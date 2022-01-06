«Почувствовала, что разделю с ним жизнь». 5 историй любви знаменитых российских фигуристов

Юлия Липницкая познакомилась с мужем в группе Этери Тутберидзе. А Михаил Коляда влюбился в свою жену в 15-летнем возрасте.

Большую часть своей жизни фигуристы проводят на катке. Неудивительно, что и судьбу они нередко связывают со своими коллегами. К примеру, Юлия Липницкая познакомилась со своим мужем в группе Этери Тутберидзе. Владислав Тарасенко был опорой и поддержкой для олимпийской чемпионки в самые тяжёлые моменты её жизни. На одном льду тренировались и Михаил Коляда с Дарьей Беклемищевой. Призёр чемпионата мира был влюблён в фигуристку с 15 лет, но долгое время не мог признаться в своих чувствах.

Рассказываем пять историй любви знаменитых российских фигуристов.

«Мы с Владом вместе много лет»

Со своим мужем Владиславом Тарасенко Юлия Липницкая познакомилась в группе Этери Тутберидзе. Фигуристы проводили много времени вместе на льду и за его пределами. Тарасенко был рядом с Липницкой в самые тяжёлые моменты её жизни, которых было немало: конфликты с тренером, болезненные поражения, анорексия, травмы. Владислав был одним из немногих, кто поддержал переход Юлии к Алексею Урманову. Он помог девушке принять решение о завершении карьеры. Фигуристы были влюблены друг в друга с юного возраста.

Хоть Липницкая бережно хранит свою частную жизнь, избранника она никогда не скрывала. Не собиралась Юлия замалчивать и свою беременность. Олимпийская чемпионка хотела объявить о своём положении эксклюзивно для одного из телеканалов. Но в дело вмешался недобросовестный спортивный агент, который разгласил информацию раньше времени, чем расстроил Липницкую.

«Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», — сообщила Липницкая «Матч ТВ».

Дочери Юлии и Владислава Катарине уже полтора года. Фигуристы наслаждаются семейной жизнью и делятся радостными моментами в соцсетях.

«Я мечтала о предложении Андрея»

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 Анна Погорилая смогла заняться личной жизнью только после ухода из спорта. До этого девушка сознательно отказывалась от возможности построить отношения.

В 2015 году фигуристка познакомилась с Андреем Невским, представляющим Латвию в танцах на льду. Они проводили много времени вместе, но Аня отмечала, что её с Андреем связывает только дружба. Всё изменилось после приостановки карьеры Погорилой — девушка решила больше не бежать от своих чувств. Фигуристы начали встречаться, а летом 2018 года Невский попросил руки Ани на Эйфелевой башне.

«Я мечтала о предложении Андрея, с некоторых пор я почувствовала, что с ним разделю жизнь. Это тот человек, рядом с которым я чувствую себя уверенной», — писала Погорилая у себя в «инстаграме».

Спустя два года после свадьбы фигуристка поделилась новостями о своей беременности, а 23 декабря 2020 года Аня родила дочку Еву. Фигуристка наслаждается семейной жизнью и часто выкладывает фото с мужем и ребёнком в «Инстаграм».

«С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах»

Михаил Коляда влюбился в свою будущую жену ещё в 15-летнем возрасте. Лидер мужской сборной России тренировался в группе Валентины Чеботарёвой с Дарьей Беклемищевой, тогда же у юного фигуриста и зародились чувства к девушке. Но признаться в них Миша долгое время не решался. А вскоре пути Беклемищевой и Коляды на время разошлись — Дарья перешла в парное катание и стала выступать за Венгрию. Но чувств к девушке вынужденная разлука не остудила. Вскоре Миша всё-таки нашёл в себе силы и рассказал Дарье о своей любви к ней.

«С 15 лет я боялся признаться в своих чувствах, думал, что ты меня не поймёшь и наше общение закончится, но теперь могу открыто сказать, что я любил тебя все эти годы и продолжаю любить!» — писал Коляда в «Инстаграме».

В июле 2019 года Беклемищева поделилась фотографией со свадьбы. Фигуристы выглядят очень счастливыми друг с другом!

После женитьбы Коляда расцвёл. Фигурист стал увереннее в себе и перезапустил свою карьеру. Во многом ренессанс Михаила связан с переходом к Алексею Мишину. Но вряд ли успех Коляды был бы возможен без поддержки супруги, которая ради мужа завязала со спортом.

«Ты будешь прекрасным отцом для нашего ангелочка»

Вице-чемпионка мира Алёна Леонова нашла своё счастье с Антоном Шулеповым, с которым тренировалась в группе Евгения Рукавицына. Первое время общение у фигуристов не складывалось — Антон подозревал девушку в звёздной болезни. Только потом выяснилось, что за мнимой неприязнью скрывались тёплые чувства. Шулепов красиво ухаживал за Леоновой, хотя фигуристка тогда была в отношениях. Но Антон делал всё, чтобы растопить сердце Алёны, и у него это получилось — спортсмены стали встречаться.

«Я благодарю судьбу за такое счастье. Спасибо, что ты пришёл в мою жизнь и раскрасил её яркими красками. Спасибо за твою любовь, заботу и понимание. Я любима и счастлива, а это самое главное», — писала фигуристка в «Инстаграме».

В ноябре 2017 года Шулепов сделал Леоновой предложение, но свадьба состоялась только через полтора года. Фигуристы устроили красивую церемонию, на которую пригласили самых близких. А в октябре 2021 года Алёна поделилась радостной новостью — супруги ждут ребёнка.

«Вскоре меня ждёт не менее интересная и насыщенная жизнь. Антон, я нисколько не сомневаюсь в том, что ты будешь прекрасным отцом для нашего ангелочка. Люблю тебя и очень ценю», — написала фигуристка.

«Когда ждать свадьбу? Мы год уже женаты»

Чемпионка Универсиады — 2019 Бетина Попова и призёр чемпионата Европы — 2020 Денис Ходыкин начали встречаться в 2019 году. После завершения карьеры девушка посвятила своё свободное время возлюбленному. В 2020 году Бетина вошла в тренерский штаб Дениса и его партнёрши Дарьи Павлюченко. Попова сопровождала дуэт практически на всех турнирах, оказывая Денису всестороннюю поддержку. Со стороны молодые люди выглядели очень счастливыми, но мало кто догадывался, что они женаты. Фигуристы расписались в августе 2020 года, но долгое время держали это в секрете.

«Когда ждать свадьбу? Мы год уже женаты. И не то что скрываем, просто не рассказываем. Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались. Мы это сделали ещё и потому, что начался карантин, и на случай, если не дай бог, кто-то попадёт в больницу, родственникам разрешили бы посещение. Да и всякие другие заморочки. Например, если к моим родителям лететь на Кипр, надо было бы кучу документов оформлять», — говорила Попова в интервью ФФККР.

Решение зарегистрировать отношения не было спонтанным. Ходыкин задумался о свадьбе ещё после чемпионата Европы — 2020. Кольцо Денис купил возлюбленной в Граце. Фигуристы признаются, что женитьба для них ничего не изменила. Они остались прежними, как и их отношения.

«Это самое дорогое, что мне дало фигурное катание. Лучший подарок от фигурного катания. Даже не думаю, что у нас были какие-то свидания, если честно. Просто в какой-то момент мы подумали: «Так, ну, наверное, пора жить вместе. Будет удобнее так», — признавалась Попова.