Пора отстать от Валиевой. Фигуристка Тутберидзе не обязана побеждать на Олимпиаде

Оценка в 74,93 балла за короткую программу – не просто хороший, а блестящий результат для дебюта на взрослом международном турнире. Однако россиянка Камила Валиева, набравшая столько на «Челленджере» в Финляндии, вместо восторгов получила серьёзную порцию критики в соцсетях и СМИ.

Главная претензия к Камиле заключается в том, что её катание пока не соответствует статусу основной претендентки на олимпийское золото. Но откуда этот статус вообще взялся? Мы сами возвеличили Валиеву ещё до выхода на взрослый уровень, а теперь выплёскиваем разочарование от краха наших ожиданий.

Хуже всего, что весь этот нездоровый ажиотаж оказывает просто сумасшедшее давление на саму спортсменку. Под таким давлением легко сломаться.

Так что пора отстать от Валиевой, пока не стало поздно.

Валиева ошиблась из-за волнения

Турнир Finlandia Trophy стал первой серьёзной проверкой для многих российских фигуристов. Камила Валиева дебютировала на международной арене на взрослом уровне. Правда, премьера в короткой программе вышла не совсем удачной из-за ошибки на тройном акселе. Ученица Этери Тутберидзе продемонстрировала сложную, многогранную постановку под музыку малоизвестного композитора Кирилла Рихтера, но ключевой элемент сорвала.

«Немножко поволновалась, но просто не пошла со всей силы в аксель, осторожненько пыталась, а осторожненько аксель не прыгнуть. Ну и не смогла показать свой максимум. Но это хороший опыт, чтобы быть более агрессивной на Гран-при в Канаде, на следующих соревнованиях», — приводит слова Валиевой Sports.ru.

В целом фигуристка со своей задачей справилась и заработала хорошие баллы, которые позволят ей бороться за победу. И всё же психологическая подготовка Валиевой пока вызывает вопросы. На старте сезона Камила выглядит не так уверенно, как в прошлом году. На открытых прокатах сборной России в Челябинске спортсменка также была небезупречна: в произвольной программе она сорвала все элементы ультра-си, из-за чего магия от её выступления улетучилась.

Валиеву задавили ожиданиями

Очевидно, что в олимпийский сезон звезда «Хрустального» входит тяжело, но это абсолютно нормальная ситуация. Ненормально, что после первого же взрослого старта Валиеву жёстко прессуют в СМИ и соцсетях, снимая с её шеи олимпийское золото Пекина, которое сами же и повесили.

Да, Валиева действительно сильно выделяется среди фигуристок своего поколения и обладает уникальным хореографическим талантом.

Да, она способна отобраться на Олимпиаду и принести России золото. Но именно способна, а не должна или обязана. Сейчас же получается, что болельщики, журналисты и эксперты сами возвели Камилу в ранг непобедимой чемпионки, а теперь упрекают её в том, что она не оправдывает ожиданий. Тут можно было бы процитировать Андрея Сергеевича Аршавина, но проблема в том, что возвеличивание Валиевой может негативно отразиться и на самой фигуристке.

Мы почему-то решили, что Камила априори обязана обладать несгибаемым характером и сумасшедшей психологической устойчивостью. Однако все люди разные, и понять, что происходит в голове у одарённой девочки-фигуристки, просто невозможно. В любом случае испытывать нервную систему Камилы на прочность нет никакого смысла. Под таким давлением, которое сейчас испытывает Валиева, может сломаться даже самый сильный и талантливый. И такие примеры мы уже видели.

Пример Липницкой — нам наука

Пока Валиева действительно кажется главной претенденткой на победу в Китае. Но нужно понимать, что Камила — не единственная достойная фигуристка в России. Нагружая Камилу грандиозными ожиданиями, можно добиться обратного эффекта. Показателен в этом плане пример Юлии Липницкой, от которой также ждали очень многого. В итоге юная фигуристка не справилась с волнением в самый ответственный момент и упустила личную медаль в Сочи. И это было поворотной точкой в её спортивной жизни — не хочется, чтобы её судьбу повторила и Валиева.

Ошибки Камилы на старте сезона — это совершенно нормально. Если посмотреть статистику, то ученица Тутберидзе традиционно набирает форму к важным турнирам. Это отличная тактика, которая, надо признать, работает. И в прошлом сезоне, и в расцвет своей юниорской карьеры Валиева собиралась в критический момент и будто отключала режим волнения. Ничего страшного пока не произошло. Да и не произойдёт минимум до чемпионата России.

Тутберидзе избавит Валиеву от проблем

Единственным верным решением сейчас будет снизить ожидания и набраться терпения. Иными словами, пора отстать от Валиевой. Камила, как и любая другая фигуристка, мечтает о золоте Игр, но она вовсе не обязана побеждать на Олимпиаде. Фигурное катание знает массу сенсационных сюжетов, а уж при нынешней конкуренции заранее отдавать кому-то победу – верх неблагоразумия.

У Тутберидзе наверняка есть чёткое видение, как грамотно подвести фигуристку к важнейшему старту в карьере, в том числе и как научить её справляться с волнением и выступать под колоссальным прессингом со стороны конкуренток, судей и фанатов. С ней долго и упорно работают над программами. Они — главный козырь Камилы. Произвольная «Болеро» уже сейчас имеет статус олимпийской, фигуристка накатывала её весь прошлый сезон, что даёт ей небольшое преимущество над соперницами. Во всяком случае, этот же трюк помог Алине Загитовой взять золото Игр в Пхёнчхане. Короткая же In memoriam очень напоминает прошлогодний «Шторм»: с одной стороны, Камиле не нужно в очередной раз привыкать к новому образу, с другой — номер не является калькой с прошлогоднего и показывает развитие спортсменки в плане интерпретации.

В подобных условиях очень удобно разучивать новый контент. Перед Камилой стоит сложная задача — показать три четверных и тройной аксель в произвольной программе, но что-то подсказывает, что очень скоро мы увидим, как Валиева приземлит все заявленные прыжки. Нужно лишь поддержать Камилу и помочь ей обрести уверенность в себе.