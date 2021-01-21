«Мужчина должен оставаться мужчиной». Почему советские фигуристы подрались прямо на льду

Здоровая конкуренция идёт фигуристам на пользу. Но если профессиональное соперничество перерастает в личную неприязнь, то последствия могут быть самыми неприятными. Чемпиону Европы и призёру Олимпийских игр Олегу Макарову жёсткая драка с прославленным оппонентом обошлась очень дорого, но фигурист никогда не жалел о том, что дал сдачи.
Почему же инициатор кулачного поединка Олег Васильев избежал наказания, в то время как Макаров надолго остался без фигурного катания?
Удивительное преображение Макарова
Злополучная драка произошла в 1982 году, но противостояние двух талантливых фигуристов началось гораздо раньше. Васильев с Еленой Валовой и Макаров с Ларисой Селезнёвой тренировались в группе Москвиных и постоянно конкурировали. Игорь Борисович курировал Макарова и Селезнёву, а Тамара Николаевна работала с Васильевым и Валовой. На последних возлагали большие надежды, но им никак не удавалось попасть в сборную из-за более опытных спортсменов — Марины Пестовой со Станиславом Леоновичем и Вероники Першиной с Маратом Акбаровым. Поэтому напряжение между дуэтами было действительно высоким.
Селезнёва и Макаров прибавляли на глазах. Москвину удалось вывести молодую пару на принципиально новый уровень. Макаров, у которого всегда были проблемы с дисциплиной и «школой», внезапно стал одним из самых техничных фигуристов своего времени. Вместе с Ларисой они освоили несколько сложных прыжков: тройной тулуп, двойной аксель, каскад из двойных акселя и тулупа. Кроме того, спортсмены постоянно экспериментировали с выбросами, пробовали делать элемент с тройными риттбергером, сальховом и тулупом. Одними из первых исполнили комбинацию выброс двойной аксель — тройка — прыжок двойной аксель.
Бронзовый блюз Олимпиады
При всех технических новшествах главным козырем Селезнёвой и Макарова были стильные и многогранные программы. Спортсмены показывали уникальные поддержки с «перебросом» партнёрши в воздухе, а также придумывали новые вращения, которые никто не пытался повторить из-за их сложности. При этом все элементы гармонично вписывались в строгую, но нетривиальную композицию.
На Олимпиаде 1984 года в Сараево дуэт выступил с необычной короткой программой под блюз — мелодию, которую не привыкли использовать спортивные пары. Специалисты и арбитры поначалу отнеслись к эксперименту советского дуэта с недоверием, однако благодаря неординарным соединениям между элементами номер стал одним из самых запоминающихся на том турнире и помог Ларисе с Олегом завоевать бронзу. А на высшей ступени олимпийского пьедестала тогда оказались их самые принципиальные оппоненты – Елена Валова и Олег Васильев.
Возможно, соревнования могли завершиться иначе, если бы пара Селезнёва/Макарова не пропустила год из-за дисквалификации по дисциплинарным причинам.
Дал сдачи и остался без турниров
Причиной отстранения фигуристов стал вопиющий инцидент, случившийся на контрольных прокатах сборной СССР перед сезоном-1982/1983. Оба дуэта Москвиных приехали в Алма-Ату с твёрдым намерением обойти конкурентов в борьбе за освободившееся место в главной команде страны. Страсти накалились до такой степени, что существовавший между партнёрами конфликт на одной из тренировок дал обострение.
После столкновения Макарова с Валовой Елена оказалась на льду. Васильев посчитал, что соперник умышленно сбил его партнёршу, и накинулся на него с кулаками, но Макаров ответил несколькими ударами по лицу и нанёс противнику тяжёлые повреждения. В итоге Васильев оказался в больнице.
Фото: РИА Новости
Чиновники не хотели придавать неприятный эпизод огласке, но Васильев настоял на принятии дисциплинарных мер в отношении его обидчика.
«Васильев заявил: если Макарова не дисквалифицируют, он подаст в суд. А там не будут разбираться, кто прав, кто виноват с точки зрения фигурного катания», — рассказывал Москвин «Спорт-экспрессу».
В итоге обе пары были отстранены от участия в международных турнирах, однако Валова и Васильева смогли обойти запрет. Помогла им в этом Ирина Роднина, которая на тренерском совете предложила отправить этот дуэт на чемпионат Европы вместо её подопечных. Ход оказался удачным: пара Москвиной взяла серебро европейского чемпионата и золото — мирового, а через год на Играх в Сараево поднялась на верхнюю ступень пьедестала.
Макарову и Селезнёвой повезло меньше. Фигуристы вернулись и быстро набрали форму, но длительное отсутствие соревновательной практики сыграло негативную роль.
«После дисквалификации Макаров чувствовал себя в значительной степени ущемлённым, рвался доказать, что он по-прежнему силён, а всё это лишняя нагрузка на нервную систему, которая у Олега никогда не была особенно сильной. В результате мои ребята не смогли участвовать в 1983-м ни в чемпионате Европы, ни в чемпионате мира, вышли только на Олимпийские игры. А там пару никто не знал. А ведь могли бы выиграть», — вспоминал Игорь Москвин.
Семья работе не помеха
Несмотря на серьёзные последствия той драки на тренировке, Макаров чувства вины не испытывал. «Ничего хорошего в том инциденте, естественно, я не видел, но о своём поступке никогда не жалел. В определённых жизненных ситуациях мужчина должен всегда оставаться мужчиной», — рассказывал Макаров «Спорт-экспрессу».
После драки отношения с тренером у спортсмена не изменились: Москвин ни разу не упрекнул Олега в случившемся. А ведь его поступок чуть не разрушил брак Игоря Борисовича. Специалист рассказывал, что конфликт учеников повлиял на его семейную жизнь с Тамарой Николаевной. Супруги мало общались и старались сохранять профессиональную дистанцию. Для Москвина это было сложно, поскольку он считал, что семья всегда стоит выше работы.
К счастью, тренерский дуэт смог пережить кризис, а их ученики последовали их примеру и оформили отношения: Васильев с Валовой в 1984-м, а Макаров с Селезнёвой в 1987-м.
Неприятный эпизод в карьере не помешал дуэту добиться ещё нескольких значимых наград. Олег и Лариса дважды побеждали на чемпионатах Европы, зарабатывали медали чемпионатов мира, выступали на Олимпиаде в Калгари. В 1990 году они покинули большой спорт и переехали в США, чтобы тренировать молодых фигуристов. Среди их знаменитых учеников — дочь Ксения, ставшая в 2010 году чемпионкой России в одиночном катании.
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