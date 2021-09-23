Нервы ни к чёрту. У российского фигуриста возникли проблемы в олимпийской квалификации

Марк Кондратюк отправился в Германию с ответственной миссией. Именно 18-летнему фигуристу выпало отстаивать право России отправить трёх фигуристов на Олимпиаду в Пекин.

Нестандартный юноша покорил не только специалистов, но и простых зрителей, но абсолютно не справился с волнением.

Теперь за судьбу третьей квоты по-настоящему тревожно.

США на пути к третьей квоте

Турнир серии «челленджер» Nebelhorn Trophy – последняя возможность завоевать квоты на Олимпийские игры в Пекине. Сборная России получила право претендовать на три путёвки благодаря успешному выступлению Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира в Стокгольме. В той же ситуации оказались и американцы, причём подтверждать максимальную квоту доверили Винсенту Чжоу, неожиданно провалившемуся в Швеции.

Уже в короткой программе бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 показал, что его не зря называли главным фаворитом турнира в Оберстдорфе. Несмотря на недокруты, зафиксированные на обоих четверных прыжках, Винсент произвёл мощное впечатление и на зрителей, и на судей. На хорошие плюсы были отработаны непрыжковые элементы — заключительная дорожка шагов у Винсента получилась очень эмоциональной. До гроссмейстерского рубежа в 100 баллов Чжоу чуть-чуть не дотянулся, но и оценки в 97,35 ему вполне хватило, чтобы уверенно выиграть короткую программу.

Кондратюк мощно заявил о себе

Первым из тех, кто мог хотя бы приблизиться к результату Чжоу, был как раз Марк Кондратюк. И в целом международный дебют 18-летнего россиянина удался, но сильное волнение привело к техническому браку. Яркая нестандартная постановка под саундтрек из известного турецкого сериала «Великолепный век» задала в зале отличную атмосферу. Необычные строгие линии, экспрессивная дорожка шагов и стремительные вращения — всё, как умеет Марк. В новом образе спортсмен выглядит очень органично. Видно, что творческий Кондратюк лично приложил руку к этому номеру.

К сожалению, получить за вдохновенный прокат высокие оценки не удалось. В каскаде четверной тулуп — тройной тулуп воспитанник ЦСКА ошибся на выезде с первого прыжка и сделал «бабочку». К тройному акселю судьи тоже имели вопросы, а после четверного сальхова случилась ошибка на выезде. Тем не менее арбитры заметили молодого талантливого фигуриста и оценили его особенную манеру катания — оценка за компоненты у Марка была высокой, а всего он заработал 81,48 балла. Результат не самый высокий, но и не дающий повода для паники.

Кондратюка обошёл австралиец из ЦСКА

В заключительной разминке было ещё несколько фигуристов, которые могут помешать россиянину побороться за лицензию. Потенциально опасным является Роман Садовский из Канады, однако спортсмен не лучшим образом выступил в короткой программе и упустил шанс на лидерство. Он не докрутил четверной сальхов и упал, затем спас тройной аксель и завершил прыжковую часть каскадом три — три. Марку Роман уступает более пяти баллов.

Следующим на лёд вышел итальянец Габриэль Франгипани. Прокат у него явно удался: хорошие амплитудные прыжки и чувственное катание заслуживают лишь похвалы. Судьи, как показалось, были к нему даже слишком лояльны. По-настоящему удивил француз Адам Сяо Хим Фа — мощный прокат под саундтрек из «Звёздных войн» и два отличных квада. Он набрал 89,23 балла и опередил не только Кондратюка, но и Франгипани.

Не очень успешно выступил Владимир Литвинцев из Азербайджана. Ученик Сергея Розанова сорвал тройной аксель, но даже при этом находится совсем рядом с представителем России. Австралиец Брендан Керри, тренирующийся в ЦСКА, показал чистый прокат с одним четверным, но за счёт больших надбавок за прыжки получил солидные баллы — 85,89. Это третий результат. Завершал короткую программу у мужчин кореец Ли Си Хён. Он упал со второго прыжка, но остальные элементы выполнил безукоризненно и по-прежнему остаётся в гонке за олимпийские квоты.

Квалификационный турнир на Олимпиаду. Nebelhorn Trophy. Оберстдорф, Германия



Мужчины. Короткая программа



1. Винсент Чжоу (США) – 97,35.

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 89,23.

3. Брендан Керри (Австралия) – 85,89…

5. Мужчины. Короткая программа1. Винсент Чжоу (США) – 97,35.2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 89,23.3. Брендан Керри (Австралия) – 85,89…5. Марк Кондратюк (Россия) – 81,48.

Несмотря на предстартовые разговоры, уровень участников турнира в Германии оказался очень приличным. Для Марка Кондратюка это означает, что второй раз кряду давать волю нервам будет опасно. Если нервы ни к чёрту, то на соревнования такого уровня лучше не приезжать вовсе. В произвольной программе такого количества брака допускать нельзя, а вот чистый прокат оставит шансы даже на первое в карьере призовое место на международном уровне. Так что, Марк, спокойствие и только спокойствие.