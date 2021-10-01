«Поменял медали на постель с тобой». Как советские фигуристы подрались прямо на Олимпиаде

Серебряного призёра Олимпийских игр и пятикратную вице-чемпионку мира Людмилу Смирнову можно назвать роковой женщиной советского фигурного катания. Очаровательная девушка стала причиной конфликта между двумя лидерами сборной СССР, который разгорелся прямо на Олимпиаде в Саппоро.

Драка Алексея Уланова и Андрея Сурайкина едва не закончилась трагедией, а вмешательство в ситуацию КГБ привело к выдворению звёздной пары с Олимпийских игр. Фигуристка, оказавшаяся в любовном треугольнике, предпочла Уланова.

Людмила и подумать не могла, что заплатит за свой выбор частыми скандалами и предательством близкого человека.

Безотказная девочка сказала «нет»

Знакомство Смирновой и Сурайкина произошло после того, как фигуристы расстались со своими прежними партнёрами. Андрей заметил хрупкую гибкую Люду и предложил ей кататься вместе. Фигуристка согласилась, но была серьёзная проблема: Смирновой никак не давались прыжки, а тренировать новоиспечённый дуэт было некому. Тогда Сурайкин решил взять роль наставника на себя и вместе с мамой, Калисой Давыдовной, обучал Людмилу основам парного катания. Вскоре талантливых и трудолюбивых спортсменов заметил Игорь Москвин и взял опеку над ними, а затем передал в руки Виктора Кудрявцева.

Дуэт стремительно прогрессировал: изучив сложнейшие для того времени элементы, фигуристы стали вырабатывать свой собственный узнаваемый стиль. Лёгкая, грациозная Людмила идеально сочеталась со сдержанным и элегантным Андреем. В противовес яркому и экспрессивному катанию своих главных конкурентов, Ирины Родниной и Алексея Уланова, Смирнова и Сурайкин показывали лиричные нежные постановки с нестандартным хореографическим рисунком и необычными линиями. Судьи не могли не оценить потенциал молодой пары, и уже в 1970 году фигуристы собрали комплект серебряных медалей с главных стартов сезона — чемпионатов СССР, Европы и мира.

Соперничество лучших пар страны получило неожиданный поворот. Катавшийся с Родниной Уланов испытывал симпатию к Смирновой и даже предложил ей встать с ним в пару, но получил резкий отказ. По словам фигуристки Татьяны Войтюк, Смирнова очень редко говорила «нет», не желая кого-то обидеть. Однако в этот раз Людмила набралась смелости и поступила так, как было лучше для её карьеры. Хотя сам Уланов считал иначе: он полагал, что его послание к спортсменке перехватил её партнёр и заставил под диктовку написать отказ.

Драка на Олимпиаде и вмешательство КГБ

Тем не менее фигурист всё же смог завоевать расположение своей прямой конкурентки: спустя время между ними вспыхнули чувства. Зарождающийся роман Смирновой и Уланова не мог не повлиять на отношения спортсменов со своими партнёрами. Алексей настаивал на разрыве с Родниной, а Людмила начала ссориться с Сурайкиным. Поворотным для обоих дуэтов должно было стать выступление на Олимпиаде в Саппоро. И поначалу всё было хорошо: фигуристы отлично справились со своими программами, а Уланов и Смирнова ещё и купили обручальные кольца, чтобы пожениться по возвращении из Олимпийской деревни. Напряжение начало возрастать, когда эта новость дошла до партнёра Людмилы Андрея Сурайкина.

Оказалось, в одну из ночей фигурист проник в комнату Алексея в поисках Смирновой, но, не найдя её, затеял драку с соперником. Уланов вместе с соседом по номеру пытался выкинуть непрошенного гостя с балкона четвёртого этажа. К счастью, беды удалось избежать, но громкий инцидент не остался без вмешательства КГБ (к слову, именно из недавно обнародованного документа одного из сотрудников службы и стало известно о подробностях того вечера). После недолгих разбирательств было решено выдворить Смирнову и Сурайкина с Олимпийских игр.

«Мне тогда сказали, что об этом просил Сурайкин и даже грозил, что покончит жизнь самоубийством, если этого не сделают. Говорили даже про драку, которую устроили Андрей и Алексей из-за меня. Ни о чём подобном мне не было известно, но нас отправили в Ленинград, а Роднина с Улановым поехали в месячный тур по зарубежным странам», — рассказывала Смирнова.

Уланов добился своего, но перестал побеждать

После этого инцидента парам в прежнем составе предстояло встретиться лишь раз — на постолимпийском чемпионате мира в Калгари. Смирнова с Сурайкиным снова уступили Родниной и Уланову, но это было последнее золото для знаменитого дуэта. Алексей был твёрд в своих намерениях и сразу после турнира объявил Родниной о расставании. С нового сезона Уланов начал выступать вместе со своей супругой Смирновой, в то время как Роднина встала в пару с Александром Зайцевым.

К сожалению, больших успехов дуэт Смирновой и Уланова так и не добился. Они дважды брали серебро мирового первенства, а на чемпионате Европы становились вторыми и третьими. Позже Людмила рассказывала о причинах поражений в борьбе с лидерами.

«Сложившихся, а тем более титулованных фигуристов не так-то просто объединить в пару. У нас была разная техника, разный стиль. Нужно было фактически заново учиться делать поддержки. Алексей был нетерпелив, хотел, чтобы всё получалось сразу. Мы и катались-то достаточно долго, а уж прожили столько вместе только благодаря моему терпению», — делилась воспоминаниями Людмила.

Нетерпеливость Уланова приводила к постоянным скандалам. Партнёру казалось, что расставание с Родниной лишило его шансов на новые спортивные победы, и винил он в этом, естественно, свою жену. Порой доходило до крайностей.

«В конце лета 1974-го мы готовились в Воскресенске к фестивалю молодежи и студентов в ГДР. В домике, где мы жили, шёл ремонт – всё, что между соседними комнатами происходило, было слышно. И Лёлик там талдычит: «Я свои медали поменял на постель с тобой». А Люда в ответ что-то шмыгает. Я потом ей на тренировке говорю: «Люда, ты что с ума сошла? Ты чего ему позволяешь? Собирай манатки и уходи», — вспоминала Роднина.

Траньков катался с дочерью Смирновой

Вскоре пара завершила карьеру и перешла в балет на льду. Затем была поездка за границу, где Смирнова и Уланов работали в шоу Holiday on ice. Отношения продолжали портиться, но Людмила закрывала глаза на сложный характер супруга. И всё же в 1997 году брак длиной в 25 лет распался. Причиной стала измена Уланова, которую Людмила восприняла как предательство.

«До сих пор не могу найти ответ на вопрос, за что жизнь меня так наказала. Алексею уход из семьи счастья не принёс. Спустя много лет он просил у меня прощения, старался найти общий язык с детьми, которые не хотят с ним общаться», — говорила Смирнова «Р-Спорт».

Сейчас Людмила Станиславовна работает вместе с дочерью в школе фигурного катания «Династия», которую создали её дети. По её словам, это не просто коллектив, а настоящая семья. И для большего счастья ей ничего не нужно.