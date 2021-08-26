Плющенко взялся за старое. Почему в уникальном каскаде фигуристки Зининой нет смысла

Неудачи в прошлом сезоне не заставили Евгения Плющенко отказаться от мечты о больших тренерских победах. Правда, теперь идти к ним двукратный олимпийский чемпион будет не с готовыми звёздами, а с восходящими. В академии «Ангелы Плющенко» сейчас занимаются сразу несколько перспективных юниорок, каждая из которых уже через пару лет сможет громко заявить о себе на крупнейших турнирах.

Тем не менее говорить о кардинальной смене курса не приходится. Евгений продолжает забирать самых талантливых фигуристок у других тренеров и хвалиться экстравагантными ачивками своих подопечных. Оба явления хорошо видны на примере Анастасии Зининой.

Почему же уникальное достижение юной ученицы Плющенко трудно воспринимать всерьёз?

Зинина — прекрасный шанс для Плющенко

14-летняя Зинина перешла в академию Плющенко в минувшее межсезонье из «Снежных барсов», где работала под руководством Татьяны Моисеевой. Настя успела запомниться зрителям благодаря участию в проекте «Ледниковый период. Дети». Там она заняла второе место, проиграв ученице Сергея Давыдова Елизавете Берестовской.

Уже после успешного участия в шоу Анастасия освоила четверной тулуп. Правда, на соревнованиях он получался нестабильно. Отсюда и не самые высокие результаты — в прошлом сезоне фигуристка была пятой на первенстве Москвы и четвёртой на первенстве России среди старшего возраста. Возможно, отсутствие весомых достижений и побудило Зинину сменить тренера.

Для академии Плющенко же переход Анастасии стоит расценивать как невероятную удачу. Было очевидно, что после скандальных уходов Трусовой и Косторной перспективные фигуристы будут с большой опаской идти к «ангелам». Поэтому Зинина — прекрасный шанс для Евгения доказать, что он всё-таки способен делать из юных фигуристов чемпионов. Хотя, конечно, с учётом известного бэкграунда очередной переход талантливой и перспективной фигуристки в академию вызвал много критики. Евгений взялся за старое: не ведёт спортсменов с нуля, а берёт в солидном для фигурного катания возрасте, с поставленной техникой и умением прыгать квады.

Зинина «пашет на износ»

Первый раз в качестве ученицы Плющенко Настя вышла на лёд на контрольных прокатах юниорской сборной России. Зинина продемонстрировала нежную короткую программу без ультра-си, исполнив всё уверенно и чисто. Произвольная программа получилась ещё мощнее. Фигуристка безукоризненно исполнила каскад из четверного и двойного тулупов и все остальные элементы.



Плющенко свою подопечную похвалил и, надо сказать, вполне заслуженно.

«С Настей Зининой мы работаем недолго, несколько месяцев, но буквально за месяц выучили четверной тулуп, и мне эта девочка тоже понравилась в плане работы. Она умеет слышать, слушает — это важный момент, пашет, пашет на износ, даже иногда её приходится немножко останавливать. Элегантная фигуристка, красавица, с длинными линиями», — говорил тренер в интервью ФФККР.

Но в одном моменте Евгений лукавит. Четверной тулуп Настя освоила в «Снежных барсах» и заходила на него ещё в прошлом сезоне.

Ценность уникального каскада Зининой вызывает сомнения

На примере Зининой видно, что Плющенко вряд ли будет кардинально менять своё поведение по сравнению с прошлым сезоном. Снова юной фигуристке выдаются огромные авансы. Снова Евгений нахваливает свою академию. Никуда не исчезли и видео с крутыми прыжками из «Инстаграма». Так, Евгений работает с фигуристкой над сложнейшим каскадом четверной тулуп — тройной риттбергер, который не прыгает никто в мире.

Реакция болельщиков тоже как будто плавно перешла из прошлого сезона. Уникальный каскад Зининой называют очередной попыткой пиара, отмечая, что на тренировках подобное делают и в «Хрустальном».

Несмотря на эффектность и безусловную сложность, практического значения в четверном тулупе — тройном риттбергере минимум. По сути, в уникальном каскаде Зининой нет смысла. И вот почему. Такой каскад всего лишь на 0,7 балла дороже, чем его же «тулупная» версия. При этом исполнить его безукоризненно и на хорошие надбавки намного труднее. Сложность риттовых каскадов заключается в том, что второй прыжок нужно прыгать сразу же после приземления с первого, без передышки и остановки. Вероятность недокрутить риттбергер в таком случае очень велика. А это понесёт за собой понижение базовой стоимости и минусовые надбавки. Удивительный каскад просто обесценится.

Куда выгоднее в начале программы исполнить тулупный каскад с четверным прыжком, а во второй половине показать, например, каскад из тройных лутца и риттбергера. Так делают Анна Щербакова и Александра Трусова. Ученицы Тутберидзе, кстати, показывали на тренировках самые сложные версии риттового каскада — четверной лутц — тройной риттбергер. Но до соревнований они эту авантюру ни разу не доводили. Невыгодно.

Имидж чемпионов тренировок

Ученицы Плющенко уже не первый раз показывают невероятные вещи на тренировках. Но сотворить чудо на соревнованиях им ещё ни разу не удавалось. Именно поэтому на каждый громкий пост Евгения болельщики реагируют резко и воспринимают как пиар.

Может быть, если бы подопечные Плющенко регулярно показывали блестящие результаты на соревнованиях, то и отношение к его методам тренировок было бы другое. В конце концов какая разница, какие уникальные, но бессмысленные достижения фигуристка ставит на тренировках, если на соревновательном льду ей нет равных.