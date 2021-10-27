В российском фигурном катании сенсационный лидер. А ведь в Алексея давно потеряли веру

Топовые российские фигуристы в начале сезона откровенно не радуют. Нестабильное катание и частые падения приводят к разочарованиям на международных турнирах. Удивительно, но ярче и надёжнее всех пока смотрится списанный со счетов бывший ученик Этери Тутберидзе.

22-летний Алексей Ерохов уже на втором турнире подряд показывает потрясающие результаты. Фигурист уверенно исполняет пять четверных на две программы и получает невероятные баллы. Так, как Ерохов, не катается ни один российский одиночник в этом сезоне!



Из спортсмена, в которого многие уже потеряли веру, Алексей превращается в реального кандидата на Олимпиаду.

Каждый год в российском мужском катании появляется новая сенсация. В сезоне-2019/2020 это был Артур Даниелян, ставший вице-чемпионом Европы. В прошлом сезоне зажглись звёзды Марка Кондратюка и Евгения Семененко. В этом году настоящий прорыв совершил чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов. После выхода во взрослые бывший ученик Тутберидзе пропал с радаров. Фигурист боролся с тяжёлыми травмами и последние три сезона не блистал.



Ерохова уже многие списали со счетов и потеряли веру в его возвращение в элиту. Но в последнее время Алексей творит что-то невероятное. На старте сезона 22-летний фигурист выглядит увереннее, чем все лидеры нашей сборной. Заговорить о себе подопечный Виктории Буцаевой заставил на первом этапе Кубка России. В Сызрани Алексей выдал фантастический прокат произвольной программы с тремя разными четверными прыжками. За своё выступление Ерохов набрал 183,21 балла. Правда, из-за досадной ошибки в короткой программе в общем зачёте фигурист уступил Александру Самарину. Уже тогда Алексей сделал хорошую заявку на возвращение в топ, но всё же о его успехах говорили с осторожностью. Мол, а что, если это разовая акция? Но на следующем этапе Кубка России Ерохов доказал, что со стабильностью и психологической устойчивостью у него всё в порядке.

Сенсационное выступление Ерохова на Кубке России в Сочи

Более того, в Сочи Алексей даже превзошёл самого себя. Фигурист выдал страстный эмоциональный прокат под песню Николы Кавалларо Fallin. Ученик Буцаевой легко и уверенно исполнил все элементы. Каскад четверной сальхов — тройной тулуп, четверной тулуп и тройной аксель Ерохов сделал будто не напрягаясь. Так круто в этом сезоне ещё не выступал ни один лидер нашей мужской сборной!



После проката Алексей едва сдерживал эмоции — фигурист был явно доволен собой. Но, несмотря на это, высочайшие баллы заставили его удивиться. После того как на арене огласили оценку в 97,54 балла, Ерохов широко раскрыл глаза и развёл руками, чем повеселил своих тренеров. Алексей долго не мог поверить в свои оценки.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

В произвольной программе Алексей вновь был безукоризнен. Чистое и уверенное исполнение четверных риттбергера, сальхова, тулупа и тройного акселя. Элементы ультра-си будто ничего не стоили Ерохову — настолько легко и технично они у него получились. Кроме того, Алексей обладает хореографическим талантом и прекрасно скользит. Но без ошибок на этот раз не обошлось. Прокат в Сочи получился немного хуже, чем в Сызрани. Подвели шероховатости на вращениях и ошибки на тройных лутцах. Тем не менее оценку за выступление Алексей получил внушительную — 179,48 балла. В сумме же фигурист набрал невероятные 277,02 балла. Столько в этом сезоне не набирал ни один из российских одиночников!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Ерохов выступает на уровне лучших фигуристов мира

Ерохов совершил невероятный прорыв в этом сезоне. Его последние выступления позволяют говорить о нём как о реальном претенденте на Олимпиаду. Алексей обладает солидным техническим потенциалом, а главное, показывает хорошую стабильность на элементах. Его поездка в Пекин теперь уже ни для кого сюрпризом не станет.

22-летний фигурист ничем не хуже Михаила Коляды, Дмитрия Алиева, Александра Самарина и других лидеров нашей сборной. А в чём-то даже их и превосходит. Всё-таки никто ещё в этом сезоне не набирал таких баллов, как Ерохов на Кубке России в Сочи. Конечно, на домашних турнирах судейство более лояльное, но в целом реальный уровень фигуристов оно отражает довольно точно. Помимо Ерохова, в этом сезоне три чистых четверных прыжка показывал лишь Евгений Семененко на Finlandia Trophy. Остальные россияне пока не радуют. Тем обиднее, что Алексею не досталось ни одного этапа Гран-при. В такой форме он поборолся бы за медали даже на Skate America, где конкуренция зашкаливала.



Ради интереса сопоставим результаты Ерохова на Кубке России с результатами участников первого этапа Гран-при. Недосягаемым для Алексея был бы только победитель турнира Винсент Чжоу, выдавший прокат жизни с пятью четверными. Остальных участников фигурист вполне мог бы обойти. Занимающий второе место Шома Уно набрал 270,68 балла, а бронзовый призёр Нэйтан Чен — 269,37. Понятно, что 277 на международной арене Ерохову вряд ли бы поставили. Но баллы уровня Чена и Уно он вполне бы мог набрать. В Лас-Вегасе только Чжоу удалось чисто исполнить два четверных в короткой программе. Больше двух квадов в произвольной приземлили Нэйтан и опять же Винсент. То есть Ерохов выступает на уровне мировых топов.

Ерохов рвётся на Олимпиаду?

Алексей уже сделал всё, чтобы его воспринимали как реального претендента на участие в Олимпийских играх. Такого фигуриста просто необходимо показывать миру. Хоть этапы Гран-при на этот сезон Ерохов не заработал, его ещё можно заявить на турниры серии «челленджер». Алексею нужно напомнить о себе международным судьям и заработать рейтинг. Понятно, что заранее предсказать прорыв Ерохова было тяжело, но сейчас к его возможной поездке в Пекин уже надо готовиться. Сам фигурист нацелен на самые высокие задачи.



«Внутри меня есть цель бороться за Олимпиаду, и она всегда была и будет. Но подход такой — надо делать свою работу здесь и сейчас. Показывать, что я могу конкурировать с ребятами из основного состава сборной», — признавался Ерохов в интервью «Спорт-экспрессу».