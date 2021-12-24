Оценки ученицы Плющенко на ЧР пересмотрели после прокатов. Но под удар попала Щербакова

Одной из главных сенсаций чемпионата России стала юная Софья Муравьёва. Ученица Плющенко выдала эмоциональный прокат и показала безупречный тройной аксель. Фигуристка по праву вошла в тройку лучших в короткой программе, заняв второе место. Софья и её тренеры были очень довольны результатом. Но радость омрачилась невероятно странной ситуацией.

Результаты короткой программы девушек оказались пересмотрены. И не в пользу Муравьёвой. Фигуристке влепили странный штраф, из-за чего она оказалась в таблице ниже Щербаковой.



Неужели Софью засудили в угоду Тутберидзе и её ученицам? И почему из-за этой ситуации под удар попала Щербакова?

Почему Щербакова оказалась ниже Муравьёвой

Чемпионат России должен был стать битвой за Олимпиаду. Но в короткой программе трое претенденток на Пекин (Трусова, Туктамышева, Хромых) неожиданно дрогнули. Это позволило Софье Муравьёвой стать одной из главных сенсаций турнира. Фигуристка выдала эмоциональное выступление, поразив идеальным тройным акселем. Судьи не поскупились на оценки ученице Плющенко и поставили ей 81,87 балла. Софья и её тренеры были очень довольны результатом.

Катающейся следом Анне Щербаковой нужно было выдавать идеальное выступление, чтобы суметь побороться с Софьей. И у ученицы Тутберидзе это получилось. Но тройной аксель — всё-таки тройной аксель. У фигуристок, исполняющих этот уникальный прыжок, должно быть преимущество. Видимо, так рассуждали судьи, когда поставили Соню выше Ани. Щербакова очень удивилась такому положению дел. Наверняка негодовали и тренеры, вот только их реакции в телетрансляции не показали. Зал встретил оценки чемпионки мира недовольным гулом.

Ситуация действительно спорная. Юниорка так ловко обошла действующую чемпионку мира. Но всё-таки у Софьи был козырь в рукаве — тройной аксель. Её результат был закономерен. Да и никакой угрозы ученица Плющенко ни Щербаковой, ни кому-либо ещё из взрослых фигуристок не представляла. Муравьёва по возрасту не имеет права отбираться на Олимпиаду.

Судьи пересмотрели оценки в пользу Щербаковой

Все уже смирились с неожиданным раскладом, как вдруг на сайте федерации появилась новость — результаты пересмотрены. Муравьёвой влепили очень странный штраф за задержку старта. Почему эту задержку заметили только спустя полтора часа после окончания соревнований — вопрос открытый.

Начнём с того, что домашние соревнования в принципе отличаются лояльным судейством. Такой мелкий огрех вполне могли простить Соне, раз на обнаружение задержки ушло столько времени. Уже и соревнования прошли, и пресс-конференции закончились, а все фигуристы разъехались по домам. А судьи невзначай решили изменить результаты, которые, откровенно говоря, и так мало на что влияют. Всё бы ничего, но эта ситуация может спровоцировать настоящий скандал. А главными пострадавшими в нём окажутся девочки.

Судьи подставили Щербакову

В выигрыше в этой ситуации однозначно остаются Щербакова и её тренер, Этери Тутберидзе. Поэтому у массового зрителя сразу создаётся впечатление, будто Софью засудили в угоду Ане и её наставнице. Интернет уже пестрит шутками и обвинениями. «Кому-то поступил звоночек от дамы в дорогом пальто?» — пишут в соцсетях. Вольно или невольно, но своим решением судьи навлекли кучу негатива к Ане и её тренерскому штабу. А любое лишнее давление может сильно сказаться на психике девочек, у которых на чемпионате России, без преувеличения, решается судьба.

Поставив Щербакову на второе место, судьи не помогли ей. Нет. Они же, наоборот, поставили девушку под жёсткий удар.

Ко всему прочему теперь создаётся впечатление, что арбитры могут в любой момент по велению души или чего-то ещё изменить оценки и положение в турнирной таблице, сославшись на какой-нибудь штраф.

Странное решение судей может стоить репутации всему российскому фигурному катанию.