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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2022, почему Александра Трусова проиграла Анне Щербаковой: разбор оценок

Разбор полётов. Почему Трусова проиграла Щербаковой на чемпионате Европы
Дарья Кирюхина
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022
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Многие болельщики уверены, что Аня несправедливо опередила Сашу. Но Русская ракета сама отдала серебро в руки сопернице.

Российские фигуристки устроили феерию на чемпионате Европы, в восьмой раз в истории завоевав полный пьедестал. Валиева выиграла золото, а Щербакова и Трусова повторили свои прошлые результаты на континентальном первенстве, получив серебро и бронзу соответственно. И если победа Камилы ни у кого вопросов не вызвала, то насчёт итоговых мест Саши и Ани споры не утихают. Многие считают, что именно Русская ракета должна была стать второй, ведь она исполнила два чистых квада против одного у соперницы, плюс у неё был внушительный отрыв в короткой. Болельщики так и задавались вопросом: куда же делось Сашино преимущество? А некоторые из них и вовсе поспешили обвинить Аню в незаслуженных оценках.

Посмотрев правде в глаза, стоит признать, что Трусова самолично отдала серебро в руки Щербаковой. Чтобы в этом убедиться, достаточно хладнокровно просмотреть протоколы их выступлений. Там есть много интересного.

Трусова ликвидировала своё превосходство по технике

В произвольной программе базовая стоимость всех элементов у Трусовой выше, чем у Щербаковой: 83,57 балла против 73,68. Разница почти в 10 баллов обеспечивается, естественно, более сложными прыжками у Саши. Всё-таки четыре квада — флип, сальхов, тулуп и лутц — не могут быть дешевле контента с одним четверным флипом у Ани. Правда, квад-лутц Трусовой понизили из-за недокрута до стоимости тройного: потенциально базовая стоимость элементов у неё могла быть даже выше.

Минимизировать разрыв в базе Щербаковой удалось за счёт дорогих каскадов. Самый дешёвый из них у Ани — это тройной флип — тройной тулуп (9,50 балла), а у Саши — двойной аксель — тройной тулуп (7,50 балла). Вот уже минус два балла разницы. Ещё одиннадцать сотых Щербакова смогла отвоевать благодаря своему самому дорогому каскаду: тройной лутц — тройной риттбергер (11,88 балла). У Трусовой же самым дорогим каскадом был тройной лутц — ойлер — тройной сальхов (11,77 балла). А тройной флип — ойлер — сальхов у Ани и тройной лутц —тройной тулуп у Саши равны по базовой стоимости (11,11 балла).

Непрыжковые элементы тоже помогли Щербаковой сократить разницу по базе с Трусовой. Точнее, один из них — дорожка шагов, которая у Ани была поставлена на четвёртый уровень, а у Саши — на третий. Вроде ерунда: преимущество всего в 0,6 балла, но порой именно такие мелочи решают судьбу медалей. Остальные непрыжковые элементы у обеих фигуристок имели одинаковую базовую стоимость.

Итого получаем 9,89 балла преимущества у Трусовой по базе. Если бы не понижение квад-лутца до тройного, оно было бы — 14,9. По справедливости, таких баллов должно было хватить для победы над Щербаковой. Но и кататься для этого Русской ракете нужно было чисто. А Саша, будем честны, показала не лучший прокат и сама нивелировала своё изначальное превосходство.

Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет? Щербакова — даже не в тройке на чемпионате Европы. Российского пьедестала не будет?

Падения Трусовой сыграли решающую роль

Что толку от высокой базовой стоимости элементов, если эти элементы выполняются с ошибками? Из своих четырёх квадов Саша прыгнула чисто ровно половину: флип и сальхов. То есть на один четверной прыжок больше, чем у Щербаковой. Не такая существенная разница по сложности программ. Особенно для действующей чемпионки мира с щедрыми компонентами от судей.

Обратимся вновь к цифрам. Падение с тулупа у Трусовой привело к потере половины базовой стоимости: 4,75 балла. А падение с лутца дополнилось недокрутом, из-за чего самый дорогой четверной у Саши понизили до тройного. И пожалуйста: вместо 11,50 балла за квад-лутц у неё лишь 3,54. Ошибки на двух прыжках одним махом отняли 12,71 балла за технику. А ведь Саша ещё и едва не потеряла свой самый дорогой каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов: чудом смогла скрутить прыжки практически с места, но допустила заметную паузу между ними. По сути, ей даже повезло, что за это у неё отняли всего 1,18 балла. «Сухой» отрыв Саши от Ани в произвольной превратился в какие-то 1,01 балла.

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Трусова проиграла Щербаковой по надбавкам

Надбавки за чисто исполненные прыжки у Трусовой, кстати, в целом были выше, чем у Щербаковой. Но, к сожалению, снижения за падения свели их на нет. Четыре чистых прыжковых элемента позволили Саше дополнительно набрать 11,49 балла, в то время как бонус Щербаковой за все семь составил 12,62. Не будь у Саши падений, перевес был бы на её стороне. Но они были, поэтому прощай, последний балл разницы. Аня впереди на двенадцать сотых.

И не забываем про надбавки за качество исполнения непрыжковых элементов: Аня всегда получала за вращения и дорожки больше, чем Саша. Этот чемпионат Европы не стал исключением: 7,8 балла плюсом к базовой стоимости у Ани и 5,5 балла к базе у Саши. Вуаля! Щербакова обыгрывает Трусову в произвольной по технике на 2,42 балла.

Щербакова довершила свой успех высокими компонентами

Одной техникой Щербакова, конечно, не смогла бы опередить Трусову в Таллине. Прежде всего Ане помогли традиционно высокие компоненты. Титул чемпионки мира имеет значение. Хотя объективно за чистый прокат Аня в любом случае заслужила хорошую вторую оценку. По всем компонентам ей поставили за девять баллов, и по итогу её вторая оценка составила 74,27 балла.

Саша же, для которой компоненты всегда были слабым местом, двумя своими падениями не оставила судьям шанса изменить политику в отношении себя. При грубых ошибках по правилам нельзя поставить более 8,75 балла за представление и интерпретацию программы и более 9,25 балла за мастерство катания, переходы и композицию. А «Круэлла» и без того сделана под прыжки: покорять судей хореографией и связками в ней и не предполагалось. Так что максимально поощрять Сашу не стали: за компоненты она набрала всего 69,55 балла. Добавим сюда ещё штрафы за падения — они отняли у Русской ракеты два балла.

Таким образом, преимущество Щербаковой над Трусовой по второй оценке составило 6,72 балла. Это даже больше, чем отставание Ани от Саши в короткой программе. Прибавляем 2,42 балла, которыми она обошла Трусову по технике, и вот те самые 9,14 балла в пользу Ани в произвольной программе. Никакой магии. Всего лишь чистый прокат против выступления с грубыми ошибками.

Возможно, не все согласятся, что в протоколе Ани всё по делу и ничего случайно там не «моргнули». Но к чему эти придирки, когда Саша сама всё отдала? И упустила даже не серебро, а золото. Не нужно было падать, и порядок на пьедестале был бы другой.

Но в спорте, как и в истории, не бывает сослагательного наклонения.

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