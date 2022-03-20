«Чужую корону не надо носить». Скандальная чемпионка из Украины мерзко травит Загитову

Имя Алины Загитовой уже давно стало мировым брендом. Фигуристка, добившаяся всего, о чём мечтает любой спортсмен, продолжает строить успешную карьеру даже за пределами катка, но не всем это нравится. Скандальная чемпионка из Украины Оксана Баюл постоянно атакует ученицу Этери Тутберидзе, уличая в самых разных вещах. От плагиата победного платья до кражи чужой короны.

Складывается ощущение, что женщина организовала полноценную травлю олимпийской чемпионки Пхёнчхана. Вот только для чего и когда это закончится?!

«Девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить?»

Тем, кто пристально следит за фигурным катанием, наверняка известно имя Оксаны Баюл — правда, лишь в контексте скандальных заявлений против российских спортсменов и тренеров. Триумфальная победа юной украинской одиночницы на Олимпиаде 1994 года покрылась пылью и больше никого не волнует, но Оксана не сдаётся и из раза в раз напоминает о себе, яростно критикуя коллег по цеху. Особенно сильно достаётся чемпионке Игр в Пхёнчхане Алине Загитовой. К ней Баюл, очевидно, испытывает самые негативные чувства и не стесняется мерзко травить нашу фигуристку.



К примеру, совсем недавно женщина выложила неоднозначный пост в «Инстаграме», в котором упрекнула Загитову в том, что та якобы украла чужую корону. По мнению Оксаны, Алина за это и поплатилась, однако как именно — бывшая спортсменка не уточнила.



«Алина Загитова, девочка моя, ты, наверное, сейчас понимаешь, что чужую корону не надо носить? Я старая, знаю, о чём предупреждала и говорила», — написала Баюл у себя на странице, добавив в ответ одной из подписчиц, что Загитова сама знает, о чём идёт речь.

«Плагиат какой-то с костюмчиком получился»

Вот только для обычных зрителей ситуация остаётся крайне непонятной. Со стороны кажется, что Оксане до сих пор не дают покоя успехи Алины, поэтому она не упускает шанса атаковать её словесно. Причём всегда её доводы сводятся к одному: Загитова недостойна уважения из-за того, что не создала ничего своего в спорте. Баюл намекает не только на технические элементы (сама она не преминула напомнить, что вращение «кольцо» было создано ею), но и на банальные вещи вроде костюмов к программе. Олимпийская чемпионка из Украины уличила россиянку в плагиате собственного платья. Причём копией стала полюбившаяся миллионам людей красная пачка для балетной постановки «Дон Кихот», в которой Загитова выиграла заветное золото.

«Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова», — иронично писала Оксана.



В тот раз Баюл очень быстро ответили, но не Алина, а хореограф «Хрустального» Алексей Железняков и стилист Владимир Мандриков. Последний отметил, что обвинения в плагиате беспочвенны, так как это типизированный наряд — такие же, например, используются в балетах Большого театра. Только вот профессиональных танцовщиц бывшая фигуристка осуждать почему-то не спешит.

Настоящую же историю происхождения костюма раскрыл Железняков.



«И снова угораю, ну в этом мире только ленивый не укусил команду Тутберидзе! В этот раз отличилась Оксана Баюл. А вот мой маленький ответ, так как всё происходило на моих глазах.



Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом и у Алины Загитовой? Ну так вот! Первая пачка для Жени была сшита в моём ателье для фигуристов, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может.



Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке, и так как она выросла, но программа не поменялась, нужно было срочно решать вопрос с костюмом. И тут взялась за дело талантливейший дизайнер в мире фигурки, Ольга Рябенко. Она-то и модернизировала дизайн пачки и сшила для Алины новую, но не сильно уходя от дизайна прошлой пачки, которая делалась для Жени Медведевой», — написал он.

«Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки?»

Спором из-за платья дело, к сожалению, не закончилось. Баюл нашла новый повод, чтобы задеть Загитову. В этом году Алина принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», где исполняла главную роль вместе с олимпийской чемпионкой. Оксана сочла это странным и резко отреагировала на видео, где фигуристка примеряла корону — главный аксессуар Людмилы. Такой же головной убор оказался и на Навке, что спровоцировало Баюл на очередную злую шутку.



«Что это за подделка такая интересная? Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — сказала она.



Затем украинка и вовсе ударилась в хамство, решив «покопаться в грязном белье» Татьяны.



«Вопрос к Татьяне Навке. Когда я отдавала тебе свой костюм, я его не постирала. А ты, когда даёшь Алине покататься, свои стираешь? Конечно, если речь идёт о короне, то мне очень интересен процесс. Татьяна, вы в курсе, что идёт третья волна коронавируса? Корону надо стерилизовать! Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю? Кто думает, что я это всё говорю ради хайпа, тот дурак или завистник».

Нелогичные и откровенно неумные высказывания Баюл всерьёз заставляют переживать о её моральном здоровье, однако Алина Загитова красиво вышла из ситуации, ловко поставив противницу на место, защитив и себя, и Навку.



«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», — написала фигуристка.



Сейчас ответа от неё не последовало, но, наверное, это к лучшему. Загитовой ни к чему обращать внимание на откровенную провокацию. Как гласит известная пословица, собака лает — караван идёт.