По новым правилам. Как России добиться максимального представительства на Олимпиаде

Подъёму нашего мужского катания невозможно нарадоваться. Впервые за 20 лет на Олимпиаду могут поехать сразу три одиночника из России. Отличные выступления Михаила Коляды и Евгения Семененко на чемпионате мира-2021 дали нам право рассчитывать на максимальное представительство в Пекине. Но из-за изменившихся правил за третью путёвку ещё предстоит побороться.

Огромная ответственность легла на плечи юного Марка Кондратюка, для которого Nebelhorn Trophy вообще станет первым серьёзным международным турниром.



Так каковы шансы главной сенсации прошлого сезона оправдать высокое доверие чиновников?



И какого результата Марку нужно добиться в Германии, чтобы отстоять-таки заветную третью квоту для России?

Россия пострадала из-за изменённых правил

Мужское фигурное катание в России на подъёме. Мы наконец-то перестали рефлексировать по поводу окончания эры Плющенко и Ягудина, научившись ценить тех, кто выступает сейчас. А среди них как никогда много талантливых и самобытных фигуристов. Главным свидетельством прорыва одиночников может стать участие сразу трёх наших парней в Олимпиаде, чего не было ровно 20 лет. Претендовать на максимальную квоту наши мужчины смогли благодаря уверенному выступлению Коляды и Семененко на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме. Михаил и Евгений заняли пятую и восьмую позицию соответственно, тем самым набрав сумму мест, равную 13.



Раньше бы такой результат гарантировал нам максимальное представительство на Олимпиаде. Но Международный союз конькобежцев изменил правила, и теперь квоты необходимо подтверждать. Так как от России на последнем чемпионате мира выступало только два одиночника, то и путёвки в Пекин гарантировано только две. Третью надо зарабатывать на квалификационном турнире Nebelhorn Trophy, причём сделать это должен фигурист, который не участвовал в добывании квот в Стокгольме. То есть отправить в Германию Коляду и Семененко мы не имеем права. Всё это сделано для того, чтобы страны, у которых есть один-два сильных фигуриста, не привозили на Олимпиаду туристов.

Из-за изменённых правил пострадала не только Россия. Отстаивать квоты в Оберстдорфе придётся ещё спортсменам из США, Канады, Франции и Южной Кореи. У американцев вообще интересная ситуация. Нейтан Чен и Джейсон Браун заработали на чемпионате мира сумму мест, равную восьми. Ученик Рафаэля Арутюняна и вовсе стал победителем. Но даже это не помогло им сохранить три квоты. Из-за того, что третий участник от США, Винсент Чжоу, сенсационно не отобрался в произвольную программу, путёвок у американцев пока только две.

Отстаивать квоту доверили неожиданному кандидату

В отличие от США и Японии, в России нет трёх лидеров мужской одиночки, которые регулярно ездят на главные старты. У нас же помимо Михаила Коляды, явного лидера прошлого сезона, есть ещё порядка семи фигуристов плюс-минус одного, довольно приличного уровня. Поэтому выбор, кого же отправить в Оберстдорф, был очень сложным. Изначально на Nebelhorn Trophy заявили самого опытного и титулованного среди претендентов, действующего чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Решение федерации больших вопросов не вызвало, но на открытых прокатах Алиев заявил, что в Германию не поедет из-за последствий перелома руки.



После этого выступления в Челябинске превратились в негласную битву за «Небельхорн». И убедительнее всех в ней выглядел Александр Самарин. Вице-чемпион Европы мощно вернулся после серьёзной травмы спины и неудачного сезона. С учётом большого опыта и хорошего авторитета на международной арене, Самарин казался идеальным кандидатом. Но федерация сделала другой выбор: неожиданный и даже рискованный. Подтверждать третью квоту России доверили дебютанту взрослых соревнований, которого в мире практически никто не знает — Марку Кондратюку.



Фигурист находится в неплохой форме и показывает неординарное катание. Но насколько он психологически устойчив в условиях, когда надо биться не только за себя, но и за страну, ещё только предстоит узнать. Nebelhorn Trophy, по сути, станет первым серьёзным международным турниром для 18-летнего ученика Светланы Соколовской.

Как должен выступить Кондратюк для завоевания квоты

Снизить давление на молодого фигуриста может относительно невысокая конкуренция. Главная задача Кондратюка – войти в топ-6 среди фигуристов, бьющихся за квоты. Из по-настоящему грозных соперников в Германию приедет только американец Винсент Чжоу, сенсационно провалившийся на чемпионате мира.



Остальные фигуристы, если в чём-то и сильнее Кондратюка, то в основном в опыте и узнаваемости среди судей. Канадец Роман Садовский, азербайджанец Владимир Литвинцев и француз Адам Сяо Хим Фа не обладают той технической сложностью, которую способен показать Марк. Да и стабильностью эти фигуристы никогда не отличались. Так что Кондратюку даже не надо прыгать выше головы. Главное — обойтись без откровенных провалов, и недостающая квота будет нам обеспечена.

Важно понимать, что ни одна из путёвок, заработанных нашими фигуристами, не будет именной. То есть ни Коляда, ни Семененко, ни Кондратюк (в случае успешного выступления в Германии) не гарантируют себе поездку в Пекин. Состав сборной России на Олимпиаду будет определяться по итогам чемпионата страны, и, возможно, чемпионата Европы. Конкуренция у нас запредельная, так что на Игры могут поехать совершенно другие фигуристы. Но успешное выступление в Германии однозначно повысит шансы Кондратюка на участие в Олимпиаде.



А ещё придаст ему уверенность в собственных силах перед главными стартами сезона.