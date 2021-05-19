«Брался за любую работу». Почему Глейхенгаузу пришлось отказаться от карьеры фигуриста

Даниил Глейхенгауз – украшение современного фигурного катания. Молодой, энергичный и безусловно талантливый специалист работает в лучшей школе мира и помогает Этери Тутберидзе воспитывать одну выдающуюся фигуристку за другой.

Со стороны Этери Георгиевна и Даниил Маркович выглядят просто образцовым тандемом тренеров. А связывает их не только большой талант и сумасшедшее трудолюбие, без которого в «Хрустальном» делать нечего, но и схожие спортивные судьбы.

Как и Тутберидзе, Глейхенгауз не смог реализоваться в фигурном катании из-за проблем со здоровьем. Но конец его многообещающей карьере положила даже не травма, а личная трагедия.

Почему же Глейхенгаузу так и не удалось стать великим фигуристом?

Глейхенгауз терпеть не мог хореографию

Профессиональный путь лучших хореографов мира часто бывает извилистым и непредсказуемым. У Даниила Глейхенгауза ситуация иная. Мальчик рос в артистической семье, и родители с детства развивали в нём творческое начало. Отец, известный кинорежиссёр, прививал сыну сценический вкус, а мама, балерина Большого театра, мечтала, чтобы Даниил пошёл по её стопам. Поэтому будущий хореограф долго совмещал тренировки на катке с занятиями классическим балетом.

Поменять приоритеты пришлось после того, как тренеры разглядели у Даниила неординарный талант фигуриста. Интересно, что знаменитый тренер Виктор Кудрявцев сначала не видел у мальчика перспектив, но затем изменил мнение и всерьёз взялся за его подготовку. В 11 лет Глейхенгауз выиграл первенство России по своему возрасту, что автоматически сделало его одной из главных надежд мужского одиночного катания. Тем не менее многочасовые тренировки на льду не избавили Даниила от необходимости хореографических уроков — дома с ним продолжала заниматься мама. Людмила Борисовна была уверена, что эти знания сыну ещё пригодятся. И оказалась права.

«Если честно, лет до 17 хореографию просто ненавидел. Ну, представьте: переходный возраст, все, отработав лёд, идут в Макдональдс, а мама-балерина даёт тебе балетки и говорит: «Пошли заниматься». Когда становишься старше, осознаёшь, что без этого ты не стал бы хореографом-постановщиком, потому что чувство позы привито было мамой с самого детства», — объяснял Глейхенгауз.

Провал на чемпионате мира и тяжёлое решение

Несмотря на мощную балетную подготовку, на соревнованиях по фигурному катанию Даниила часто подвил именно артистизм. Вторая оценка оставляла желать лучшего, а некоторые специалисты и вовсе советовали Глейхенгаузу уделять интерпретации больше времени. Мешала побеждать и нестабильность в исполнении прыжков – на один чистый прокат приходилось несколько срывов.

В 2007 году Даниил завоевал бронзу на первенстве России и отобрался на юниорский чемпионат мира, однако поездка в Германию обернулось для него кошмаром. В произвольной программе россиянин упал даже с простых прыжков и едва попал в топ-20. Проблема обнаружилась сразу — опухоль и резкая боль в ноге намекали на травму голеностопа. После операции Глейхенгауза ждали два года неудачных попыток реанимировать карьеру и вынужденный переход в танцы на льду.

Ушёл из фигурного катания после смерти отца

Кудрявцев договорился о переходе Глейхенгауза к Александру Жулину. Тот долго не мог подобрать фигуристу партнёршу и заставлял его работать над техникой шагов. По признанию Даниила, в группе знаменитого тренера его часто критиковали и почти не верили в успех.

«Мне сказали: «Ты, конечно, молодец, но ничего не умеешь делать». И посадили на основной шаг, беговые назад и вперёд. По 200-300 кругов подряд накручивал. Полгода ничего больше не делал, полностью поменял под танцы технику скольжения, толчков», — рассказывал Глейхенгауз.

Фото: РИА Новости

Упорная работа дала плоды: Даниил выполнил все указания Жулина и начал тренировки с Ксенией Коробковой. Однако пробиться в элиту российских танцев даже на юниорском уровне у пары не получилось. Партнёра стали посещать мысли о завершении спортивной карьеры. В 2010 году скончался отец фигуриста, и Даниил столкнулся с необходимостью зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.

«Я начал тренировать и ставить хореографию, работал с фигуристами в школе «Москвич», где сам тренировался. Брался за любую работу. Тренировал на катках в торговых центрах, занимался с любителями», — рассказывал Глейхенгауз.

Какое-то время Даниилу удавалось совмещать тренировки с работой, но вскоре пришлось отказаться от карьеры фигуриста. Необходимость зарабатывать и востребованность в качестве артиста шоу взяли верх над мечтами о больших победах. Окончательно завершив карьеру, Глейхенгауз в течение трёх лет сотрудничал с шоу Ильи Авербуха, который и посоветовал молодого специалиста Этери Тутберидзе.

Зарождение идеального тандема

Этери Георгиевна и Даниил сразу нашли общий язык. Первой заметной работой хореографа стала программа для Адьяна Питкеева, с которой тот в 2015 году занял второе место на этапе Гран-при, уступив только Хавьеру Фернандесу. После этого Тутберидзе полностью доверилась Глейхенгаузу и поручила ему постановки для Евгении Медведевой, а затем и олимпийские программы для Алины Загитовой.

Теперь «Хрустальный» трудно представить без фигуры Глейхенгауза – он один из ключевых помощников Этери Тутберидзе и её единомышленник. Не реализовавшись как спортсмен, Даниил добился невероятных высот как хореограф. Вместе с Тутберидзе они составляют один из самых мощных тренерских тандемов в истории фигурного катания и продолжают удивлять мир своей работой. И кажется, не собираются останавливаться на достигнутом.