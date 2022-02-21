«Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни». Самые яркие цитаты Олимпиады-2022

Олимпиада-2022 была разной: и грустной, и весёлой, и драматичной, и до ужаса счастливой, и трогательно слёзной, и истерично обидной. Во время Игр произошли самые разнообразные истории, которые олимпийцы, их тренеры и спортивные чиновники комментировали по-своему. Собрали для вас самые яркие и значимые цитаты с Игр-2022.

«Я не считаю себя великим»

Олимпиада для наших лыжников прошла в очередной раз триумфально. Команда принесла в копилку сборной России 11 медалей, из которых четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Большинство медалей принёс Александр Большунов, которого многие сразу стали называть королём лыж, а он, будто в подтверждение этого, после победы в марафоне надел золотые ботинки. Хотя позднее он и признался, что не считает себя звездой.

Александр Большунов Фото: Getty Images

«Какими словами можно описать мои три золота? Сказал бы я какими, но нельзя говорить, а то начнутся разные новости (смеётся). Грандиозно. После первой гонки, когда я выиграл золотую медаль, увидел эти золотые ботинки и подумал, что неплохо бы их надеть. У меня такие тоже были, но, когда выиграл третье золото, мне их принесли. Они подходят мне. Было бы неплохо, если бы я выиграл четыре золотых медали, но благодарен, что смог завоевать три золота и ещё две медали. Это невероятно. Я не считаю себя великим, потому что есть много спортсменов, у которых намного больше медалей. Считаю ли я себя королём лыж? Это у вас надо спрашивать», — рассказал Большунов.

«Просто задрали уже, честно говоря»

Тем не менее Игры для наших лыжников начались не только с серебра Натальи Непряевой и Дениса Спицова, а также золота Александра Большунова, но и с конфликта с иностранными СМИ. На пресс-конференции представители норвежских СМИ задавали Большунову и остальным россиянам довольно неприятные вопросы про допинг, это настолько задело главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, что она объявила бойкот норвежским СМИ.

Елена Вяльбе Фото: Lars Baron/Getty Images

«Вчера ко мне подошёл норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Это же не таблоид типа Expressen написал, а серьёзные люди с ведущего телеканала.

Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю. Почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю. Это только моё решение, на спортсменов или тренеров оно не распространяется. Я ни на одной пресс-конференции не слышала гадких вопросов в адрес норвежских спортсменов от российских журналистов. Во всяком случае, у меня такая информация. И я считаю, что это правильно. Мы должны быть выше этого, а не ворошить старое», — объяснила свою позицию Вяльбе.

«Холодно было на это смотреть»

Без преувеличения главным событием Олимпийских игр стала ситуация с допинг-тестом Камилы Валиевой. Долгое время было непонятно, что вообще происходит. Как выяснилось, в пробе спортсменки за декабрь было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Из-за этого церемонию награждения командного турнира отложили на неопределённый срок до решения суда, а после разбирательств и апелляции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) Валиева всё-таки была допущена до личного первенства. Правда, особым успехом оно для 15-летней спортсменки не закончилось. Если с короткой программой Камила справилась отлично, то с произвольной не задалось.

Томас Бах Фото: Maja Hitij/Getty Images

На следующий день президент МОК Томас Бах выступил на пресс-конференции, где пожалел нашу спортсменку, при этом обвинив её окружение в холодности.

«После выступления Валиевой я видел, как сопровождающие встречали её с холодом. У меня даже мурашки по коже пошли, холодно было на это смотреть. Вместо того чтобы приободрить её, я видел, что вокруг неё атмосфера холода. Если посмотреть на то, как люди в её окружении проявляли себя в жестах — это были жесты отречения, неприятия. Думал об этом весь вечер. Неужели можно быть настолько холодным к своему спортсмену?» — заявил Бах.

«Вы всё знали. Вы всё знали»

К сожалению, вслед за Валиевой в фигурном катании произошла ещё одна драма. Александра Трусова, которое совершила на льду нечто невероятное, исполнив пять четверных прыжков, тяжело восприняла своё поражение. Несмотря на то что Трусова осталась с серебром, а победу уступила своей партнёрше по команде Анне Щербаковой, перед награждением у фигуристки началась истерика, которая случайно попала в кадры трансляции. Разобрать слова сильно плачущей спортсменки было невозможно, часть выкрикнутых на эмоциях фраз всё-таки были отчётливо слышны.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

«У всех есть золотая медаль! А у меня нет. Я ненавижу этот спорт. Больше никогда в жизни. Я больше никогда в жизни не выйду на лёд. Это невозможно. Так нельзя! Так. Нельзя. Вы всё знали. Вы всё знали», — твердила Трусова.

Кажется, этот момент болельщики переживали сильнее, чем поражение Валиевой. Надеемся, что в дальнейшем всё у них будет хорошо.

«Батька сегодня сделал историю»

Со слезами свою медаль встречали многие спортсмены. Наверное, самые трогательные были у фристайлиста Сергея Ридзика. Россиянин, как и в Пхёнчхане в 2018 году, завоевал бронзу в ски-кроссе. После окончания гонки он обратился к своей семье и нежно извинился перед супругой за то, что пропустил из-за Игр рождение дочери.

Сергей Ридзик Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Это мои вторые Олимпийские игры, и вновь бронзовая медаль. Можно я передам привет? Владимир Иванович Шеин, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок. А теперь моей жене, дорогой любимой женщине. Любовь моя, я сегодня стал третьим. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери. Но наша Мира будет знать, что её батька сегодня сделал историю. Да, не получилось выиграть золото, но бронза – это ещё лучше. Мама, ты можешь гордиться своим сыном. Не опять, а снова», — трогательно обратился к любимым Ридзик.

«Меня прибьют в команде»

В сноуборде мы тоже видели мужские слёзы после завоевания бронзы. После неуспеха лидеров всех удивил Вик Уайлд, завоевавший свою третью олимпийскую медаль. После победы в малом финале сноубордист расплакался, а когда пришёл в себя, удивился, что ещё в четвертьфинале обошёл серебряного призёра Олимпиады-2018 Сан Хо Ли на 0,01 секунды.

Вик Уайлд Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Был 0.01? Ноль, точка, ноль, один? Ноль, точка, ноль, один… (пипец), я не знал! Вау, я не знал», — не смог сдержать эмоций Уайлд в прямом эфире.

Не менее эмоционально на свой результат отреагировала и Анастасия Паршина. В финал в сноуборд-кроссе она не вышла, став четвёртой в четвертьфинальном заезде. Сперва россиянка радостно, но довольно сдержанно оценила своё выступление, а потом вспомнила, что отобралась в смешанную гонку.

Анастасия Паршина Фото: Maja Hitij/Getty Images

«Так хотелось пройти в финал. Я довольна, что доехала. У нас доехала вся команда без положительных тестов. Сейчас это было очень важно и ценно. Пока не знаю, какое место я заняла. Но это только начало. Это мои первые, но не последние Олимпийские игры. Тот, кто лучше выступит, отберётся в смешанную гонку? Ой, я забыла! А-а-а-а! А я думаю, что все такие грустные? Ну конечно! Ой, можете это не снимать, пожалуйста? Меня прибьют в команде. Я забыла! Ах… Обалдеть!» — визжа и прыгая от счастья, призналась Паршина.

Правда, в итоге в смешанной гонке участвовала Кристина Пауль, а Анастасии Паршиной пришлось успокаивать влюбившихся в неё болельщиков, которые пытались отстоять права спортсменки. Но это уже другая история.