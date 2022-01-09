Последний шанс Трусовой. Почему Русской ракете необходимо выигрывать чемпионат Европы

На чемпионате Европы в Таллине Валиева, Трусова и Щербакова с большой долей вероятности займут весь пьедестал почёта. Какую же именно медаль там завоюет каждая из них в масштабе страны, не столь важно. Главное, что наши девочки вновь покажут всему миру, что России нет равных в женском одиночном катании. Однако для самих фигуристок достоинство медали будет иметь огромное значение, ведь ещё ни одна из них не обладает титулом чемпионки Европы.

На первый взгляд кажется, что победа на турнире в Таллине уже в кармане у многократной рекордсменки мира Камилы Валиевой. Но как бы не так. У Александры Трусовой осталась последняя возможность взять титул перед Олимпиадой, и она будет цепляться за неё всеми силами.

Саша способна спутать все карты перед Олимпийскими играми, обыграв непобедимую в этом сезоне Камилу.

Фигуристка без титулов

Александра Трусова — единственная из фигуристок, заработавших путёвку на Олимпиаду, кто не обладает ни одним взрослым титулом. Все её главные победы по-прежнему находятся в далёком юниорском прошлом, и сейчас их значимость не так высока. К тому же у её основной соперницы Камилы Валиевой по юниорам побед было не меньше, и стать двукратной чемпионкой мира ей помешала лишь отмена соревнований из-за пандемии. Зато у Камилы теперь есть титул чемпионки России, а Саше, уже третий год выступающей на взрослом уровне, похвастаться нечем. И это обидно, ведь именно она запустила эру четверных у женщин, а все лавры победительниц достаются другим.

Даже прошлый чемпионат мира Саша, несмотря на отличную подготовку, нелепо проиграла, чудом зацепившись за бронзу. А заветное золото получила Щербакова, не исполнившая чисто ни одного квада. Предстоящий чемпионат Европы — последняя возможность для Трусовой взять хотя бы один титул перед Олимпиадой в Пекине и поправить свою репутацию вечно отстающей.

Выходить на олимпийский лёд с пятью квадами, не имея за плечами больших побед — так себе стратегия. На щедрые компоненты, способные повлиять на финальный исход, без какого-либо титула Саше точно рассчитывать не придётся. А на Олимпиаде они ей будут особенно нужны. Одной техникой там выиграть не получится. А доказывать свою состоятельность будет поздно.

Единственная, кто может победить Валиеву

Чемпионат России показал, что после травмы Александра Трусова смогла набрать неплохую форму, и её четверные прыжки на месте. В произвольной программе она уверенно исполнила три старших квада, причём два из них – в сложнейших каскадах. Показательно, что падение в начале проката с четверного тулупа не сбило настрой Саши. Она не заходила на свои прыжки с отчаянием, как это зачастую бывало раньше. В ней чувствовались решительность и готовность побеждать.

Три безупречных квада в программе после травмы — доказательство того, что списывать со счетов Сашу ещё рано. Тем более пиковую форму она не набирала: на лёд вернулась всего за месяц до чемпионата России. Как ей вообще удалось сохранить ультра-си за довольно длительное отсутствие ледовых тренировок — загадка. «Чудо-женщина» в действии — не иначе.

Если кто-то и может потеснить Валиеву с первой ступени пьедестала на чемпионате Европы, то это однозначно Трусова. Ей есть чем ещё увеличить свои баллы: пятый квад в произвольной — четверной сальхов и тройной аксель в короткой. Последний никак не хочет покоряться Саше на соревнованиях, но если она приземлит его в короткой программе на чемпионате Европы, то вполне может склонить в свою сторону судей и в произвольной. Отрыв Камилы от Саши на чемпионате России был немного, но всё-таки завышен. При чистых прокатах обеих в очной встрече за рубежом их баллы могут оказаться сюрпризом.

Награда ещё не нашла свою героиню

Выиграть чемпионат Европы в Таллине для Александры Трусовой более чем реально, хоть и сложно. Многое будет зависеть от того, насколько чисто Русская ракета исполнит свои программы. Мы помним с контрольных прокатов, что она способна выкатывать и пять четверных в произвольной, и верим, что её отличные тройные аксели с тренировок смогут перекочевать и на соревнования. Но всё это прекрасно в теории, на практике же раскрыть весь свой потенциал Саше трудно. Возможно, ей мешает как раз отсутствие титулов — слишком долго их не было. Другая на её месте уже давно махнула бы рукой и перестала биться о пять квадов. Но Саша знает, что она способна на многое, просто пока награда не нашла свою героиню.

Хотелось бы, чтобы этот чемпионат Европы не обернулся для Русской ракеты очередным поражением, а стал моментом её триумфа. Первого на взрослом старте, но далеко не последнего.