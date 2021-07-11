«Иностранцы никому не нужны». Чем российских фанатов возмутил «Оскар» фигурного катания?

Российский рынок – самый успешный и перспективный для фигурного катания на данный момент. И вторая церемония вручения премии Международного союза конькобежцев это только подтвердила. Два лауреата из четырёх — из России, едва ли не каждый второй комментарий в чате трансляции – на русском, да и почти половину полуторачасового шоу в центре внимания были наши спортсмены и тренеры.

Казалось, если у кого и будут претензии к организаторам, так у иностранцев. Но на деле недовольство выражали российские болельщики. Многие из них искренне недоумевали, зачем на экране вообще демонстрируют фигуристов из других стран.

И такое неуважение к соперникам до добра не доводит!

Легендам российского фигурного катания воздали по заслугам

Упорству организаторов премии Международного союза конькобежцев можно только позавидовать. Грандиозный проект, который должен был стать аналогом «Оскара» в фигурном катании, пока скорее походит на онлайн-междусобойчик какой-нибудь не самой крупной компании. И тем не менее, продюсеры премии от своей идеи не отказываются, надеясь, что однажды их детище выстрелит и поднимет интерес к фигурному катанию на новый уровень.

По сути, прошлый международный сезон состоял лишь из чемпионата мира в Швеции и командного турнира в Японии, а потому действующим фигуристам награды решили не вручать. Единственная номинация на второй ежегодной премии ISU Skating Awards называлась «За жизненные достижения».

В прошлом году награда, к недовольству российской публики, досталась эксцентричному канадцу Курту Браунингу, а в этот раз лауреатов оказалось сразу четверо. Организаторы отметили вклад в развитие фигурного катания легендарных российских тренеров Алексея Мишина и Тамары Москвиной, а также британских танцоров Джейн Торвилл и Кристофера Дина.

Российские фанаты дождались Щербакову и Трусову

Сама церемония, которую вели известные в недавнем прошлом танцоры Танит Белбин и Чарли Уайт, продолжалась чуть больше полутора часов и на звание искромётной или зрелищной претендовать не могла. Помимо видео от лауреатов, зрителям показали милый, но малоинформативный сюжет из «Хрустального», парочку шоу-номеров с участием фигуристов из разных стран, а также небольшое интервью с японцами Рикой Кихирой и Юмой Кагиямой.

По комментариям в чате трансляции и числу просмотров было заметно, что мероприятие проигнорировали даже многие любители фигурного катания, не говоря уже о массовой аудитории, на которую делают ставку создатели премии. В целом оно и понятно: ни реальной соревновательной интриги, ни крутого контента, ни каких-то эксклюзивных новостей, скажем, о смене тренеров или уходе из спорта.

В глазах российских болельщиков церемонию спасло лишь короткое присутствие на экране звёздных одиночниц. Анна Щербакова досадовала по поводу травмы, естественно, не раскрывая подробностей, Алёна Косторная обошлась дежурными фразами, хотя и на английском, а Александра Трусова и Камила Валиева говорили о… собаках. Ожидаемых новостей о программах на новый сезон так и не последовало, но фанаты и без того были счастливы от возможности наблюдать своих юных кумиров в целости и сохранности. Тем более в качестве участников «Оскара» фигурного катания.

Болельщиков из России обвинили в неуважении к соперникам

А вот что раздражало наших болельщиков, так это неоправданно большое, на их взгляд, эфирное время иностранных спортсменов. Российских фанатов возмутил «Оскар» фигурного катания. Стоило ведущим ненадолго отвлечься от России, как в чате появлялись недовольные комментарии:

— А русские вообще будут?

— Самая скучная премия. Где Аня?

— Почему показывают не наших? Кому они интересны?

— Почему не по-русски все говорят?

— Церемонию можно было сократить и оставить только русских, ничего бы не потерялось.

— Когда уже наших будут показывать?

— Иностранцы никому не нужны. Неужели непонятно?

И можно только пожалеть немногочисленных иностранных болельщиков, которые удивлялись обилию неуважительных и резких комментариев на русском языке. Вопросы в духе: «Где хоть капля уважения?» тонули в призывах показывать исключительно русских. А ведь в глобальном плане усилия организаторов ISU Skating Awards направлены как раз на иностранную публику — в России с интересом к фигурному катанию и так всё отлично. При этом успех проекта выгоден не только ISU, но и России, поскольку в противном случае совсем скоро соревноваться придётся самим с собой, а престиж фигурного катания за пределами российской границы упадёт до нуля.

И вот тогда болельщики наверняка будут готовы терпеть иностранцев на экране, да только где же их взять, если фигурное катание останется только в России?