«Благодарю судьбу за такое счастье». Красивая история любви ярких российских фигуристов

Не имея многочисленных побед, Алёна Леонова сделала для российского женского одиночного катания не меньше, чем выдающиеся девочки Тутберидзе. Энергичная и позитивная фигуристка была на пике в самый тяжёлый момент в истории женского одиночного катания в России, а в общей сложности провела на льду более 25 лет.

Молодой фигурист Антон Шулепов сделал всё, чтобы его возлюбленная рассталась с другим фигуристом, и убедил родителей девушки в серьёзности своих намерений.

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Леонова стала предвестницей триумфа российских фигуристок

Вице-чемпионку мира далёкого 2012 года Алёну Леонову болельщики по-доброму называют бабушкой российского фигурного катания. Яркая и жизнерадостная спортсменка установила достижение, повторить которое вряд ли кому-то удастся: Алёна выступила на 13 чемпионатах России подряд. В юности она соревновалась с Викторией Волчковой и Еленой Соколовой, затем соперничала с Юлией Липницкой, Аделиной Сотниковой, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. На свой последний чемпионат России в декабре 2018 года Леонова приехала в возрасте 28 лет и стала свидетельницей прорыва фигуристок нового поколения: Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алёны Косторной.

Был в долгой карьере Алёны период, когда она сама занимала лидирующие позиции среди российских одиночниц. Леонова трижды поднималась на пьедестал чемпионатов России, а её звёздный час случился на международной арене. На чемпионате мира 2012 года в Ницце Алёна неожиданно для многих ворвалась в топ-3, уступив только итальянке Каролине Костнер.

К сожалению, затем у спортсменки началась череда неудач: ошибки на важных стартах, травмы и потеря формы. Выдерживать конкуренцию внутри страны становилось всё труднее, тем не менее всегда жизнерадостная Алёна не унывала и продолжала бороться, а вместе с тем обрела личное счастье — там же, на катке.

Шулепов увёл Леонову у другого фигуриста

С Антоном Шулеповым фигуристка познакомилась в группе Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, поначалу их общение проходило крайне тяжело: Антон был недоволен появлением звёздной коллеги и немного остерегался её. Как выяснилось, за мнимой неприязнью скрывались тёплые чувства к девушке, у которой к тому моменту уже были сложившиеся отношения с другим фигуристом.

«Помню, что он всё время ругался, чем-то был недоволен. Говорил всем: вот приехала такая московская штучка, звезда, и мешает, порядки тут свои устанавливает. А у меня тогда были отношения с другим парнем», — рассказывала Леонова.

Антон красиво ухаживал за Алёной, несмотря на то, что она была занята, и это сработало: разлука с молодым человеком, который остался в Москве, и дружеское общение с Шулеповым растопили её сердце. Антон и Алёна стали парой.

«Я благодарю судьбу за такое счастье. Спасибо, что ты пришёл в мою жизнь и раскрасил её яркими красками. Спасибо за твою любовь, заботу и понимание. Я любима и счастлива, а это самое главное», — писала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Леонова завершила карьеру после рождения ребёнка

Несмотря на разницу в возрасте (Алёна старше Антона на пять лет), в отношениях Шулепова и Леоновой царит гармония. Молодой человек сумел убедить маму и папу избранницы, что готов к семейной жизни и что Алёна попала в надёжные руки. Предложение руки и сердца Антон сделал в ноябре 2017 года. Правда, ответ спортсменка дала не сразу, предпочтя обдумать одно из важнейших решений в жизни.

И всё же свадьба состоялась. Церемония была скромной, на празднике присутствовали только самые близкие люди. Свидетелем со стороны невесты была Алёна Майорова, занимающаяся синхронным катанием. Со стороны жениха — постановщик Денис Лунин из группы Кирилла Давыденко.

«Очень важно в жизни найти действительно родного человека, друга и союзника. Некоторые даже отмечают, что мы с мужем похожи как брат и сестра. Я не знаю, как так получилось и каким образом мне был послан этот человек. Но я безумно благодарна ему за всё, что он делает для нас. Люблю тебя, Антон», — делилась счастьем фигуристкам.

Неутомимая Леонова, отметившая 30-летний юбилей, собиралась выступать и после свадьбы, но всё решил случай. В октябре этого года фигуристка объявила, что официально завершает карьеру из-за беременности. Пандемия не позволила сделать это торжественно — на Мемориале Панина-Коломенкина, но Алёна не переживает по этому поводу. Сейчас она вместе с мужем занимается постановками для других фигуристов, устраивает мастер-классы. Также спортсменка набрала группу начальной подготовки и работает с маленькими детьми.