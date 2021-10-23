Тест для Тутберидзе. От Этери зависит, повторит ли Трусова печальную судьбу Медведевой

Однажды ученица Тутберидзе уже проиграла Олимпиаду из-за того, что выступала с травмой. Изменилась ли наставница с тех пор?

Умение учиться на своём опыте и делать выводы – обязательное условие величия. Поэтому травма Саши Трусовой – не только испытание для самой фигуристки, но и важнейший тест для Этери Тутберидзе. Не на профпригодность, а на человеческое отношение к ученикам. Выступления с повреждением, да ещё при таком контенте могут попросту угробить карьеру одной из самых одарённых фигуристок в истории.

Однажды Этери Георгиевна уже проходила практически идентичный путь с Евгенией Медведевой. Тогда всё закончилось отлично для всех, кроме Жени. Вот и сейчас у Тутберидзе есть кому привезти золото из Пекина и без Трусовой. Пока Саша не вышла на лёд этапа Гран-при в США, у её тренера всё ещё есть шанс избежать печального сценария четырёхлетней давности.

И показать, что здоровье и будущее фигуристок для неё не пустой звук.

Трусова готова выступать даже с травмой

Узнав, что Трусова прилетела на первый этап Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегас с травмой ноги, болельщики скрестили пальцы. Но одни в надежде, чтобы Русская ракета всё-таки смогла выйти на лёд, а другие, чтобы Сашу любой ценой сняли с турнира и уберегли от колоссального риска.

Сама Трусова, обладая потрясающим максимализмом, готова кататься в любом состоянии. Это мы видели и в прошлом сезоне, например, на чемпионате России. Заметно это и по интервью самой фигуристки.

«Конечно, я сейчас не в той форме, чтобы выступать, как я обычно привыкла, на максимуме. Хочу, конечно, всё равно показать всё, что у меня получится. Надеюсь, что этого будет достаточно», — сказала Саша Первому каналу за два дня до начала соревнований.

Но как раз этот максимализм и может помешать Саше адекватно оценить ситуацию и принять решение, которое наиболее позитивно отразится на её здоровье, а также на шансах подойти на пике к главным стартам сезона. Конечно, характер травмы никто не раскрывает, но при любом раскладе колоссальная нагрузка, которую испытывают ноги во время соревновательных прокатов, способны усугубить даже незначительное повреждение. Тем более с тем контентом, какой собирается исполнять 17-летняя россиянка.

Трусова рискует повторить печальную судьбу Медведевой

В этой ситуации ответственность практически всецело ложится на тренерский штаб. Кому, как не наставникам, знать, чем грозит неоправданный риск на самом старте олимпийского сезона. С такой дилеммой хоть раз сталкивался каждый специалист, а окончательное решение зависит от множества факторов: от человеческих качеств до ценности конкретного фигуриста для тренера.

Этери Тутберидзе была в такой ситуации не единожды. Но самая показательная история случилась при очень похожих обстоятельствах. Четыре года назад лучшая на тот момент фигуристка планеты Евгения Медведева входила в олимпийский сезон в качестве железобетонного фаворита, но так же, как и Трусова, столкнулась с проблемами со здоровьем. Тоже заболела нога и тоже в октябре. Дальше Женя, несмотря на боль, откаталась на этапе Гран-при в Москве, а затем, не завершив восстановление, выступила в Японии на обезболивающих. А уже дома оказалась в гипсе и выбыла почти на два месяца. Что было дальше, знают даже далёкие от спорта люди. Как бы это ни опровергали фанаты Алины Загитовой, большинство специалистов сходятся во мнении, что без осеннего перелома Медведева никому не отдала бы победу на Олимпиаде.

По сути, именно решение тренерского штаба Тутберидзе не снимать Медведеву с этапов Гран-при привело к тому, что Женя не реализовала свою мечту об олимпийском триумфе. С самой спортсменки ответственность тоже никто не снимает, вот только последствия ошибки для неё и тренеров оказались кардинально разными. Стала бы Тутберидзе рисковать здоровьем Медведевой, не будь у неё в запасе Загитовой? На этот вопрос мы никогда не узнаем ответа. Зато сможем понять, сделала ли Этери какие-то выводы из той ситуации.

Научила ли чему-то Тутберидзе история с Медведевой?

Ответ появится в течение ближайших часов. Есть ощущение, что Тутберидзе образца 2017 года даже не задумалась бы о снятии Трусовой с этапа в США. Тем более теперь у неё страховка аж из пяти классных фигуристок, способных решать серьёзные задачи. Если Трусова всё-таки выйдет на лёд, да ещё и пойдёт на четверные в произвольной, это будет сигнал о том, что Этери не изменилась.

Пока есть фигуристки, готовые выходить на лёд с переломами, пока в «Хрустальный» стоят очереди из самых талантливых детей со всей страны, пока для российских болельщиков сам факт золота гораздо важнее того, кто именно его приносит – Тутберидзе имеет полное право на такое поведение. Это её тренерское кредо и человеческий выбор.

Но если Трусова снимется с этапа Гран-при и получит возможность на полноценное восстановление, значит, Тутберидзе уже не та, что была четыре года назад. Значит, история с Медведевой всё-таки чему-то её научила.

Именно поэтому значение решения об участии Трусовой в соревнованиях с травмой невозможно переоценить.