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Фигурное катание, успех российских пар: в Финляндии: гениальный прокат Мишиной и Галлямова, ошибка Тарасовой

Тутберидзе не помогла. Тарасова и Морозов крупно проиграли чемпионам мира из России
Алексей Адамов
Фигурное катание, успех российских пар
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Первая очная встреча фаворитов олимпийского сезона завершилась в пользу учеников Москвиной. До чего же хороши Мишина и Галлямов!

Скромному турниру второго эшелона в Финляндии в этом году несказанно повезло. Именно здесь начинать олимпийский сезон решили многие реальные претенденты на медали Пекина. В их числе сразу два лидера сборной России в парном катании.

Противостояние Евгении Тарасовой/Владимира Морозова и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова будет проходить красной нитью через весь сезон. Опыт против молодости. Москва против Питера. Этери Тутберидзе против Тамары Москвиной. Частые неудачники главных стартов против действующих чемпионов мира.
И турнир в Финляндии лишь закрутил интригу в этом соперничестве с новой силой.

Турнир серии «Челленджер». Эспоо, Финляндия
Спортивные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 227,13.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 213,72.
3. Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк (США) – 193,00.

Чемпионы мира дали фору Тарасовой и Морозову

Тарасова и Морозов под занавес своего второго олимпийского цикла решились на риск и перешли в группу Этери Тутберидзе, которая никогда до этого с парами не работала. В «Хрустальном» решили как можно больше нагружать дуэт стартами в самом начале сезона. Ещё до контрольных прокатов Женя и Володя выступили на турнире в Бостоне, затем предстали перед публикой в Челябинске и на этапе Кубка России в Сызрани, попутно поменяв короткую программу. На смену постановке от Александра Жулина пришла история о Пигмалионе и Галатее за авторством Даниила Глейхенгауза.

Таким образом, соревнования в Эспоо стали для Тарасовой и Морозова уже третьими в сезоне – редчайшая статистика для начала октября. В короткой программе опытные фигуристы ещё не выглядели так великолепно, как могут, но показали чистый качественный прокат, что точно добавит им уверенности. В конце концов, за этим они в Финляндию и пожаловали. Оценка в 78,33 балла не поражала воображение, но позволила им захватить лидерство после первого дня.

Потенциально обойти их могли только Мишина и Галлямов, но первый официальный прокат в ранге чемпионов мира сложился для ребят не лучшим образом. Настя упала с параллельного тройного сальхова, что стоило её паре около четырёх баллов. Если бы не эта ошибка, то после короткой программы ученики Москвиной уступали бы оппонентам менее балла, а так Тарасова и Морозова получили солидную фору.

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Фигуристка больно поранила партнёра коньком во время проката

Ещё одним значимым для мирового фигурного катания событием стало выступление Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфорда. Фигуристы, блиставшие до этого с разными партнёрами на самом высоком уровне, в силу обстоятельств оказались вместе и готовятся добавить интриги в олимпийский сезон. В короткой программе бывшая француженка Джеймс обошлась без свойственных ей ошибок на прыжках, и в целом на опытных парников было приятно смотреть. Однако им заметно не хватало скорости и сложности.

В полной мере отсутствие слаженности в действиях партнёров сказалось в произвольной. Ванесса не только выглядела менее классной фигуристкой на фоне многоопытного Эрика, но в одном из эпизодов даже поранила его. Джеймс серьёзно порезала ногу Рэдфорду лезвием конька. В «кисс энд край» было видно, что у партнёра идёт кровь. Ванесса сначала пыталась объясниться, а затем стала утешать напарника по дуэту. Конечно, при более длительном совместном катании такие моменты исчезнут, но пока Джеймс и Рэдфорд не видятся претендентами на медаль Олимпиады. В Финляндии они остались без медалей, проиграв американцам Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюку.

Мишина и Галлямов едва не побили мировой рекорд

Главная интрига соревнований пар, помимо собственно борьбы за победу, заключалась в том, сменят ли программу Мишина и Галлямов. После короткой Тамара Николаевна Москвина предложила журналистам дождаться проката и самим всё увидеть. И, хотя эти слова намекали на возможные изменения, отказываться от спорной постановки под «Метель» и «Время вперёд» Свиридова действующие чемпионы мира не стали. И, надо сказать, на этот раз номер, который ругали за старомодность и выбор несочетаемых музыкальных произведений, смотрелся очень здорово.

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Во-первых, Настя и Саша вышли на лёд в красивых костюмах в серой цветовой гамме, отлично подходящих под музыкальную тему, но не отдающих нафталином. Во-вторых, за месяц с контрольных прокатов они очевидно прибавили в понимании самой программы. А в-третьих, и в главных, — Мишина и Галлямов представили просто выдающееся выступление, заставив зрителей несколько раз восторженно охать по ходу программы. Фигуристы поймали кураж и к смене музыки уже были неудержимы. До чего же хороши Мишина и Галлямов!

Да, программа по-прежнему выглядит спорной, но при таком катании хотя бы понятно, на что делает ставку великая Москвина. Оценка в 153,37 балла – лучший результат в карьере «Мишек», как их ласково называют болельщики. До мирового рекорда китайцев в произвольной не хватило чуть больше двух баллов.

Падение Тарасовой перечеркнуло шансы учеников Тутберидзе

После такого проката основных соперников Тарасова и Морозов не имели права на ошибку, но допустили. Евгения не справилась с давлением и упала, напомнив, почему у этой классной и опытной пары до сих пор нет золота чемпионата мира и личной медали Олимпиады. Отставая от Мишиной и Галлямова в сложности, Тарасова и Морозова должны брать за счёт качества катания, эстетики и презентации. Однако поставленные им в «Хрустальном» программы пока вовсе не кажутся гениальными и достойными победы на Олимпиаде. Возможно, в нюансах чемпионы Европы и прибавили, но в целом пока Тутберидзе им не помогла.

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Уже при первом очном столкновении с более молодыми конкурентами Евгения и Владимир крупно проиграли чемпионам мира из России. А ведь в этот спор ещё не вклинились Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых тоже самые серьёзные планы на Пекин.

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