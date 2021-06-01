Загитова тренируется с лучшими фигуристками Тутберидзе. Чтобы не падать в шоу?

Начало тренировочного сбора группы Этери Тутберидзе в Новогорске дало мощный информационный повод. Среди лучших фигуристок мира, нацеленных на золото Олимпиады в Пекине, оказалась та, у которой олимпийский триумф уже был.

Вместе с лучшими фигуристками России тренируется Алина Загитова. Болельщики недоумевают, неужели она всё-таки решила возобновить карьеру? И легально ли вообще пребывание в Новогорске спортсменки, не попавшей в сборную России?

Но у этой громкой истории есть вполне логичное объяснение. Кажется, Алина просто устала падать в шоу.

Загитова тренируется вместе с фигуристками сборной России

Алина Загитова – чуть ли не единственная российская фигуристка, не успевшая съездить на море в это межсезонье. Многие думали, что чемпионка устроит себе долгожданный отпуск после командировки в Японию, но по возвращении на родину Алина отправилась не на пляж, а на тренировочную базу в Новогорске.

Фигуристка начала работу на подготовительном сборе в качестве члена команды Этери Тутберидзе.

Появление Загитовой на базе сборных команд России в компании действующих фигуристок сборной многим болельщикам показалось странным, однако формально Алина никаких запретов не нарушила. В Новогорске имеют право проживать и тренироваться не только атлеты национальной сборной России – вопрос в цене и возможностях самой базы. Расходы по пребыванию Загитовой на сборах, скорее всего, берёт на себя её команда, которой фигуристка долгие годы отчисляет проценты от гонораров. Да и самой Алине наверняка не составило бы труда оплатить сбор.

«Загитова имеет право тренироваться в Новогорске. Алину никто не отчислял — она не вошла в национальную команду. Это никак не связано. Для тренировок ей совсем не обязательно находиться в списках сборной России. Новогорск — тренировочный центр, поэтому Женя Медведева, как и Алина Загитова, может тренироваться и готовиться на базе», — рассказал «Чемпионату» президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Возвращения Загитовой можно не ждать?

Если с легальностью пребывания Загитовой в Новогорске всё более-менее понятно, то мотивы её участия в сборе не до конца ясны. Преданные фанаты фигуристки надеются, что олимпийская чемпионка всё-таки решила возобновить карьеру и совсем скоро вернётся на лёд за большими победами. И, хотя сама Алина о планах говорит весьма неохотно, болельщики не теряют надежду увидеть свою любимицу на соревнованиях.

С точки зрения пиара, возвращение Загитовой – лучшее, что ещё может случиться с фигурным катанием, но такое развитие событий кажется крайне маловероятным. У Алины почти нет шансов в борьбе с более юными фигуристками, исполняющими по несколько четверных за программу. Вместе с тем возобновление карьеры требует полного погружения в жёсткий тренировочный процесс и полного отказа от других сфер жизни, в которых Алина преуспела за время перерыва в выступлениях. Зачем любимой фигуристке России, выигравшей все существующие титулы, бросать всё и снова переезжать на каток, абсолютно непонятно. Поэтому мечтам фанатов, похоже, не суждено сбыться.

Зачем Загитовой сбор в Новогорске

На самом деле, участие Загитовой в тренировочном сборе группы Тутберидзе – никакая не сенсация. Этот же путь Алина прошла и в прошлом сезоне, по ходу которого ни разу не вышла на лёд в рамках турниров. Зато олимпийская чемпионка активно принимала участие в различных шоу, включая весенний тур группы Тутберидзе. А ведь для этого тоже нужно быть в очень приличной форме.

Падения даже в формате шоу остаются падениями и не позволяют говорить об идеально выполненной работе. Наверняка ошибки на тройных бьют по самолюбию чемпионки, когда её коллеги по группе легко крутят квады. Так что Загитовой остаётся либо вовсе отказаться от прыжков, либо продолжать тренировки, чтобы предоставлять зрителям качественный продукт.

Вероятно, именно в этом и заключается причина участия Алины в сборе группы Тутберидзе в Новогорске. В группе с молодыми и амбициозными фигуристками, которые рвутся на вершину мирового спорта, Алина сможет найти дополнительную мотивацию, чтобы вернуть стабильность и не падать в шоу.

Так что фанатам Загитовой всё-таки придётся выбрать для себя нового фаворита на соревнованиях.