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История фигуриста Ондрея Непелы: выстраданный триумф на Олимпиаде, награда от СССР, смерть из-за СПИДа в 38 лет

«Многие считали его красивым». Трагедия любимого фигуриста СССР
Екатерина Авдонина
История фигуриста Ондрея Непелы
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Ондрей Непела доминировал на международной арене долгих пять лет, но не выстоял в борьбе с неизлечимой болезнью. Его не стало в 38 лет.

Ондрей Непела вошёл в историю фигурного катания благодаря невероятной работоспособности и упорству. На протяжении долгих пяти лет никто не мог сравниться с ним на международной арене. Но путь к большим победам оказался непростым: ранние тренировки, критика от судей и даже плохо заточенные коньки.

Тем не менее из этой схватки Ондрей вышел победителем. Казалось бы, у талантливого и успешного спортсмена огромное будущее и за пределами катка. Однако его жизнь внезапно оборвалась из-за неизлечимой болезни.

Великому фигуристу было всего 38.

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Главный секрет — дисциплина

Будущий чемпион родился в Братиславе в 1951 году. В семь лет Ондрей уже решил, что будет фигуристом и не кем иным. На катке невзрачного на первый взгляд мальчика приняла тренер Хильда Мудра, остававшаяся с ним до окончания карьеры. Отсутствие феноменальных природных данных Ондрей компенсировал сумасшедшей трудоспособностью. Мальчик самоотверженно занимался с шести утра до девяти вечера, отрабатывая элемент за элементом. По словам наставницы, Непела особое внимание уделял обязательным фигурам, что впоследствии и стало его главным оружием в борьбе за медали.

Уже в 13 лет представитель Чехословакии поехал на Олимпиаду. Турнир в Инсбруке не задался: спортсмен занял лишь 22-е место. И тем не менее специалисты обратили внимание на юного фигуриста и отметили его потенциал. Авансы оказались не пустыми. Первая победа на чемпионате Европы случилась в 1969 году (всего их было пять), на мировом первенстве — в 1971-м. Трижды Непела поднимался на верхнюю ступень пьедестала на этом турнире — в том числе и на послеолимпийском чемпионате мира в Калгари.

Высокая дисциплинированность и работоспособность позволяли Ондрею долгое время оставаться в пиковой форме, отчего его выступления приобретали феноменальную стабильность. Фигурист крайне редко совершал ошибки, а если это происходило, то отрыв в первой части соревнований был настолько огромен, что Непеле удавалось сохранить лидерство. У его соперников — нашего Сергея Четверухина и француза Патрика Пера — практически не было шансов. В 1972 году Ондрей в очередной раз доказал, что является лучшим фигуристом планеты.

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«Золотая» мечта сбылась

На Олимпиаде в Саппоро Непела сорвал тройной риттбергер в произвольной программе, но за счёт фигур смог остаться первым. Мечта об олимпийском золоте сбылась. Но думать об этом фигурист не мог: в голове крутились мысли о плохо заточенных коньках, которые затупились из-за интенсивных тренировок. Мастер со своей задачей не справился, и наставнице с её подопечным экстренно пришлось исправлять ситуацию. Ондрей не верил своему счастью: беды удалось избежать. Хильда Мудра вспоминала, как в полночь после окончания Игр нашла спортсмена на катке, пытающегося обнаружить следы собственных коньков после победного проката.

В том же году Непеле присудили звание заслуженного мастера спорта СССР, несмотря на то что именно он помешал победить Четверухину. Именно Ондрей был любимым фигуристом СССР. Ему предложили контракт в ледовом шоу Holiday on Ice, но фигурист отложил его премьеру на год. После долгих уговоров соотечественников Непела согласился выступить на домашнем чемпионате мира в Братиславе. Там он вновь одержал победу и завершил любительскую карьеру так, как и провёл – на вершине пьедестала.

В течение 13 лет Ондрей гастролировал по всему миру с труппой, затем решил попробовать себя в качестве тренера. Самой заметной из его воспитанниц считалась Клаудиа Ляйстнер, в 1989 году ставшая чемпионкой Европы. У наставника и его ученицы были большие планы, но всего через две недели после главной тренерской победы Непелы не стало.

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Память о Непеле будет жить вечно

Одному из лучших фигуристов в истории удалось дожить лишь до 38 лет. Официальная причина смерти — рак лимфоузлов. Болезнь стала осложнением СПИДа. Ондрей состоял в отношениях с канадским фигуристом Толлером Крэнстоном и был одним из первых известных спортсменов, ушедшим из жизни по вине ВИЧ. Полная же правда о причинах трагедии выдающегося фигуриста ушла вместе с ним. Вот что писал об Ондрее сам Крэнстон: «Он многими считался красивым, его стиль наследовал традиции Нижинского. При этом он был спортсменом без нервов, типичным атлетом из страны-сателлита СССР, в которого вдолбили технику. Он был чуть хуже в произвольном катании, но крайне точен в женоподобном исполнении обязательных фигур».

Скорбела о фигуристе его наставница, считавшая его своим третьим ребёнком.

«Я чувствую себя матерью, пережившей своего сына», — говорила Хильда Мудра.

Она и по сей день хранит память о любимом ученике. Тренер ежегодно вручает награды от его лица на турнире, названном именем фигуриста. Мемориал Ондрея Непелы существует с 1993 года, а с 2014-го входит в серию «челленджер». В 2019 году спортсмен был посмертно включён во Всемирный зал славы фигуристов. Похоже, память о нём действительно будет жить вечно.

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Теги Фигурное катание Гран-при •••

Заглавное фото: Sigi Maurer/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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