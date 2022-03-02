«Тутберидзе прекратила с ней работу». Косторная вынуждена снова менять тренера

Алёна Косторная умеет удивить публику. Фигуристка, поразившая болельщиков переходами от Тутберидзе к Плющенко и обратно, совершила ещё один громкий трансфер. На этот раз Алёна перешла к Елене Буяновой. Фанаты уже несколько лет в шутку отправляли Косторную в ЦСКА. Но в то, что этот трансфер может состояться в реальности, всерьёз, кажется, никто не верил. Что побудило Алёну в очередной раз сменить школу — пока неизвестно.

Ряд источников говорит о том, что инициатором расставания стал штаб Тутберидзе. Косвенно подтвердил это и генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Будет тренироваться Косторная у Буяновой или нет? Наверное, будет. Я не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной. Тутберидзе прекратила с ней работу», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Главные участники событий — Косторная, штаб Тутберидзе и Буянова — подробностями загадочного трансфера пока не делятся. Алёна лишь подтвердила факт перехода, но умолчала о причинах. Тренеры ситуацию никак не комментируют. Завесу тайн немного приоткрыла Татьяна Тарасова, поделившаяся подробностями.

«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла её до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено. Алёна тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Елена Буянова — известный тренер, воспитавшая первую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании в истории России Аделину Сотникову. Помимо Аделины, в группе Елены Германовны тренировались призёры чемпионатов Европы Ольга Маркова, Максим Ковтун, Элене Гедеванишвили, серебряный призёр финала Гран-при Мария Сотскова. В последние годы Буянова оставалась немного в тени, хотя и смогла привести юного Артура Даниеляна к серебру чемпионата Европы. Теперь же у неё появился шанс вновь блеснуть на тренерской стезе, выведя карьеру Косторной из кризиса.

В этом сезоне Алёна выступила лишь на трёх турнирах, а затем из-за перелома руки пропустила чемпионат России, потеряв возможность поехать на Олимпиаду. Тем не менее фигуристка не унывает и собирается оставаться ещё на один четырёхлетний цикл.

«Елена Германовна Буянова — очень хороший тренер. У неё тренировалась наша первая чемпионка Аделина Сотникова, причём с детства. Перешла и перешла. Будет стараться у нового тренера. Не могу сказать, что за этим будет интересно следить. Но раз перешла, то будем смотреть, как Алёна работает с новым тренером», — говорит Татьяна Тарасова.