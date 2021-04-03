Загитова провалилась на шоу Тутберидзе и больно упала. Героизм или неуважение к зрителям?

После триумфального для России чемпионата мира в Стокгольме любовь болельщиков к звёздам фигурного катания раскалена до предела. Самое время ковать железо, то есть зарабатывать деньги.

Премьера шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» состоялась в Казани и принесла местной публике массу радостных эмоций. Но, пожалуй, самое сильное впечатление – грустное. Олимпийская чемпионка Алина Загитова вышла на лёд неготовой: трижды упала и показала, что надеяться на её возвращение вряд ли стоит.

Неужели смена поколений окончательной превратила Алину в фигуристку прошлого?

Бенефис Глейхенгауза и четверные юниорок

Казань встретила премьерный показ шоу «Чемпионы на льду»-2021 огромным ажиотажем. Зрители раскупили все доступные для продажи семь тысяч билетов, максимально тепло поддерживали каждого, выходившего на лёд, и выстраивались в очередь за нехитрым мерчем от Тутберидзе.

Какой-то единой сюжетной линии в шоу не было, да и из ярких придумок можно отметить разве что коллективный номер с выходом на лёд Даниила Глейхенгауза. Хореограф предстал в образе мастера, зажигающего звёзды, и получил заслуженную порцию благодарности от учеников и зрителей. В остальном же концепция «Чемпионов на льду» мало чем отличалась от показательных выступлений после любого крупного турнира.

Лучшая юниорка России Софья Акатьева неожиданно вставила в короткую программу четверной прыжок, а уже легендарная «Девочка на шаре» Камилы Валиевой привела зрителей в восторг и без ультра-си. Впрочем, во втором отделении местная любимица показала, что и с квадами у неё всё в порядке – четверной тулуп в произвольной прошлого сезона вышел потрясающе высоким и амплитудным.

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Премьера скандальной программы Косторной

Одной из главных интриг шоу было первое выступление Алёны Косторной после возвращения в «Хрустальный». В эмоциональном плане чемпионка Европы-2020 выглядела свежее и счастливее, чем по ходу прошлого сезона. Ещё по её активности в соцсетях было заметно, что уход из академии Плющенко помог Косторной сбросить колоссальный груз и вздохнуть полной грудью. Однако в плане катания, как бы ни хотелось поклонникам Алёны и тренерского таланта Тутберидзе, серьёзных изменений нет. Это по-прежнему лишь бледная тень той Алёны, которая изумляла и доводила до дрожи в сезоне-2019/20. Впрочем, делать выводы очень рано, ведь с момента возвращения не прошло и месяца.

Что касается скандально известной программы Алёны под хит Билли Айлиш Lovely, которую она критиковала после перехода к Плющенко, то эту постановку Глейхенгауза пока действительно трудно назвать шедевром. Но главное, что Алёна ни единым движением не дала понять, что номер ей не нравится. А значит, потенциал у программы есть, хотя не сказать, что в олимпийском сезоне Косторную хочется видеть именно в этом образе.

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Овации для чемпионов мира

Была у казанской публики и другая привилегия – увидеть первые выступления новоиспечённых чемпионов мира Анны Щербаковой и Виктории Синициной/Никита Кацалапова после триумфа в Стокгольме. Фигуристы купались в аплодисментах и восторженных криках, а затем долго раздавали автографы.

Приехали в Казань и все медалистки чемпионата мира-2019 в Сайтаме в женском одиночном разряде. Причём, если бы в этот раз вручали медали, то пьедестал выглядел бы по-другому. Евгения Медведева ещё раз показала, как ей идёт номер под «Эхо любви» Анны Герман, а также вызвала ностальгию олимпийской «Анной Карениной». Женя честно исполнила по два тройных прыжка и в целом была очень хороша. По крайней мере, по меркам шоу.

К сожалению, её соседки по пьедесталу чемпионата мира двухлетней давности оставили менее радостное впечатление. Элизабет Турсунбаева вернулась на лёд после очень длительного перерыва, так что чудес от неё никто не ждал. Даже двойные прыжки от фигуристки из Казахстана выглядели тяжеловато.

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Загитова сорвала все прыжки

А самые противоречивые эмоции за этот вечер вызвала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка выступила уже с традиционным для этого сезона номером в образе Эсмеральды, но упала с обоих тройных прыжков – лутца и флипа. Причём одно из падений выглядело очень болезненным и заставило зрителей ахнуть. Во втором отделении Алина каталась после Медведевой и проиграла ей по всей статьям. В произвольной прошлого сезона «Клеопартра» Загитова снова упала, а также сделала «бабочку» на двойном акселе. Конечно, на шоу цена падений меньше, чем на соревнованиях. Грубые ошибки Алины никак не повлияли на громкость оваций и число желающих взять автограф у знаменитой спортсменки.

Но видеть, что вчерашняя чемпионка не способна в шоу-формате прыгнуть ни одного тройного, — грустно. Фанаты Загитовой тут же припомнили, что недавно их кумир каталась в Якутии, где могла простудиться. Но зачем тогда выходить на лёд, если ты не готова? Чтобы помочь тренеру сделать кассу? Весомая причина, конечно, но можно же было обойтись и без прыжков. Возможно, проявился максимализм Алины, которая решила даже в не лучшей форме не упрощать программу. Но в итоге это было больше похоже на неуважение к зрителям.

Впереди у шоу Тутберидзе ещё четыре выступления в России и одно в Узбекистане, но главный предварительный итог уже очевиден: фигуристки, которые ещё два года назад не знали равных в мире, теперь вызывают исключительно ностальгию и уважение за былые заслуги. Смена поколений не пощадила Медведеву и Загитову и превратила их в чемпионок прошлого. И есть ощущение, что этот процесс будет идти всё быстрее