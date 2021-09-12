Российский фигурист рвётся на Олимпиаду в образе Иисуса Христа. Марку необходимо дать шанс

Ни на кого непохожий спортсмен продолжает удивлять. Кажется, Кондратюк готов к выходу на серьёзный международный уровень.

Не прошло и года с тех пор, как в российском фигурном катании взошла звезда Марка Кондратюка. Никому ранее не известный фигурист сначала вспорхнул на пьедестал чемпионата России, а затем зажёг на Кубке Первого канала. В этом сезоне статус Марка изменился, но яркая индивидуальность и высокие амбиции остались при нём.

Премьера слегка провокационной программы «Иисус Христос — суперзвезда» приблизила Кондратюка к поездке в Германию за третьей олимпийской квотой для России.

По крайней мере, Марку просто необходимо дать шанс!

Самарин мощно ворвался в сезон

Волей жребия открывать произвольную программу снова пришлось Петру Гуменнику. Фигурист представил номер под мощную композицию Арама Хачатуряна «Спартак», но в техническом плане выглядел слабее, чем накануне. Первый четверной сальхов в каскаде с двумя двойными тулупами спортсмен исполнил, а затем настала череда неудач: после сольного квада Петя оказался на льду, затем не смог сделать два тройных акселя. К сожалению, оставшаяся часть программы также была выполнена грязно.

Александр Самарин продолжает идти собственным путём, выбирая нестандартные темы. В произвольной у него мрачная экшн-композиция. Под стилизованный дабстеп вице-чемпион Европы 2019 года приземлил сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Очевидно, что фигурист наконец преодолел последствия серьёзной травмы и находится в хорошей форме: чисто визуально Самарин совершил только одну небольшую помарку на выезде с одного из квадов. Особенно эмоционально успех ученика восприняла наставница Светлана Соколовская, не сумевшая сдержать слёз.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

К сожалению, вновь не порадовал талантливый Артур Даниелян из ЦСКА. Многочисленные ошибки на прыжковых элементах подсказывают, что фигурист всё ещё привыкает к официальным стартам после пропущенного сезона и нуждается в более длительной реабилитации.

Завершал первую разминку Андрей Мозалёв. Необычная историческая постановка про первооткрывателей Америки смотрелась очень свежо и необычно. Правда, оценить красоту некоторых хореографических находок помешали три падения — два из них с четверных прыжков.

Новая постановка Коляды меркла из-за ошибок

После перерыва лёд растопил ярчайшим прокатом Евгений Семененко. Ученик Мишина мастерски отключил нервы и под экспрессивную музыку Игоря Корнелюка из «Мастера и Маргариты» прыгнул три чудесных четверных, один из них — в каскаде. Далее фигурист коснулся рукой льда на одном из тройных прыжков и совершил небольшой степ-аут на тройном акселе. Можно было бы придраться к нарушенным осям на прыжковых элементах и слишком низкому корпусу во время исполнения некоторых из них, но стоит отдать Семененко должное — он борется и не зря занимает место в основной сборной.

В отличие от Евгения, его партнёр по группе Мишина Михаил Коляда без падений не обошёлся. Падение с сольного квада, «бабочка» на одном из трикселей и другие помарки подпортили впечатление от его проката. Тем не менее главным событием стало не это, а презентация долгожданной программы на музыку из «Списка Шиндлера».

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

К постановке Никиты Михайлова были вопросы ещё до того, как зрители смогли увидеть её, поскольку это сложная пронзительная тема, в которой тяжело найти новое прочтение. Однако, как ни странно, у спортсмена и хореографа получилось создать сложный драматический номер с интересными «фишками». Конечно, из-за ошибок были видны не все из них, но первое впечатление осталось очень приятным.

«Это сложно, потому что я должен не только исполнить техническую часть, но и постараться донести эту трагическую историю до зрителей и сделать это так, чтобы все понимали, что это за программа, о чём эта музыка», — поделился мнением о постановке Коляда, отметив, что его не беспокоит то, что другие фигуристы выступали под эту музыку.

Кондратюк рвётся в Германию

Оставшиеся фигуристы участвовали в негласном конкурсе за право представлять Россию на турнире в Оберстдорфе. Именно там кому-то из наших парней предстоит подтверждать третью квоту для участия в Олимпиаде. Классный прокат под композицию из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» показал Марк Кондратюк. Хорошие четверные и драйв, который присущ выступлениям ученика Светланы Соколовской, сделали из него главного претендента на поездку в Оберстдорф.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Такой выбор будет рискованным, но справедливым. Неординарный и очень эмоциональный спортсмен, о котором до прошлого сезона практически не знали, как никто другой заслуживает шанса показать себя большой аудитории на международной арене.

А вот главный соперник Кондратюка Макар Игнатов такой возможности себя, скорее всего, лишил. Петербуржец заявил на произвольную сразу четыре четверных, но отпрыгал грязно. Первый четверной риттбергер был сделан прекрасно, но затем случилось падение на квад-сальхове и два степ-аута на тулупах.

Завершал прокаты действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев. Выступление под нежный вальс Энтони Хопкинса тронуло до глубины души. Красивые линии, качественная дорожка шагов, эффектные вращения — на льду Дима выложился полностью, однако без мелких огрехов не обошлось: аксель вышел только в 2,5 оборота, а один прыжок был сдвоен. От участия в квалификационном олимпийском турнире Дима отказался, но зато обязательно поборется за саму путёвку на Олимпиаду.

Впрочем, то же самое можно сказать и ещё о шести-семи фигуристах. А значит, нас ждёт чуть ли не самый конкурентный сезон в российском мужском одиночном катании.