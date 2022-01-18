«Не хочется стать однорукой в 18 лет». Что происходит с фигуристкой Косторной после травмы

Алёна смирилась с тем, что крупные старты в этом сезоне пройдут без неё. Теперь фигуристка развлекает себя записью видео для YouTube.

Спустя два года после своей блестящей победы Косторная лишилась звания действующей чемпионки Европы. Теперь титул принадлежит юной Камиле Валиевой, в то время как Алёна осталась без возможности его защитить. Прямо перед чемпионатом России фигуристку постигла неудача — она получила серьёзную травму и выпала из борьбы за главные старты. Косторная могла бы надеяться на травмы и болезни соперниц и попадание на Олимпиаду и чемпионат мира в качестве запасной, но она решила по-честному выключиться из борьбы из-за спортивного принципа.

На больничном Алёна не унывает. Она абстрагировалась от своих бед и смирилась с тем, что остаток сезона пройдёт для неё без крупных турниров. Она поднимает себе настроение записью видео для YouTube и смело экспериментирует с внешностью.

Что же происходит с фигуристкой после травмы?

Косторная превратилась в блогера

Оказавшись с закованной в гипс правой рукой, Косторная нашла себе новое хобби — ведение влога на YouTube. Первое же видео, в котором она показала, как делает себе макияж с помощью одной руки, обеспечило ей тысячи просмотров и подписчиков. А самым популярным на канале Алёны пока является видео про её любимые платья для фигурного катания. Может быть, повышенный интерес к нему вызвало то, что одним из фаворитов Косторной оказался костюм, который многим болельщикам не понравился. Но сама Алёна положительно оценила полёт дизайнерской мысли. Речь о платье, в котором она каталась на первом старте сезона под «Времена года» Вивальди. Помните: оригинальное сине-голубое нечто с юбкой в складочку и подобием шарфа-хомута в качестве декоративного элемента? А вот про эффектное и элегантное чёрное платье для короткой программы под «New York, New York» Фрэнка Синатры Алёна не обмолвилась тогда ни словом.

В отсутствие тренировок Косторная вновь сменила имидж: покрасила волосы в яркий красный цвет, который наверняка поднял ей настроение в этот сложный период восстановления и пропуска соревнований. А ещё она успела сделать прививку от коронавируса и поделилась этим опытом на своём YouTube-канале. Пока фигуристка поставила только первый компонент КовиВака и никаких побочных эффектов, кроме небольшой боли в руке, не наблюдала.

«Я была в тот день на маникюре, подняла рюкзак и поняла, что как бы мышца болит. Всё, больше ничего. У меня не было ни температуры, ни упадка сил, ни кашля, ни соплей, ничего вообще. Просто рука побаливала день-полтора. Вообще некритично. Саму прививку делать не больно, ничего не почувствовала», — делилась Косторная.

Есть что-то грустное в том, что эту прививку Алёна сделала в преддверии Олимпийских игр, на которые ей не суждено поехать. Травма безжалостно перечеркнула все её усилия по работе с тройным акселем и отняла шанс хотя бы попытаться зацепиться за путёвку в Пекин.

Новая болельщица Щербаковой

Выбыв из олимпийской гонки, Алёна Косторная стала активно поддерживать одну из подруг по группе Тутберидзе — Анну Щербакову. Возможно, активно здесь — слишком громкое слово, но раньше Алёна не выказывала никому из других фигуристов такого публичного внимания. Однако перелом кисти и пропуск важнейших соревнований, видимо, вызвали в ней желание защитить фигуристку, которая не понаслышке знает, что такое травмы и долгое восстановление.

На своём YouTube-канале Алёна заступилась за Аню, когда той задали неприятный вопрос на пресс-конференции на чемпионате России. Аню тогда спросили, почему она должна ехать на главные старты с утраченным квадом вместо Туктамышевой с тройными акселями. Алёне было очень обидно за подругу, и она назвала подобные претензии к спортсмену некорректными. А после завоевания Щербаковой серебра на чемпионате Европы опубликовала в своём «инстаграме» фото Ани с золотой медалью командного чемпионата мира и добавила к нему очень милую подпись:

«Много что говорили вокруг, но я верила. Это именно тот цвет медали, который ты заслуживаешь».

Нетрудно догадаться, что и на Олимпийских играх Косторная будет болеть больше всего за Щербакову. Переживания за подругу, конечно, не заменят ей личное участие в Играх и тем более медаль, но позволят всё же почувствовать некую причастность к этому празднику спорта.

«Есть осложнения»

Перелом кисти руки, на первый взгляд, кажется не такой страшной травмой для фигуриста. Рука — не нога, коньки надеть позволяет. Неслучайно решение Косторной не ехать на чемпионат России разочаровало Тутберидзе, которая посчитала, что та пропустила отбор на Олимпиаду из-за незначительного повреждения. Но время показало, что травма у Алёны серьёзная: уже больше месяца она не тренируется, а известие о снятии у неё гипса лишь вселило в болельщиков ложные надежды. Гипс-то сняли, а проблемы с рукой остались. В ответ на радостные комментарии подписчиков под своим видео без гипса в «Инстаграме» Алёна призналась, что лечение продолжается.

«Есть осложнения, которые если не долечить, то будут последствия, не хочется остаться однорукой в 18 лет. Не всё так просто, к сожалению», — поделилась Косторная.

Сейчас Алёна носит ортез на повреждённой кисти и не вдаётся в детали своего диагноза. Когда она полностью восстановится — неизвестно, но есть и ложка мёда в этой истории: фигуристка собирается вернуться к тренировкам.

Косторная против нарушения спортивного принципа

О скором возвращении на лёд фигуристка тоже рассказала на своём YouTube-канале. Освободившись от гипса, она снова может кататься, хотя очевидно, что наращивать нагрузки будет постепенно. Особенно с этим неприятным осложнением после перелома. Ортез должен помочь минимизировать риски, но падения Косторной сейчас точно ни к чему. Да и форсировать своё восстановление ради соревнований ей не нужно. На главных стартах мы её точно не увидим. Пытаться попасть на чемпионат мира Алёна не будет: не хочет нарушать спортивный принцип и пролезать в отдельную калитку.

«У нас есть спортивный принцип, по которому все соревнуются и выступают. Все в равных условиях. То есть, если я не поехала на чемпионат России, я не могу отобраться на главные старты, потому что не участвовала в отборе. Это нечестно, если кого-то заменят на меня. Потому что люди отбирались, соревновались», — признавалась Косторная.

Похоже, с этим сезоном Алёна уже попрощалась. Но не попрощалась со своей спортивной карьерой. Пропуская чемпионат России, она не питала иллюзий ни относительно Олимпийских игр, ни относительно чемпионата мира. На всё, что касается фигурного катания, у неё всегда были трезвый взгляд и адекватная оценка своих возможностей. Но главное, что она смотрит в будущее с оптимизмом и хочет продолжать кататься.

«Надеюсь, у меня ещё будет много времени, буду радовать, кататься, тренироваться, улучшаться», — говорит Косторная.

Очень хочется, чтобы у Алёны всё действительно получилось. Ждём её в новом сезоне обновлённой, здоровой и заряженной на борьбу в следующем олимпийском цикле.