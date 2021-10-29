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История любви фигуристки Алёны Леоновой: разница в возрасте с мужем, выбор в пользу Антона Шулепова, беременность

«Благодарю судьбу за такое счастье». Красивая история любви ярких российских фигуристов
Екатерина Авдонина
Красивая история любви ярких российских фигуристов
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Алёна Леонова и Антон Шулепов вот-вот станут родителями. Но молодому человеку пришлось постараться, что завоевать сердце чемпионки.

Не имея многочисленных побед, Алёна Леонова сделала для российского женского одиночного катания не меньше, чем выдающиеся девочки Тутберидзе. Энергичная и позитивная фигуристка была на пике в самый тяжёлый момент в истории женского одиночного катания в России, а в общей сложности провела на льду более 25 лет.

Молодой фигурист Антон Шулепов сделал всё, чтобы его возлюбленная рассталась с другим фигуристом, и убедил родителей девушки в серьёзности своих намерений.

Красивая история любви ярких российских фигуристов!

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Леонова стала предвестницей триумфа российских фигуристок

Вице-чемпионку мира далёкого 2012 года Алёну Леонову болельщики по-доброму называют бабушкой российского фигурного катания. Яркая и жизнерадостная спортсменка установила достижение, повторить которое вряд ли кому-то удастся: Алёна выступила на 13 чемпионатах России подряд. В юности она соревновалась с Викторией Волчковой и Еленой Соколовой, затем соперничала с Юлией Липницкой, Аделиной Сотниковой, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. На свой последний чемпионат России в декабре 2018 года Леонова приехала в возрасте 28 лет и стала свидетельницей прорыва фигуристок нового поколения: Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алёны Косторной.

Был в долгой карьере Алёны период, когда она сама занимала лидирующие позиции среди российских одиночниц. Леонова трижды поднималась на пьедестал чемпионатов России, а её звёздный час случился на международной арене. На чемпионате мира 2012 года в Ницце Алёна неожиданно для многих ворвалась в топ-3, уступив только итальянке Каролине Костнер.

К сожалению, затем у спортсменки началась череда неудач: ошибки на важных стартах, травмы и потеря формы. Выдерживать конкуренцию внутри страны становилось всё труднее, тем не менее всегда жизнерадостная Алёна не унывала и продолжала бороться, а вместе с тем обрела личное счастье — там же, на катке.

Серебряная точка Серебряная точка

Шулепов увёл Леонову у другого фигуриста

С Антоном Шулеповым фигуристка познакомилась в группе Евгения Рукавицына. По словам спортсменки, поначалу их общение проходило крайне тяжело: Антон был недоволен появлением звёздной коллеги и немного остерегался её. Как выяснилось, за мнимой неприязнью скрывались тёплые чувства к девушке, у которой к тому моменту уже были сложившиеся отношения с другим фигуристом.

«Помню, что он всё время ругался, чем-то был недоволен. Говорил всем: вот приехала такая московская штучка, звезда, и мешает, порядки тут свои устанавливает. А у меня тогда были отношения с другим парнем», — рассказывала Леонова.

Антон красиво ухаживал за Алёной, несмотря на то, что она была занята, и это сработало: разлука с молодым человеком, который остался в Москве, и дружеское общение с Шулеповым растопили её сердце. Антон и Алёна стали парой.

«Я благодарю судьбу за такое счастье. Спасибо, что ты пришёл в мою жизнь и раскрасил её яркими красками. Спасибо за твою любовь, заботу и понимание. Я любима и счастлива, а это самое главное», — писала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

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Леонова завершила карьеру после рождения ребёнка

Несмотря на разницу в возрасте (Алёна старше Антона на пять лет), в отношениях Шулепова и Леоновой царит гармония. Молодой человек сумел убедить маму и папу избранницы, что готов к семейной жизни и что Алёна попала в надёжные руки. Предложение руки и сердца Антон сделал в ноябре 2017 года. Правда, ответ спортсменка дала не сразу, предпочтя обдумать одно из важнейших решений в жизни.

И всё же свадьба состоялась. Церемония была скромной, на празднике присутствовали только самые близкие люди. Свидетелем со стороны невесты была Алёна Майорова, занимающаяся синхронным катанием. Со стороны жениха — постановщик Денис Лунин из группы Кирилла Давыденко.

«Очень важно в жизни найти действительно родного человека, друга и союзника. Некоторые даже отмечают, что мы с мужем похожи как брат и сестра. Я не знаю, как так получилось и каким образом мне был послан этот человек. Но я безумно благодарна ему за всё, что он делает для нас. Люблю тебя, Антон», — делилась счастьем фигуристкам.

Неутомимая Леонова, отметившая 30-летний юбилей, собиралась выступать и после свадьбы, но всё решил случай. В октябре этого года фигуристка объявила, что официально завершает карьеру из-за беременности. Пандемия не позволила сделать это торжественно — на Мемориале Панина-Коломенкина, но Алёна не переживает по этому поводу. Сейчас она вместе с мужем занимается постановками для других фигуристов, устраивает мастер-классы. Также спортсменка набрала группу начальной подготовки и работает с маленькими детьми.

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