Валиева посыпалась на первом взрослом старте. Что происходит с главной надеждой России?

Умение собираться на важные старты – фирменная черта учениц Тутберидзе, поэтому неубедительное выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве стало огромной неожиданностью. 14-летняя фигуристка под гнётом колоссального давления допустила грубые ошибки и после проката не смогла сдержать слёзы.

Похоже, тренерам «Хрустального» надо срочно работать над психологией фигуристки, которую многие записывают в чемпионки Олимпиады в Пекине.



Что происходит с главной надеждой России в женском фигурном катании?

Идеальна для Пекина-2022

Говорить о Камиле начали ещё до её первого юниорского сезона. Фигуристка выступала на внутрироссийских стартах с удивительной короткой программой «Девочка на шаре». И уже тогда стало понятно, что Валиева — особенная. Её катание стремительно и технично, но при этом удивительно грациозно. Плавные движения, потрясающие вращения, невесомое скольжение – всё это превращает каждое выступление Валиевой в спектакль, за которым хочется наблюдать вне контекста соревнования и оценок.



При этом у Камилы есть всё, чтобы не только дарить зрителям красоту, но и добывать медали. В спортивном плане важным преимуществом Валиевой является дата рождения – её первый взрослый сезон будет олимпийским. Напрашивается параллель с Алиной Загитовой, чья победа в Пхёнчхане в 15 лет и заставила задуматься о важности «правильного» возраста в фигурном катании. Поэтому, сопоставив талант Камилы и её дату рождения, все подумали: «Так вот она, наша новая олимпийская чемпионка!». Ещё никогда на фигуристку, не перешедшую даже в юниоры, не возлагали таких больших надежд. Камила без преувеличения главная надежда России.

«Боль – твоя цена за победу». Как Загитова помогла Валиевой совершить настоящий подвиг Тутберидзе дала Камиле не только четверной, но и чемпионский характер. Теперь она бросает вызов лучшим фигуристкам России!

Повзрослела раньше времени

Перед первым в карьере турниром по взрослым Валиеву рисовали как фигуристку без слабых мест, а одним из её преимуществ называли психологическую



устойчивость. Во-первых, в прошлом сезоне Камила часто проявляла бойцовские качества и ни разу не дрогнула в решающий момент. Во-вторых, юные ученицы Тутберидзе вообще редко сыплются на ответственных стартах. Но уровень прессинга на юниорских соревнованиях и на взрослых турнирах с топ-фигуристками просто несопоставим. Если в прошлом сезоне Камила могла легко и непринуждённо побеждать конкуренток, а после веселиться с ними, то сейчас всё изменилось.

Российская фигуристка не знает равных на юниорском чемпионате мира. Камила совершенна! Противостояние с хвалёной американкой Лью откладывается. Ученица Тутберидзе сильнее на голову!

Похожая ситуация была и у трио Трусовой, Щербаковой и Косторной, которые в юниорах делили между собой титулы по ходу сезона и со стороны выглядели милыми подружками, для которых порядок мест не имеет никакого значения. Если в декабре 2018-го Саша и Алёна смеялись и улыбались вместе с чемпионкой России Щербаковой, то уже через год Анна сдерживала радость от победы, так как по бокам от неё плакали Трусова и Косторная, тяжело переживающие поражение.



При переходе на взрослый уровень ставки возрастают многократно, и Камиле из-за пресловутого коронавируса пришлось прочувствовать это раньше срока. Вместо спокойной подготовки к олимпийскому сезону и укрепления уверенности в себе за счёт новых юниорских побед, Валиева вынуждена соревноваться со взрослыми. И спрашивают с неё теперь как со взрослой, а то и строже.

Валиева «посыпалась» под давлением

На этапе Кубка России в Москве Камила выдала два абсолютно разных проката. Насколько свободно и легко она смотрелась в короткой программе, настолько зажатой и волнующейся выглядела в произвольной. И эту разницу легко объяснить. На произвольную Камила выходила в ранге лидера с преимуществом в 10 баллов над Трусовой. Преимуществом, которое прижало её ко льду. Вдобавок её не могли обойти стороной разговоры о необъективном судействе короткой программы. Тут надо сказать спасибо арбитрам — возможно, будь её перевес над Трусовой более адекватным, и мы бы увидели другую Валиеву в произвольной.



Несвойственные Камиле ошибки на тройном лутце подчёркивали, что она находится не в своей тарелке, а её объяснение только подтвердило догадки о чрезмерном давлении. «Упасть с лутца – для меня это из ряда вон… Я, когда распрыгиваюсь, первыми делаю тройной лутц и тройной флип. Упасть с лутца – это не для выступления по мастерам», — сквозь слёзы говорила девочка после проката.

Плющенко вернул Трусову на вершину. Саша на голову сильнее учениц Тутберидзе! Русская ракета даже с падением не оставила Валиевой ни шанса. И это при возмутительном судействе.

Валиевой нужно помочь

Колоссальное давление лишает Валиеву её «детства» в фигурном катании. Сейчас самое время набивать шишки, ошибаться и учиться на этих ошибках, чтобы к олимпийскому сезону уже быть готовой ко всему. Но поражение Камилы воспринимается как что-то из ряда вон выходящее. Из-за этого она выходит испуганной и взволнованной. А потом дрожащим голосом даёт интервью и еле сдерживает слёзы после неудачных прокатов. Такими темпами к Олимпийским играм фигуристка будет совершенно измотанной, и мы вообще рискуем не увидеть Валиеву на главном старте в её жизни.



При этом уровень интереса к фигурному катанию сейчас таков, что искусственно давление на Валиеву снизить не получится. Более того, с каждым стартом её будут обсуждать ещё активнее. Выход один – научиться жить и побеждать при постоянном давлении. Не делать трагедии из каждой ошибки, а получать удовольствие от катания. Если у Этери Тутберидзе получится справиться с психологическими проблемами ученицы, то честь ей и хвала. Но что-то подсказывает, что в данном случае к работе с Валиевой стоит привлечь спортивного психолога, который поможет фигуристке преодолеть тяжёлый период и не перегореть до главных свершений.