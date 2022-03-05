Трусова с улыбкой учит тодесы и поддержки. Русская ракета собралась в парное катание?

Парное катание нуждается в техническом прогрессе, и Александра Трусова может стать его двигателем, как уже сделала это в женском одиночном. Если кому-то и по силе сдвинуть самый консервативный вид у фигуристов, то нашей Русской ракете. И, кажется, она сама не прочь пробить для себя новые цели. Учит тодесы, поддержки, а уж на параллельных прыжках и кантилеверах она собаку съела!

Неужели Саша намерена встать в пару и закрутить там квады вперемежку с четверными выбросами?

После Олимпиады Трусова захотела кардинальных перемен?

Александра Трусова тяжело восприняла своё поражение Анне Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Пять четверных прыжков принесли ей победу в произвольной программе, но для золота в общем зачёте их не хватило. Серебро – великолепный результат, но, установив столь невероятное достижение, Саша справедливо испытала разочарование в фигурном катании. По крайней мере – в женском одиночном. И это разочарование оказалось столь велико, что она даже грозилась больше никогда не выходить на лёд. На следующий день Саша успокоилась, но досада явно ещё оставалась: на пресс-конференции после церемонии награждения она не показала свою медаль, несмотря на просьбы журналистов. А про планы выступить на чемпионате мира загадочно говорила: «Увидите».

Понятно, что всё это эмоции. Но, может быть, так и не завоевав ни одного взрослого титула, несмотря на превосходство по технике над соперницами, Саша задумала попробовать себя в другом виде – парном катании? А заодно провести в нём революцию, как у девушек? Почему бы и нет?

Ей всего 17 лет, а в парном катании карьеры, как правило, долгие. При желании и должном упорстве – всё возможно. Трудолюбия и усердия Саше точно не занимать, а что касается желания… Похоже, и с ним всё в порядке: королева квадов уже попробовала себя в роли парницы и разучила парочку элементов: тодес и высокую поддержку. И, между прочим, получились они у неё на отлично!

Трусова модернизировала тодес на репетиции показательных

Во время репетиции гала-шоу на Олимпиаде Александра поразила своим желанием научиться делать тодес. Освоить один из основных элементов парного катания ей помогал Владимир Морозов, который вместе с Евгенией Тарасовой в Пекине завоевал серебро в личном турнире среди пар. Кто-то сочтёт это обычной забавой, но Саша и четверные прыгает играючи, не забывая при этом о качестве.

С тодесом та же история. Фигуристка действительно веселилась, но выполняла элемент старательно: на видео с тренировки видно, как она вытянула корпус и руки, сосредоточилась. А за кадром её похвалил Максим Траньков: «Вот сейчас хорошо было».

То есть у Саши была цель не просто попробовать, а чтобы получилось правильно и красиво. Высокая планка для развлечения, однако. А освоив стандартный тодес, Саша усложнила себе задачу: сделала его вместе с Женей Тарасовой! Интересно, как они назвали этот элемент? Двойной тодес? Вот он – реформаторский дух Русской ракеты!

Параллельные четверные и кантилеверы у Саши – превосходны!

Всем известно, что Саша обожает прыгать. И не только в одиночку. При любом удобном случае она с удовольствием делает параллельные прыжки с другими фигуристами. И чаще всего это фигуристы мужского пола. Не бывает таких показательных выступлений, где она бы не скооперировалась с кем-то, чтобы вместе исполнить свои любимые квады. В числе «прыжковых» партнёров Саши не раз бывали такие титаны среди парней, как Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю. А для большинства прыгнуть с ней – это вообще настоящая удача и привилегия, нужно очень постараться, чтобы не затеряться на её фоне. И, конечно, владеть четверными: к параллельным тройным все привыкли – Саша идёт дальше.

Представляете, какие перемены ждут парное катание, если она в него перейдёт? Параллельные квады, выбросы в четыре оборота – то, о чём и помыслить осмелится не каждый. А как насчёт параллельного кантилевера? Свою фирменную спираль Саша тоже обожает выполнять в паре. Правда, выбор здесь у неё крайне ограничен: мало кто может сравниться с ней в мастерстве его исполнения.

Мастер-класс по поддержкам и выборы партнёра

После Олимпиады Саша быстро вернулась на тренировки в «Хрустальный», но не прекратила эксперименты с парным катанием. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала видео, на котором катается в паре с Алексеем Тихоновым. Он поднял её в высокую поддержку и покрутил на льду. Выглядела девушка очень счастливой: так и сияла улыбкой. А как аккуратно и уверенно вышла из поддержки! Ножку вытянула и руки как следует расставила. Чуть больше практики – и будет конфетка!

К видео Саша добавила подпись с благодарностью Алексею Тихонову.

«Спасибо Алексею Тихонову за мастер-класс!» – написала Трусова.

Наверняка мастер-класс предполагал не одну поддержку: что-то там Саша учила ещё. Например, те же выбросы – с её космическими прыжками ей бы не было в них равных. Поклонники фигуристки уже рассуждают в комментариях, кого бы подобрать ей в партнёры. Среди предложенных вариантов: те же Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю, а из наших ребят – Макар Игнатов и Морис Квителашвили.

Тутберидзе не зря начала работать с парами

Переходить в другой тренерский штаб, кстати, ради парного катания Александре Трусовой не нужно. В этом сезоне Этери Тутберидзе показала, что способна тренировать и пары. С помощью дополнительных специалистов, разумеется, но и с этим в «Хрустальном» всё в порядке: Максим Траньков и Павел Слюсаренко влились туда вместе с парой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Научить всем техническим премудростям и нюансам есть кому. А Женя и Вова станут отличными старшими товарищами и примером для подражания.



В общем, у Русской ракеты есть все шансы добиться успеха в парном катании. Зажжёт с параллельными четверными, проведёт технические реформы, установит новые рекорды – и никто не угонится!



И всё-таки, какие бы перспективы ни сулил Саше переход в пары, она по-прежнему очень нужна женскому одиночному. Пять квадов приземлила – самое время брать долгожданные титулы. Да и тройной аксель у неё обязательно должен получиться на соревнованиях. Так что до Олимпиады в Милане радикальных перемен в спортивной карьере Саше не нужно. А вот потом можно и продлить карьеру в другом виде и продолжить радовать болельщиков: только не одной, а за ручку с надёжным и сильным партнёром.