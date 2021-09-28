«Я всё равно её люблю». Почему бывшей фигуристке Тутберидзе пришлось извиняться за маму

Призёр чемпионата мира Турсынбаева столкнулась с резкой критикой. В Казахстане очень обиделись на слова её матери.

Не успела знаменитая фигуристка Элизабет Турсынбаева попрощаться со своими фанатами, как оказалась в центре неприятной истории. Бывшая ученица Этери Тутберидзе, представлявшая на международной арене Казахстан, оказалась под огнём критики из-за неосторожных высказываний собственной матери.

По мнению женщины, переезд Элизабет из России был огромной ошибкой. Она уверена, что дочь достигла бы куда бóльших успехов под российским флагом. Слова Султаналиевой настолько разозлили жителей Казахстана, что Элизабет сначала пришлось извиниться за маму, а затем встать назащиту её защиту от оголтелого хейта.

Вряд ли лучшая фигуристка в истории своей страны мечтала о таком завершении карьеры.

Мама Турсынбаевой втянула дочь в скандал

Вице-чемпионка мира — 2019 и первая в истории взрослая исполнительница чистого четверного прыжка давно не выходила на лёд, но своим решением завершить карьеру всё равно расстроила поклонников. Фанаты трогательно попрощались с фигуристкой и пожелали ей удачи в следующих начинаниях. Но всего через несколько дней спортсменка из национального кумира превратилась в главный объект критики. Причиной этого стали резкие слова Падишахан Султаналиевой, матери Турсынбаевой.

Женщина нелестно высказалась об условиях для подготовки топ-фигуристов в Казахстане. По её мнению, в стране практически не оказывают поддержку своим спортсменам на международной арене, а неразвитая инфраструктура влияет на результат. Султаналиева призналась, что очень жалеет о переходе дочери под флаг Казахстана.

«Мы не предвидели трудности выступления за страну, где нет фигурного катания. Когда страну, которую ты представляешь, не ценят на мировой арене как фигурнокатательную… это ад. Ни своих судей, ни технических контролёров, вообще никакой закулисной поддержки. У держав, которые столетиями борются за лидерство, всё заложено для победы. Они горой стоят за своих спортсменов и работают с судьями. Большой спорт равно большая политика. Если мои внуки захотят стать фигуристами, я им однозначно скажу выступать только за Россию», — сказала Султаналиева в интервью «Матч ТВ».

Фигуристке пришлось извиниться за слова матери

Естественно, подобное заявление не осталось без внимания. В Казахстане очень обиделись на слова матери Элизабет. Болельщики напомнили, что именно на деньги казахстанских налогоплательщиков Турсынбаева несколько лет тренировалась в Канаде у Брайана Орсера, одного из самых дорогих тренеров мира, а затем работала в России с Этери Тутберидзе. Кроме того, сама фигуристка постоянно благодарила власти за всестороннюю поддержку.

«Прошу простить за слова моей мамы, если они кого-то задели. К сожалению, мы находимся сейчас порознь: она в Москве, а я — в Казахстане. Я не проконтролировала всю ситуацию. Так бывает. Я всё равно её люблю, несмотря ни на что. Она сейчас, возможно, переживает, что наговорила лишнего», — написала Элизабет у себя на странице в «Инстаграме».

Фигуристка отметила, что её мама очень эмоциональный человек и имеет право на собственное мнение. При этом Элизабет никогда не жалела о том, что сменила спортивное гражданство. Она всегда гордилась тем, что представляла Казахстан на крупных международных турнирах, включая Олимпиаду.

«Я говорила это не раз, но хочу ещё раз сказать, что бесконечно благодарна Национальному олимпийскому комитету, руководству Кызылординской области, министерству спорта и культуры за поддержку на протяжении всей моей карьеры. У меня всё хорошо, и для меня было большой честью представлять Казахстан на мировой арене», — добавила спортсменка.

Пикантность ситуации заключается в том, что Турсынбаева сейчас живёт в Казахстане, где активно развивает фигурное катание. Лучшей одиночнице в истории страны предоставили все условия для плодотворной работы, но одно интервью мамы поставило под сомнение все перспективы.

«Мама только мечтала, чтобы у меня всё получилось»

Заявление Султаналиевой не лишено логики. В Казахстане, несмотря на строительство катков, существуют серьёзные проблемы с подготовкой юных спортсменов, а на международной арене у фигуристов из этой страны действительно нет того авторитета и поддержки, какой есть у России, США, Канады и Японии. Другое дело, что это не помешало ни Турсынбаевой, ни Денису Тену подняться на вершину именно под флагом Казахстана. А вот удалось бы Элизабет хотя бы раз выступить на крупном турнире, выступай она за Россию, — огромный вопрос.

Слова Султаналиевой оказались для казахстанцев настолько болезненными, что жёстким комментариям в адрес этой семьи, кажется, нет конца. Ситуация достигла такого накала, что Турсынбаева после извинений за маму была вынуждена встать на её защиту.

«Моя мама все эти годы пахала вместе со мной, было много трудностей, о которых вы, люди, которые впервые обо мне слышите и пишете мне всякие сообщения, не знаете. Она не получала ничего взамен, кроме стресса и подорванных нервов. Работала абсолютно бескорыстно. Заменяла порой и тренера: иногда мы ездили на соревнования вдвоём, тренировались на протяжении долгого времени в торговых центрах, в такие моменты было тяжело.

В интервью она объяснила все сложности, которые у нас были, никого не оскорбляла, на личности не переходила. Ни из чьего колодца не пила! Поблагодарила за поддержку, оказанную мне. Лично она ничего с этого не приобрела. Она только мечтала, чтобы у меня всё получилось.

Я могла бы не тратить время на объяснения, но мне было просто обидно. Люди, которые подобное пишут, а что вы сделали? Вы сами воспитали спортсменов высокого уровня? Сначала попробуйте, потом пишите», — написала Элизабет в своём «инстаграме».