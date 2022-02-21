Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Зимняя Олимпиада — 2022: самые яркие цитаты о сборной России

«Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни». Самые яркие цитаты Олимпиады-2022
Татьяна Постникова
Олимпиада-2022: самые яркие цитаты о сборной
Комментарии
Эмоции российских олимпийцев и сухие приговоры чиновников.

Олимпиада-2022 была разной: и грустной, и весёлой, и драматичной, и до ужаса счастливой, и трогательно слёзной, и истерично обидной. Во время Игр произошли самые разнообразные истории, которые олимпийцы, их тренеры и спортивные чиновники комментировали по-своему. Собрали для вас самые яркие и значимые цитаты с Игр-2022.

«Я не считаю себя великим»

Олимпиада для наших лыжников прошла в очередной раз триумфально. Команда принесла в копилку сборной России 11 медалей, из которых четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Большинство медалей принёс Александр Большунов, которого многие сразу стали называть королём лыж, а он, будто в подтверждение этого, после победы в марафоне надел золотые ботинки. Хотя позднее он и признался, что не считает себя звездой.

Александр Большунов

Александр Большунов

Фото: Getty Images

«Какими словами можно описать мои три золота? Сказал бы я какими, но нельзя говорить, а то начнутся разные новости (смеётся). Грандиозно. После первой гонки, когда я выиграл золотую медаль, увидел эти золотые ботинки и подумал, что неплохо бы их надеть. У меня такие тоже были, но, когда выиграл третье золото, мне их принесли. Они подходят мне. Было бы неплохо, если бы я выиграл четыре золотых медали, но благодарен, что смог завоевать три золота и ещё две медали. Это невероятно. Я не считаю себя великим, потому что есть много спортсменов, у которых намного больше медалей. Считаю ли я себя королём лыж? Это у вас надо спрашивать», — рассказал Большунов.

Сколько заработали российские спортсмены на Олимпиаде-2022? Большунов — больше всех! Сколько заработали российские спортсмены на Олимпиаде-2022? Большунов — больше всех!

«Просто задрали уже, честно говоря»

Тем не менее Игры для наших лыжников начались не только с серебра Натальи Непряевой и Дениса Спицова, а также золота Александра Большунова, но и с конфликта с иностранными СМИ. На пресс-конференции представители норвежских СМИ задавали Большунову и остальным россиянам довольно неприятные вопросы про допинг, это настолько задело главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, что она объявила бойкот норвежским СМИ.

Елена Вяльбе

Елена Вяльбе

Фото: Lars Baron/Getty Images

«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала.

Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю. Почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю. Это только моё решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется. Я ни на одной пресс-конференции не слышала гадких вопросов в адрес норвежских спортсменов от российских журналистов. Во всяком случае, у меня такая информация. И я считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — объяснила свою позицию Вяльбе.

«Это я должен требовать извинений». Интервью с норвежским журналистом, разозлившим Вяльбе «Это я должен требовать извинений». Интервью с норвежским журналистом, разозлившим Вяльбе

«Холодно было на это смотреть»

Без преувеличения главным событием Олимпийских игр стала ситуация с допинг-тестом Камилы Валиевой. Долгое время было непонятно, что вообще происходит. Как выяснилось, в пробе спортсменки за декабрь было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Из-за этого церемонию награждения командного турнира отложили на неопределённый срок до решения суда, а после разбирательств и апелляции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) Валиева всё-таки была допущена до личного первенства. Правда, особым успехом оно для 15-летней спортсменки не закончилось. Если с короткой программой Камила справилась отлично, то с произвольной не задалось.

Томас Бах

Томас Бах

Фото: Maja Hitij/Getty Images

На следующий день президент МОК Томас Бах выступил на пресс-конференции, где пожалел нашу спортсменку, при этом обвинив её окружение в холодности.

«После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали её с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того чтобы приободрить её, я видел, что вокруг неё атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в её окружении проявляли себя в жестах — это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?» — заявил Бах.

Лицемерие во плоти. МОК сам сломил Валиеву, а теперь во всём винит Тутберидзе Лицемерие во плоти. МОК сам сломил Валиеву, а теперь во всём винит Тутберидзе

«Вы всё знали. Вы всё знали»

К сожалению, вслед за Валиевой в фигурном катании произошла ещё одна драма. Александра Трусова, которое совершила на льду нечто невероятное, исполнив пять четверных прыжков, тяжело восприняла своё поражение. Несмотря на то что Трусова осталась с серебром, а победу уступила своей партнёрше по команде Анне Щербаковой, перед награждением у фигуристки началась истерика, которая случайно попала в кадры трансляции. Разобрать слова сильно плачущей спортсменки было невозможно, часть выкрикнутых на эмоциях фраз всё-таки были отчётливо слышны.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: РИА Новости

«У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали. Вы всё знали», — твердила Трусова.

Кажется, этот момент болельщики переживали сильнее, чем поражение Валиевой. Надеемся, что в дальнейшем всё у них будет хорошо.

«Реакция Трусовой — норма здорового человека». Разбор поведения фигуристки на Олимпиаде «Реакция Трусовой — норма здорового человека». Разбор поведения фигуристки на Олимпиаде

«Батька сегодня сделал историю»

Со слезами свою медаль встречали многие спортсмены. Наверное, самые трогательные были у фристайлиста Сергея Ридзика. Россиянин, как и в Пхёнчхане в 2018 году, завоевал бронзу в ски-кроссе. После окончания гонки он обратился к своей семье и нежно извинился перед супругой за то, что пропустил из-за Игр рождение дочери.

Сергей Ридзик

Сергей Ридзик

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль. Можно я передам привет? Владимир Иванович Шеин, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок. А теперь моей жене, дорогой любимой женщине. Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза – это ещё лучше. Мама, ты можешь гордиться своим сыном. Не опять, а снова», — трогательно обратился к любимым Ридзик.

«Если хотеть победить, то как Трусова». Кто подарил нам самые яркие эмоции на Олимпиаде «Если хотеть победить, то как Трусова». Кто подарил нам самые яркие эмоции на Олимпиаде

«Меня прибьют в команде»

В сноуборде мы тоже видели мужские слёзы после завоевания бронзы. После неуспеха лидеров всех удивил Вик Уайлд, завоевавший свою третью олимпийскую медаль. После победы в малом финале сноубордист расплакался, а когда пришёл в себя, удивился, что ещё в четвертьфинале обошёл серебряного призёра Олимпиады-2018 Сан Хо Ли на 0,01 секунды.

Вик Уайлд

Вик Уайлд

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Был 0.01? Ноль, точка, ноль, один? Ноль, точка, ноль, один… (пипец), я не знал! Вау, я не знал», — не смог сдержать эмоций Уайлд в прямом эфире.

Когда мужчина не сдерживает слёзы! Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и зарыдал Когда мужчина не сдерживает слёзы! Вик Уайлд снова завоевал для России медаль и зарыдал

Не менее эмоционально на свой результат отреагировала и Анастасия Паршина. В финал в сноуборд-кроссе она не вышла, став четвёртой в четвертьфинальном заезде. Сперва россиянка радостно, но довольно сдержанно оценила своё выступление, а потом вспомнила, что отобралась в смешанную гонку.

Анастасия Паршина

Анастасия Паршина

Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Так хотелось пройти в финал. Я довольна, что доехала. У нас доехала вся команда без положительных тестов. Сейчас это было очень важно и ценно. Пока не знаю, какое место я заняла. Но это только начало. Это мои первые, но не последние Олимпийские игры. Тот, кто лучше выступит, отберётся в смешанную гонку? Ой, я забыла! А-а-а-а! А я думаю, что все такие грустные? Ну конечно! Ой, можете это не снимать, пожалуйста? Меня прибьют в команде. Я забыла! Ах… Обалдеть!» — визжа и прыгая от счастья, призналась Паршина.

Правда, в итоге в смешанной гонке участвовала Кристина Пауль, а Анастасии Паршиной пришлось успокаивать влюбившихся в неё болельщиков, которые пытались отстоять права спортсменки. Но это уже другая история.

Александра Паршина, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александра Паршина, сноуборд — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022