«Постараюсь повторить на соревнованиях». Трусова поймала кураж после исторического проката

Саша не скрывала радости после осуществления мечты о пяти четверных прыжках. И представила публике свою новую собачку с необычной кличкой.

Александру Трусову на контрольных прокатах в Челябинске обсуждали больше других даже после не самого удачного выступления в короткой программе. А уж исторический прокат с пятью четверными прыжками в произвольной автоматически возвёл Сашу в ранг главной звезды сборной России. И заодно главной претендентки на олимпийское золото.

После долгожданного успеха Трусова выглядела на удивление спокойной и буквально источала уверенность. Она явно поймала кураж после исторического проката (никто из женщин не делал пять четверных в одной программе).

И лишь иногда отрывалась от общения с журналистами, чтобы поцеловать сидевшую у неё на руках собачку — пуделя тикап по кличке Круэлла.

— Саша, поздравляем с первым чистым прокатом программы с пятью четверными.

— Я рада, что у меня получилось сделать пять четверных. Это уже третий или четвёртый такой прокат для меня. Часто на прокатах получается лучше, чем на соревнованиях. Поэтому теперь постараюсь повторить это на соревнованиях.

— Показалось, что вы исполнили пять четверных буквально на одном дыхании. Неужели не устали?

— Я устаю, как и все, просто стараюсь этого не показывать.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

— Многие замечают, что у вас изменился стиль катания. Это правда?

— Не было такого, что Этери Георгиевна сказала, что я должна выглядеть по-другому. Иначе я катаюсь в короткой программе. Она для меня новая, и я очень старалась сделать, чтобы всё было красиво. Просто потому, что в короткой программе нет четверных (улыбается). Кажется, у меня получилось, но я продолжу работать.

— У вас теперь больше четверных или собак?

— Одинаково, по пять.

— Расскажите про собаку, которая сидит у вас на руках.

— Это пудель тикап, её привезли из Китая. Порода так называется, потому что помещается в чайную чашку, но я проверяла, моя не помещается (смеётся). Это моя самая «долгая» собака. Обычно, если я хочу новую, то покупаю уже на следующий день, а эту везли месяц. Ей шесть месяцев, весит кило двести.

— Как зовут?

— Круэлла. Мы так решили с мамой, уже когда программу поставили. Думали, это будет интересно. Дома зовём её просто Эллочка (улыбается).

— Видно, что вы получаете удовольствие от своей произвольной. Это помогает при выполнении такого большого количества четверных?

— Когда мне только поставили эту программу, я слишком кайфовала от музыки, эмоции переполняли, и четверные не получалось прыгать совершенно. Особенно мне нравится композиция в первой половине, я не могла контролировать себя. Но со временем привыкла, научилась правильно распределять эмоции, и всё стало получаться.

— В прошлом сезоне казалось, что причины ваших ошибок были связаны с психологией. Удалось преодолеть эту проблему?

— Я считаю, что для уверенности в себе нужно очень много работать. Что получается на тренировках, обычно получается и на соревнованиях. Конечно, я работала, чтобы учиться правильно настраиваться.