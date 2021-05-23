«А чего ты ржёшь-то?» Бывший фигурист сборной России выстрелил в лоб знакомой

Говорят, что мужчина уже был судим и вёл себя агрессивно. Как ему вообще разрешили тренировать детей?

Известный в прошлом фигурист оказался в центре жуткой криминальной истории. Спортсмен, представлявший Россию на крупных международных турнирах, выстрелил женщине в лоб из сигнального пистолета.

Пока полиция разбирается в деталях громкого инцидента, знакомые стрелка говорят о его скандальном характере и склонности к агрессии.

А ведь Денис Егоров долгие годы ежедневно работал с юными фигуристами. Как такое вообще возможно?

Тренер по фигурному катанию произвёл выстрел в упор

Настоящая криминальная драма развернулась 21 мая на северо-западе Москвы. Две женщины приехали к тренеру по фигурному катанию Денису Егорову, чтобы обсудить рабочие моменты. На видео с камеры наблюдения видно, что мужчина держит в руках предмет, похожий на пистолет, и направляет его на одну из собеседниц. Та отмахивается, после чего он наводит оружие на лоб второй женщине и совершает выстрел.

«Подходим к подъезду. Он стоит у подъезда, у порога стоит бутылка пива, лежит пистолет. Соответственно, никто же не подумал, что у него там пистолет. Подходим, и пострадавшая говорит: «А ты чего, с пистолетом гулять уже ходишь?». Он говорит: «Да, время такое». Так, тоже в шутку. Поднимает его и начинает на меня направлять. Я говорю: «Убирай». Он такой: «Ты что, испугалась, что ли?». Он наставляет ей в лоб. А ты, говорит, боишься? Она начинает смеяться. Он говорит: «А чего ты ржёшь-то?». И начинает просто стрелять», — рассказала РЕН ТВ знакомая Егорова, ставшая свидетельницей происшествия.

Что грозит виновнику стрельбы?

Сразу после выстрела Егоров пытался оказать пострадавшей первую помощь. Женщина получила ранение головы и была доставлена в больницу. К счастью, угрозы для жизни нет, и врачи приступили к восстановительной терапии в отделении нейрохирургии.

В деталях произошедшего ещё предстоит разобраться компетентным органам. Пока неясно, был ли у стрелка умысел. Нет информации и о состоянии тренера в момент инцидента. Вскоре после выстрела мужчину задержали. По данным РЕН ТВ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет. Как сообщают источники, Егоров ранее был судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Кто такой Денис Егоров, выстреливший в женщину в Москве?

Широкому кругу любителей фигурного катания имя Дениса Егорова вряд ли что-то скажет, но специалисты и самые продвинутые болельщики могут помнить его по выступлениям в танцах на льду вместе с Юлией Головиной. На юниорском уровне Денис и Юлия не раз забирались на пьедестал этапов Гран-при и даже представляли Россию на чемпионате мира среди юниоров-1999, где замкнули топ-6. Правда, в 2000 году дуэт распался. Партнёрша перешла под флаг Украины, а Денис на серьёзном уровне больше не выступал.

По окончании карьеры Егоров отучился в Московской академии физической культуры и спорта. По информации из открытых источников, он работает тренером-специалистом в ГБУ «СШОР №2» Москомспорта. Кроме того, бывший фигурист предлагал в интернете услуги по работе с юными фигуристами над скольжением, прыжками и вращением.

Как Егорова допустили до работы с детьми?

В сети много положительных отзывов о его работе. Родители называют его внимательным, спокойным и профессиональным.

При этом такая характеристика идёт вразрез с описанием женщины, присутствовавшей на месте стрельбы: «Он всегда агрессивный, он всегда со всеми воюет, всем угрожает. Все уже настолько привыкли, что он угрожает. Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству. Он прямо угрожает».

Если слова женщины — правда хотя бы наполовину, то непонятно, как 41-летнего специалиста вообще допустили до работы с детьми? Если Егоров действительно «всем угрожал», а окружающие закрывали на это глаза и позволяли ему тренировать юных фигуристов, то жуткое происшествие могло стать лишь следствием такого отношения.

В любом случае теперь в ситуации будет разбираться полиция, а нам лишь остаётся пожелать здоровья пострадавшей.