения создание этим работником своего ООО не имеет. Это абсолютно стандартная ситуация», — объяснил «Чемпионату» спортивный юрист Артём Пацев.

Юрист Пацев оценил возможный конфликт интересов между «Самбо-70» и ООО «Тим Тутберидзе»

Шоу Тутберидзе едет в Ташкент

Информация о том, чем именно будет заниматься бизнесвумен Этери Тутберидзе, пока держится в секрете от широкой публики. Среди болельщиков наиболее распространена версия, что компания нужна тренеру для организации собственных шоу и получения с них доходов.

Впервые шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» состоялось в Краснодаре весной 2019 года, вскоре после успеха Алины Загитовой на чемпионате мира. Тогда казалось, что организаторы прощупывали почву, выбрав далеко не самый «фигурный» город России и совсем небольшой стадион на 3600 зрителей. Болельщики вживую увидели Загитову и других учеников Этери Георгиевны, сложные прыжки, любимые программы. Но от общепринятого формата ледового шоу это действо было далеко: ни общего сюжета, ни грандиозных костюмов и декораций. Как следствие – минимальные затраты на организацию.

Как в лаборатории. Почему лучшая фигуристка Тутберидзе стала заложницей одного образа Трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова может на льду всё. Но её программы подозрительно похожи друг на друга.

В 2020 году из-за коронавируса шоу «Чемпиона на льду» было отменено, а в 2021-м возвращается с новым размахом. Со 2 по 18 апреля состоятся представления в пяти городах России, а 25 апреля команда Тутберидзе порадует своим присутствием… Ташкент.

Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Плющенко подстегнул Тутберидзе заняться бизнесом?

Не секрет, что фигуристы сборной России, выступающие в шоу, должны делиться гонорарами с федерацией и тренерами. Обычно в сумме эти отчисления составляют около 50%. В этой связи интересно, кому будут идти «тренерские» в данном случае: школе «Самбо-70», которую представляют большинство фигуристов Тутберидзе, или самой наставнице, у которой теперь есть ООО.

Хочется верить, что новая финансовая реальность не только пойдёт во благо Этери Георгиевне, но и не вызовет конфликт интересов с материальными потерями для государственной школы, существующей на бюджетные деньги. Кроме того, фигуристы, будь они трижды благодарны тренеру, не должны терять свободу выбора: у кого тренироваться, как распоряжаться своими карьерами и жизнями.

Если эти условия будут соблюдены, то Этери Георгиевне можно только пожелать успеха на новом для себя поприще. В конце концов конкуренция нужна не только между школами, но и между продюсерскими центрами, зарабатывающими на фигурном катании.

Причём что-то подсказывает, что мотивировать Этери на создание своего бизнеса могла активная деятельность Евгения Плющенко, супруга которого Яна Рудковская организует одни из самых масштабных и популярных ледовых шоу в России. Этери готовит чемпионок, а основные доходы от их выступлений в шоу забирают другие. Наверняка такая ситуация не может устраивать тренера, тем более, если выгодополучателем является её прямой конкурент, к которому ушли многие её ученики.

И если благодаря этому Тутберидзе начнёт монетизировать свою тренерскую работу и преуспеет в зарабатывании денег, то все старания Евгения уже были не зря. Получается, и хоть чему-то Плющенко научил Этери.