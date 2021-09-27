В группе Тутберидзе публично критикуют Косторную. Наказывают за побег к Плющенко?

Даниил Глейхенгауз считает, что у Алёны проблемы из-за характера. Такого отношения ранее не было ни к одной фигуристке «Хрустального».

Стиль работы Этери Тутберидзе продолжает вызывать бурные дискуссии. Одних её методы приводят в восторг, других раздражают из-за чрезмерной строгости, третьи же (и таких, кажется, большинство) готовы закрывать глаза на перегибы, пока фигуристки из «Хрустального» приносят России медали.

Этери, не стесняясь камер, отчитывает учениц сразу после выхода со льда, иногда выбирая для этого не самые приятные выражения. Тем не менее огульной критики с переходом на личности в адрес действующих подопечных в группе Тутберидзе раньше не допускали. Исключением стала Алёна Косторная.

Сезон ещё толком не начался, а в «Хрустальном» уже дважды публично посетовали на проблемный характер некогда лучшей фигуристки мира. Возможно, конечно, это тонкий психологический ход, но пока высказывания Даниила Глейхенгауза больше напоминают попытку откреститься от потенциальных неудач.

Или даже наказать за побег к Плющенко, едва не стоивший Алёне карьеры.

В «Хрустальном» считают, что у Косторной проблемы из-за характера

С момента возвращения Алёны Косторной в «Хрустальный» прошло уже больше полугода, но отголоски её неудачного пребывания в академии Плющенко доносятся до сих пор. После того как чемпионка Европы — 2020 в эфире Первого канала публично попросила прощения за свой побег к Евгению Плющенко, была надежда, что на этом наказание спортсменки за необдуманный шаг закончатся. В конце концов, она и так потеряла сезон и упустила шансы на медаль чемпионата мира. Но сейчас уже ясно, что последствия всей этой истории продолжают преследовать Алёну.

Ещё перед контрольными прокатами в Челябинске хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз объяснил трудности Алёны в освоении элементов ультра-си проблемами с психологией.

«Алёна очень талантливая. Возможно, одна из самых талантливых фигуристок, но её характер очень сильно мешает достичь того, чего она могла бы. Здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверные. По телу – могла бы. По голове – нет. То же самое с тройным акселем. Она его не по телу отпустила, а по голове. Сейчас она его восстановила, но он не настолько стабилен, насколько должен быть», — сказал Глейхенгауз в сюжете Первого канала.

Сама фигуристка призналась, что согласна с мнением тренера. Такое самобичевание со стороны харизматичной и амбициозной девушки смотрелось не совсем естественно, зато вписывалось в общую сюжетную линию. Мол, беглой чемпионке сделали одолжение, приняв обратно, поэтому смиренное поведение – единственно возможное в данных обстоятельствах.

И ладно бы выпад Глейхенгауза в адрес Косторной остался бы единственным, но уже через две недели Даниил снова прошёлся по личным качествам подопечной.

«В основном всегда работа физическая. Потому что нужно что-то делать, чтобы что-то получилось. Алёну мы вытаскиваем, а она любит тащить себя обратно. Мы её обратно вытаскиваем. Так и работаем. Это не работа психологов, когда ты просто где-то недорабатываешь», — отметил Глейхенгауз.

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Косторную наказывают за побег к Плющенко?

Фанаты «Хрустального», не привыкшие сомневаться в правильности методов лучшего тренерского штаба страны, уверены, что подобными заявлениями наставники мотивируют Косторную на более дисциплинированную и самоотверженную работу. Мол, спортсменка должна разозлиться и захотеть доказать тренерам их неправоту. В спорте такая практика довольно распространена, вот только Тутберидзе и её помощники ранее в подобных приёмах замечены не были. Публично разносили только бывших фигуристок группы: Липницкую, Медведеву, Трусову. Ту же Косторную.

Поклонникам таланта Косторной остаётся лишь надеяться, что подобная мотивация поможет Алёне вернуться на топ-уровень и побороться за путёвку на Олимпиаду. Но даже при этом заявления Глейхенгауза кажутся неоднозначными. Есть ощущение, что тренеры заранее снимают с себя ответственность за возможный провал Алёны. В случае неудачи теперь все будут винить исключительно фигуристку и её характер.

Вообще же сам факт, что в группе Тутберидзе публично разносят Косторную, не вписывается в обычную политику «Хрустального». И тут сложно отделаться от мысли, что это связано именно с личностью конкретной фигуристки и её историей. Многие болельщики уверены, что Алёну продолжают наказывать за внезапный уход к Плющенко. Представить подобные выпады в адрес любой другой одиночницы почти невозможно. Как и в адрес той же Косторной, не покинь она группу Тутберидзе.

Главное, чтобы методы тренеров не помешали Алёне достигнуть результата и реанимировать карьеру. Ведь именно за этим она и вернулась к Этери, от которой когда-то убежала к Плющенко.