Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание: Алёна Косторная пропускает чемпионат России из-за травмы — перспективы, шансы на Олимпиаду-2026

Не ставьте крест на карьере Косторной. Тутберидзе ещё приведёт Алёну к Олимпиаде
Дарья Кирюхина
Косторная пропускает чемпионат России из-за травмы
Комментарии
Фигуристка лишилась шансов на путёвку в Пекин-2022, но не в Италию-2026. Алёна пойдёт по пути Туктамышевой.

«Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь». Алёна Косторная пропускает чемпионат России из-за травмы, а это, к сожалению, с большой долей вероятности означает, что на Олимпиаде в Пекине мы её тоже не увидим. Но это ни в коем случае не ставит крест на её карьере. Мы ещё можем увидеть Косторную на следующей Олимпиаде в Италии в 2026 году. У неё есть все шансы стать первой взрослой чемпионкой Тутберидзе.

Этот путь на вершину начинается у Алёны прямо сейчас, и Этери по силам её по нему провести.

Чемпионат России многое потеряет без Алёны

Всего каких-то десять дней оставалось до старта чемпионата России, и вдруг прилетает новость, что одна из лучших фигуристок страны получила травму. Алёна Косторная сломала правую кисть руки. Степень досады и разочарования болельщиков невозможно измерить. Что бы там ни говорила многоуважаемая Татьяна Тарасова, но без Косторной чемпионат России многое потеряет. Не столько в конкуренции, сколько в красоте, которой всегда отличается катание Алёны. На неё интересно смотреть независимо от того, сколько тройных акселей она исполняет в программе и прыгает ли их в принципе.

Да и почему вдруг отовсюду полезли мнения, что Алёна якобы не претендовала на поездку в Пекин? Да, её шансы действительно были меньше, чем, например, у Камилы Валиевой. Но это не значит, что Косторную теперь можно списывать. Алёна боролась в этом сезоне и постепенно набирала форму. На главном старте страны вполне могла показать свои лучшие прокаты. Даже с тремя трикселями на две программы. А это уже мощная заявка на попадание в олимпийскую сборную. Была бы мощной, но его величество случай сломал всю интригу.

Травма Косторной во всех отношениях очень обидная, но это именно случайность. Достаточно было после падения с того же трикселя неудачно подставить руку и «привет — гипс, пока — чемпионат России». Никто не застрахован от подобного, но, возможно, эта травма позволит Алёне перезагрузиться и взять реванш в следующем олимпийском цикле.

18 лет — не приговор. Станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе? 18 лет — не приговор. Станет ли Косторная первой совершеннолетней чемпионкой Тутберидзе?

Алёне нужно больше времени

Несмотря на нестабильный триксель, в этом сезоне Косторная заметно прибавила по сравнению с прошлым. Она вернулась из «Ангелов Плющенко», где толком и не успела потренироваться, обратно в привычную среду к Тутберидзе и сразу включилась в работу. Уже в апреле мы видели попытки Алёны сделать тройной аксель на ледовом шоу. А затем на контрольных прокатах и всех соревнованиях. Где-то получалось лучше, где-то хуже. Но самое главное, что она шла на триксель, медленно, но всё-таки возвращалась к той версии себя, которая практически не знала поражений в сезоне-2019/2020.

Другое дело, что для восстановления былой формы Косторной нужно было больше времени, чем это позволяли текущая олимпийская гонка и жесточайшая конкуренция. Она и так пыталась не форсировать подготовку, и сама Тутберидзе, кстати, не гнала её на три тройных акселя во время соревнований. Напротив, на этапе Гран-при во Франции Алёна рассказала, что прыгала двойной аксель в короткой программе по настоянию Тутберидзе.

Но, естественно, в преддверии битвы за олимпийские путёвки Алёна не могла себе позволить делать ставку на чистые прокаты без ультра-си. На чемпионате России нужно было быть во всеоружии либо попрощаться с Олимпиадой. Теперь, правда, попасть в Пекин Алёне поможет только чудо (которое нельзя исключать), и очень жаль, что вместо спокойной работы над трикселем, ей пришлось опережать события. Зато в новом олимпийском цикле у неё будет на это время. Её реванш ещё может состояться и принести даже высший титул — олимпийской чемпионки.

Тутберидзе не махнула рукой на Косторную. Этери бьётся за карьеру взбалмошной фигуристки Тутберидзе не махнула рукой на Косторную. Этери бьётся за карьеру взбалмошной фигуристки

Алёне нужна Тутберидзе. Тутберидзе нужна Алёна

Независимо от того повысят возраст выхода во взрослые у одиночниц или нет, Алёна Косторная — та самая фигуристка, которая может избавить Этери Тутберидзе от клейма «тренера подростков» и стать её первой взрослой чемпионкой. Это определённо в интересах Тутберидзе, которая всё чаще сталкивается с критикой своих методов. В новом четырёхлетнем цикле ей предстоит перезапустить карьеру Алёны и планомерно подвести её к Олимпиаде в Италии со стабильным тройным акселем. И это реальная задача, ведь пример Туктамышевой показывает, что прыгать триксель девушки могут и после двадцати лет, а рост и телосложение у Косторной повышают оптимистичные прогнозы на этот счёт. Тутберидзе поведёт Алёну по пути Лизы и покажет, что ей по силам воспитать взрослую чемпионку.

Для будущего успеха Алёне нужен тренер, который способен совладать с её непростым характером и направить её энергию в нужное русло. Фигуристка сама признавалась, что ей необходим сторонний контроль на тренировках, которого не хватало в «Ангелах Плющенко». Тутберидзе, как никто, умеет мотивировать и нацеливать спортсменов на победы, а в зрелом возрасте это особенно важно. К тому же Этери Георгиевна всегда любила помогать фигуристам, переживающим тяжёлые времена в карьере. Настало время помочь Алёне. Это обоюдовыгодное сотрудничество, они обе это понимают.

А фундамент для будущих побед Косторная может заложить уже на финале Гран-при в этом сезоне, который предварительно перенесли на период после главных стартов. К тому времени участники Олимпийских игр в Пекине вряд ли сохранят пиковую форму, а вот Алёна сможет спокойно подготовиться к турниру и закончить сезон на высокой ноте. Необязательно на первой ступени пьедестала: любая медаль финала Гран-при будет для Алёны на вес золота. Да и само участие тоже.

Большой спорт — это всегда про преодоление. Незакрытый гештальт из-за травмы сделает Косторную сильнее. Были бы желание, цель и сильный наставник рядом. У Алёны всё это есть. Осталось поправить здоровье и начать перезагрузку в новом олимпийском цикле.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021