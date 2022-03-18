«Время, силы мои — всё ушло». Почему чемпион СССР внезапно бросил спорт и сбежал в Канаду

История советского фигуриста Сергея Четверухина похожа на настоящую сказку. Хрупкий танцевальный мальчик смотрелся бы лучше в хореографическом училище, куда он с лёгкостью прошёл отбор, однако избрал другой путь. Не блистая на первых порах, спортсмен не переставал много работать, и вскоре его труды окупились. Сергей стал первым советским призёром чемпионатов мира и Европы, а также завоевал для страны серебряную медаль Олимпиады.

После ухода его главного соперника из спорта Четверухин стопроцентно выбился бы в лидеры на мировой арене. Его ожидало золото крупнейших стартов, но бороться за него фигурист уже не захотел.



Ему претило быть тем, кто «отстоял в очереди», и он решил завершить карьеру. А затем и вовсе уехал из СССР.

Балетная грация и скорость хоккеиста

В фигурное катание Сергей Четверухин пришёл довольно поздно — в девять лет. Вместе с братом Алексеем он проходил отбор в группу многократной чемпионки СССР Татьяны Толмачёвой. При этом участие спортсмена в конкурсе, объявленном школой «Труд», было крайне неудачным, но известный тренер решила дать Серёже шанс и настояла на том, чтобы руководство приняло его.

Фото: РИА Новости

Юный фигурист полюбился Татьяне Александровне прежде всего своей музыкальностью: он мог станцевать любую программу. Однажды он вознамерился исполнить вальс Шопена, который изначально ставился для более гибких и грациозных девушек, и блестяще справился с этой задачей. Трудолюбие и неконфликтность помогли Четверухину значительно продвинуться в фигурах — коньком владел он потрясающе. Судьи благоволили талантливому спортсмену, и его международный дебют можно было признать удачным.



Тем не менее движение наверх у воспитанника Толмачёвой было медленным и неровным. На крупных стартах Сергей терялся и порой улетал ниже первой десятки. Основной проблемой фигуриста считалась его выносливость: ему банально не хватало сил на вторую половину программы. Чтобы исправить это, Четверухин занимался вместе с хоккеистами, улучшая свою координацию на высоких скоростях, чтобы исполнять сложнейшие многооборотные прыжки.



На чемпионате Европы — 1967 Сергей громко заявил о себе, заняв пятое место. Казалось, его дела наконец пошли в гору, ведь с того сезона он пять раз выигрывал национальное первенство, не пуская никого из соотечественников на вершину. Но вот на международных соревнованиях Четверухин по-прежнему выступал нестабильно. На Олимпиаде в Гренобле он показал лишь девятый результат, ошибившись на тройном сальхове в произвольной программе. Это сподвигло его на кардинальные перемены в карьере и переход к другому тренеру.

Первая медаль Олимпиады для СССР

С 1968 года спортсмен сотрудничал со Станиславом Жуком. Техничный наставник и педантичный ученик добились немалого прогресса: со временем Четверухин овладел навыками обязательной и произвольной программ, а также выбился в мировые лидеры в «школе». На континентальном первенстве — 1969 он взял бронзу, а через два года улучшил результат и поднялся на вторую строчку общего зачёта.

«Сергей когда-то начинал с 10-го места на чемпионате Европы, и кое-кто полагал, что дальше этого он не пойдёт. Но он опроверг многие прогнозы, потому что сумел полностью отрешиться от всех второстепенных занятий и вложить всю свою волю, страсть и энтузиазм в мастерство», — вспоминал о Сергее его наставник, добавив, что грамотный подход ученика к работе позволил ему стать отличным двоеборцем.



Неудивительно, что на чемпионате Европы 1971 года он был единственным серьёзным конкурентом для Ондрея Непелы. Четверухин стал первым советским одиночником, ставшим призёром европейского и мирового первенств, а также Олимпийских игр. В Саппоро он вновь проиграл спор с чехословацким фигуристом, но его выступление всё равно вошло в историю. Сергей привёз в СССР первую медаль в одиночном катании — как бы банально это ни звучало, но его серебро было с золотым отливом.

Побег в Канаду на пике карьеры

Эксперты пророчили фигуристу большое будущее, особенно после ухода из спорта Непелы, но Четверухин внезапно объявил о завершении карьеры, вслед за главным оппонентом повесив коньки на гвоздь. Мотивацией такого решения стало нежелание, чтобы о нём говорили как о «чемпионе, который выстоял очередь». Сергей считал, что лучшие спортсмены рождаются в конкуренции, и, когда ему стало не с кем соревноваться, пропал интерес — становиться чемпионом Европы и мира по инерции ему не хотелось.

Фото: РИА Новости

«Время ушло… Самый лучший год ушёл… Силы мои (внутренние, настрой) — всё ушло. В прошлом году я выложился полностью, и нынешний был бы для меня, знаешь, просто неинтересен.



Столько лет потрачено для того, чтобы пробить нашему одиночному катанию путь наверх. А первым я не стал в силу обстоятельств. Если бы последний чемпионат мира проходил не в Братиславе, на родине Непелы, я бы у него выиграл стопроцентно. Я его уважаю, и люблю, и считаю блестящим мастером, но я бы выиграл. А инерция меня не привлекает. Я боролся с Дюрвилем и выигрывал, я выигрывал у Пера… А сейчас мне уже не хочется… Ушёл Петкевич, ушёл Шелли… Непела… Сейчас уже другие — не моё поколение», — объяснял свой выбор Четверухин.



В 27 лет Сергей попробовал себя в тренерской деятельности. Самым известным его учеником стал Владимир Ковалёв, но их сотрудничество продлилось недолго, равно как и работа самого Четверухина. Бывший фигурист стал солистом Московского балета на льду, где катался более 10 лет. Затем ему поступило приглашение от Дональда Джексона из Канады, который предлагал ему воспитывать местных спортсменов. Сергей согласился и уехал из страны. На данный момент он проживает в Торонто со своей второй женой, продолжая работу с юниорами и помогая им делать свои первые шаги в большом спорте.