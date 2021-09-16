Конфуз на турнире по фигурному катанию в России. Соревнования прервали из-за сбоя техники

Россия впервые в этом сезоне принимает престижный международный турнир по фигурному катанию. И оттого ещё обиднее, что старт этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске омрачил неприятный сбой. Соревнования в танцах на льду были прерваны из-за технических неполадок на арене, где лучшие фигуристы России проведут заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Юным фигуристам не позавидуешь, ведь по вине организаторов им приходилось подолгу ждать оценок и выхода на лёд. А некоторым дуэтам и вовсе придётся выступать не утром, а поздним вечером.

Разбираемся, что же привело к досадному конфузу.

Соревнования в Красноярске прервали из-за сбоя электроники

На арене «Кристалл» в Красноярске начался четвёртый этап серии Гран-при среди юниоров. Первые два турнира в Куршевеле наши фигуристы пропустили из-за требований французских организаторов, а на третьем выиграли три из четырёх видов в Кошице. На домашнем этапе у фигуристов из России есть все шансы собрать максимум побед. Но с первого же вида всё пошло не по плану.

Открывать программу предстояло танцорам на льду. Уже после выступления второй пары судьи столкнулись с проблемами – возникли неполадки в системе Swiss Timing, отвечающей за обработку оценок арбитров и определение итоговых баллов за программу. Фигуристам приходилось по 10 минут сидеть в «кисс энд край» в ожидании оценок, а после проката корейского дуэта Ханна Лим и Е Чен диктор на арене объявил о перерыве в соревнованиях.

«Приносим свои извинения. Серьёзные технические проблемы компании Swiss Timing не могут позволить продолжить соревнования», — отметил диктор на стадионе.

Таким образом, 10 пар в двух последних разминках выступят глубоким вечером по местному времени, хотя изначально их прокаты были запланированы на утро.

Вины российских организаторов нет?

Вину за произошедший инцидент стоит возложить на представителей Международного союза конькобежцев, так как давшую сбой систему привезли в Красноярск сотрудники ISU.

«Система судейства ISU начала испытывать проблемы после выступления второй пары. Эти проблемы не могли быть решены достаточно быстро, чтобы соответствовать правилам ISU», — говорится в заявлении на официальном сайте союза.

Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Остаётся только досадовать, что сбой электроники произошёл именно на российском этапе. Местные организаторы и Федерация фигурного катания на коньках России со своей стороны сделали всё на высшем уровне. Это же отмечал президент ФФККР Александр Горшков, выступая на пресс-конференции перед стартом турнира.

«Все соревнования по фигурному катанию на коньках, которые проходили в Красноярске, были организованы на таком уровне, к которому всегда стремится наша федерация. Если говорить о международных турнирах, то этап Гран-при среди юниоров станет первым таким событием, не считая соревнований, которые прошли в рамках зимней Универсиады — 2019. За это время в Красноярске накоплен очень большой опыт, проведено много мероприятий, и задача федерации — поддерживать и развивать эту тенденцию», — сказал Горшков.