Не ставьте крест на карьере Косторной. Тутберидзе ещё приведёт Алёну к Олимпиаде

«Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь». Алёна Косторная пропускает чемпионат России из-за травмы, а это, к сожалению, с большой долей вероятности означает, что на Олимпиаде в Пекине мы её тоже не увидим. Но это ни в коем случае не ставит крест на её карьере. Мы ещё можем увидеть Косторную на следующей Олимпиаде в Италии в 2026 году. У неё есть все шансы стать первой взрослой чемпионкой Тутберидзе.

Этот путь на вершину начинается у Алёны прямо сейчас, и Этери по силам её по нему провести.

Чемпионат России многое потеряет без Алёны

Всего каких-то десять дней оставалось до старта чемпионата России, и вдруг прилетает новость, что одна из лучших фигуристок страны получила травму. Алёна Косторная сломала правую кисть руки. Степень досады и разочарования болельщиков невозможно измерить. Что бы там ни говорила многоуважаемая Татьяна Тарасова, но без Косторной чемпионат России многое потеряет. Не столько в конкуренции, сколько в красоте, которой всегда отличается катание Алёны. На неё интересно смотреть независимо от того, сколько тройных акселей она исполняет в программе и прыгает ли их в принципе.

Да и почему вдруг отовсюду полезли мнения, что Алёна якобы не претендовала на поездку в Пекин? Да, её шансы действительно были меньше, чем, например, у Камилы Валиевой. Но это не значит, что Косторную теперь можно списывать. Алёна боролась в этом сезоне и постепенно набирала форму. На главном старте страны вполне могла показать свои лучшие прокаты. Даже с тремя трикселями на две программы. А это уже мощная заявка на попадание в олимпийскую сборную. Была бы мощной, но его величество случай сломал всю интригу.

Травма Косторной во всех отношениях очень обидная, но это именно случайность. Достаточно было после падения с того же трикселя неудачно подставить руку и «привет — гипс, пока — чемпионат России». Никто не застрахован от подобного, но, возможно, эта травма позволит Алёне перезагрузиться и взять реванш в следующем олимпийском цикле.

Алёне нужно больше времени

Несмотря на нестабильный триксель, в этом сезоне Косторная заметно прибавила по сравнению с прошлым. Она вернулась из «Ангелов Плющенко», где толком и не успела потренироваться, обратно в привычную среду к Тутберидзе и сразу включилась в работу. Уже в апреле мы видели попытки Алёны сделать тройной аксель на ледовом шоу. А затем на контрольных прокатах и всех соревнованиях. Где-то получалось лучше, где-то хуже. Но самое главное, что она шла на триксель, медленно, но всё-таки возвращалась к той версии себя, которая практически не знала поражений в сезоне-2019/2020.

Другое дело, что для восстановления былой формы Косторной нужно было больше времени, чем это позволяли текущая олимпийская гонка и жесточайшая конкуренция. Она и так пыталась не форсировать подготовку, и сама Тутберидзе, кстати, не гнала её на три тройных акселя во время соревнований. Напротив, на этапе Гран-при во Франции Алёна рассказала, что прыгала двойной аксель в короткой программе по настоянию Тутберидзе.

Но, естественно, в преддверии битвы за олимпийские путёвки Алёна не могла себе позволить делать ставку на чистые прокаты без ультра-си. На чемпионате России нужно было быть во всеоружии либо попрощаться с Олимпиадой. Теперь, правда, попасть в Пекин Алёне поможет только чудо (которое нельзя исключать), и очень жаль, что вместо спокойной работы над трикселем, ей пришлось опережать события. Зато в новом олимпийском цикле у неё будет на это время. Её реванш ещё может состояться и принести даже высший титул — олимпийской чемпионки.

Алёне нужна Тутберидзе. Тутберидзе нужна Алёна

Независимо от того повысят возраст выхода во взрослые у одиночниц или нет, Алёна Косторная — та самая фигуристка, которая может избавить Этери Тутберидзе от клейма «тренера подростков» и стать её первой взрослой чемпионкой. Это определённо в интересах Тутберидзе, которая всё чаще сталкивается с критикой своих методов. В новом четырёхлетнем цикле ей предстоит перезапустить карьеру Алёны и планомерно подвести её к Олимпиаде в Италии со стабильным тройным акселем. И это реальная задача, ведь пример Туктамышевой показывает, что прыгать триксель девушки могут и после двадцати лет, а рост и телосложение у Косторной повышают оптимистичные прогнозы на этот счёт. Тутберидзе поведёт Алёну по пути Лизы и покажет, что ей по силам воспитать взрослую чемпионку.

Для будущего успеха Алёне нужен тренер, который способен совладать с её непростым характером и направить её энергию в нужное русло. Фигуристка сама признавалась, что ей необходим сторонний контроль на тренировках, которого не хватало в «Ангелах Плющенко». Тутберидзе, как никто, умеет мотивировать и нацеливать спортсменов на победы, а в зрелом возрасте это особенно важно. К тому же Этери Георгиевна всегда любила помогать фигуристам, переживающим тяжёлые времена в карьере. Настало время помочь Алёне. Это обоюдовыгодное сотрудничество, они обе это понимают.

А фундамент для будущих побед Косторная может заложить уже на финале Гран-при в этом сезоне, который предварительно перенесли на период после главных стартов. К тому времени участники Олимпийских игр в Пекине вряд ли сохранят пиковую форму, а вот Алёна сможет спокойно подготовиться к турниру и закончить сезон на высокой ноте. Необязательно на первой ступени пьедестала: любая медаль финала Гран-при будет для Алёны на вес золота. Да и само участие тоже.

Большой спорт — это всегда про преодоление. Незакрытый гештальт из-за травмы сделает Косторную сильнее. Были бы желание, цель и сильный наставник рядом. У Алёны всё это есть. Осталось поправить здоровье и начать перезагрузку в новом олимпийском цикле.