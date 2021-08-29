Потехе час. Почему победы юных американских фигуристок не должны вводить в заблуждение

Если в прошлом сезоне коронавирус привёл к отмене юниорской серии Гран-при, то в этом превратил первые её этапы в очень странное зрелище. В отсутствие фигуристов из России и Японии отличный шанс блеснуть получили спортсмены из других стран, а на пьедестале оказались те, кто в обычной ситуации и о топ-5 мечтать не мог.

Так есть ли у победителей этапов в Куршевеле шансы бросить вызов лучшим юниорам России?

Или с возвращением на международную арену наших нынешним лидерам придётся забыть о победах?

Иностранки серьёзно отстали от лучших российских юниорок

Первые два этапа Гран-при среди юниоров прошли во Франции, куда российские спортсмены не поехали из-за специфических требований местных властей. Признанные Евросоюзом вакцины у нас сделать нельзя, а садиться на длительный карантин в начале сезона рискованно и нецелесообразно. Не приехали в Куршевель и японские фигуристы, традиционно мощно выступающие по юниорам.

В итоге оба этапа среди девушек остались за американками. На первом победительницей стала американка Линдси Торнгрен с весьма скромной суммой баллов — 181.45. В финале Гран-при-2019/2020 среди юниоров она была бы последней. Учитывая изменённый регламент серии и влияние оценки на перспективы попадания в финал, в числе шести сильнейших мы Линдси вряд ли увидим.

Никто из участниц первого этапа даже не попытался зайти на элементы ультра-си, к которым нас уже успели приучить воспитанницы Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Более того, камнем преткновения для большинства фигуристок стал каскад тройной лутц — тройной тулуп — аж восемь раз судьи ставили за него отрицательные надбавки. Избалованному российскому зрителю уровень фигуристок наверняка показался низким, поскольку в техническом плане наши девушки ушли далеко вперёд.

На втором этапе на вершину поднялась ещё одна представительница США Изабо Левито. И вот её оценка в 202,35 балла уже выглядит солидно и даёт повод для более пристального рассмотрения этой девочки. С таким результатом она выиграла бы в финале Гран-при-2019. Правда, тогда Камила Валиева только восстановилась после травмы и выступала не в полную силу. Есть все основания полагать, что нынешние лидеры сборной России будут брать более высокую планку и способны оставить Левито позади. Тем более каталась она в Куршевеле практически идеально и серьёзного запаса не имеет. Очевидно, что победы американских фигуристок не должны вводить в заблуждение.

Незримое присутствие России

В мужском одиночном катании на первом этапе одержал победу Илья Малинин с итоговой оценкой 214,64. Самопровозглашённый «бог квадов» (так переводится его ник в «Инстаграме» — quadg0d) не справился с элементами ультра-си в произвольной программе, допустив падение на четверном сальхове и скрутив только двойной тулуп вместо четверного. 16-летний фигурист нередко балует своих подписчиков в социальной сети видео с исполнением разных квадов: лутца, сальхова, тулупа и риттбергера.

В техническом арсенале американца с русскими корнями есть и тройной аксель, который он чисто исполнил в короткой программе. Однако итоговую оценку Малинина вполне способны превзойти некоторые наши спортсмены. Андрей Мозалёв и Даниил Самсонов набирали сумму баллов значительно выше на первенстве России среди юниоров — 250,07 и 261,22 соответственно. Малинин — сын знаменитой в прошлом фигуристки Татьяны Малининой, выступавшей за Россию и Узбекистан.

На втором этапе победил канадец Уэсли Чу с оценкой в 199,89 балла. В произвольной программе он дважды упал: на тройном акселе и четверном тулупе. В короткой триксель исполнил с надбавкой в два балла. Серебряную медаль сенсационно завоевал Арлет Леванди из Эстонии Примечательно, что он тоже непосредственно связан с Россией — его мама Анна Кондрашова в 1984 году завоевала серебро чемпионата мира в составе сборной СССР.

В парных дисциплинах отсутствие россиян тоже сказалось на общем уровне и привело на пьедестал тех, кто раньше мог о нём лишь мечтать. И если для отдельных спортсменов это огромный личный успех, то для фигурного катания в целом снижение качества прокатов — серьёзный удар. К счастью, уже на третьем этапе в Словакии на льду снова будут блистать наши лучшие юниоры. И американцам точно придётся потесниться.