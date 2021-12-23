Судьи устали терпеть ошибки Коляды. Фигурист даже не борется за Олимпиаду!

Российские одиночники выдали блестящие прокаты на чемпионате России. Может, Коляда в Пекине нам и не нужен?

Наши мужчины на чемпионате России в Петербурге откровенно удивили. В этот раз фигуристы проявили настоящий бойцовский характер, сражаясь за каждый элемент до конца. Смелое же выступление Александра Самарина, несмотря на сильную боль после падения, и вовсе станет самым запоминающимся событием вечера.

Разочаровал только лидер нашей сборной. Михаил Коляда не избежал ошибок на домашнем льду. Обидно, а ведь именно ученик Мишина — единственный, кто сдал борьбу за Олимпиаду. Фигурист даже не старается! А судьи устали терпеть постоянные срывы Коляды.

Может, Коляда в Пекине нам и не нужен?

Падение Самарина и провал Алиева

Соревновательную программу на предолимпийском чемпионате России традиционно открывали мужчины. Первым на лёд вышел вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин. Ученик Светланы Соколовской начал прокат с прекрасного каскада из четверного лутца и тройного тулупа, но затем упал с квад-флипа — фигурист больно ударился лицом о лёд и разбил подбородок. Несмотря на боль, спортсмен продолжил выступление, исполнив все элементы на хорошие плюсы. В «кисс энд край» Саша, утирая кровь, смеялся со своим тренером — было видно, что он доволен результатом. Судьи оценили прокат Самарина в 94,23 балла.

Порадовал чистым исполнением короткой программы Алексей Ерохов. Бывший ученик Тутберидзе в этом сезоне будто обрёл второе дыхание и показывает достойное катание. Фигурист заработал 95,24 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Трогательный номер под песню Тома Уокера Leave A Light On представил Пётр Гуменник. Фигуриста пошатнуло на каскаде 3-3, но он спас элемент и завершил выступление на хорошей ноте. 91,04 балла — его результат. Невероятно свежо выглядел на льду Андрей Мозалёв. Если бы не обидное падение на четверном сальхове, фигурист бы мог претендовать на лидирующие позиции. Традиционно хорошую оценку за компоненты получил ученик Кирилла Давыденко, благодаря чему пробил планку в 90 баллов.

Убедителен был Артём Ковалёв, а вот чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев вновь боролся с самим собой. В «Юбилейном» у Димы получилось далеко не всё: лишь три оборота на лутце и «бабочка» на акселе. Ошибки серьёзно повлияли на результат спортсмена — 86,40 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Мощный прорыв Кондратюка

Во второй разминке неплохо проявил себя самый юный участник турнира. Даже без четверных прыжков 15-летнему Кириллу Сарновскому удалось покорить зал экспрессивным катанием. Артур Даниелян же, наоборот, столкнулся с проблемой: спортсмен скрутил лишь два оборота на тулупе. Ошибка на этом элементе становится для фигуриста систематической. Она достаточно дорого обошлась Артуру — 87,74 балла едва ли хватит для попадания в тройку призёров.

Подрастающее поколение в лице Глеба Лутфуллина не подкачало. Несмотря на падение с квад-тулупа, фигурист удивил редким каскадом четверной сальхов — тройной риттбергер. Интересно, что изначально второй рёберный прыжок должен был идти в каскаде с тулупом, но после ошибки спортсмен решил изменить контент на более сложный. Необычный ход подопечного оценил даже Алексей Мишин. Впрочем, как и судьи, поставившие Глебу 86,87 балла.

Восточные мотивы в Петербург привнёс Марк Кондратюк. Фигурист блестяще справился со своей экспрессивной и необычной программой под саундтрек из сериала «Великолепный век». Четверной тулуп, тройной аксель и каскад четверной сальхов — двойной тулуп были выполнены идеально. Все непрыжковые элементы — на максимальный четвёртый уровень. Марк постарался на славу!

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«У нас что, новая постановка? Скобочку, надеюсь, ты не специально вывалил?» — смеясь, пожурила ученика Светлана Соколовская. Очевидно, тренер не намерена прощать подопечному даже мельчайшие огрехи. Оно и неудивительно — Кондратюк предъявляет свои претензии на олимпийскую лицензию с результатом в 97,77 балла.

Коляда сдал борьбу за Олимпиаду

Открытие финальной разминки ознаменовалось выдающимся прокатом Евгения Семененко. Ученик Алексея Мишина предстал лучшей версией себя и продемонстрировал чистейшее исполнение двух четверных, один из которых в каскаде. Эмоциональная дорожка шагов, стремительные вращения — Семененко явно поймал кураж. Арбитры на оценки не поскупились: 98,03 балла — это первое промежуточное место.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

А вот лидер сборной откровенно разочаровал. Михаил Коляда начал прокат с великолепного каскада из четверного сальхова и тройного тулупа, приземлил квад-тулуп, но скрутил лишь один оборот на акселе. Непростительная ошибка для Миши. Фигурист получил 94,26 балла и занимает лишь пятую строчку. Кажется, судьи устали от постоянных срывов Коляды. Миша даже не старается попасть на Олимпиаду! С таким катанием в Пекине нашей сборной в командном турнире будет очень сложно рассчитывать на золото.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

«Слов нет. Не хочется ни ругать, ни восхищаться. Хочется узнать: а что сделать, чтобы не было срывов? Недавно в интервью у Миши спросили, в чём причина, он сказал: «Я знаю, но вам не скажу». Вот хотелось бы услышать, что мешает. Настолько обидно! Мегаспортсмен! Но «бабочка» на тройном акселе», — негодовал в эфире Первого канала Алексей Ягудин.

Уверенно выступил Макар Игнатов, исполнивший два четверных: свой коронный риттбергер он сделал так легко, будто это ничего ему не стоило. Итого — 95,84 балла и почётное третье место.

Таблица мужчин после первого дня соревнований получилась очень плотной, а значит, борьба в произвольной будет невероятно жаркой!