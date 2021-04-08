«Горжусь, что всё передираете с Америки». Украинская чемпионка атаковала шоу Тутберидзе

Шоу Этери Тутберидзе триумфально шагает по России. На волне колоссального ажиотажа вокруг нашего фигурного катания зрители активно скупают далеко не самые дешёвые билеты и выстраиваются в очереди за брендированными сувенирами команды Тутберидзе, а представление в «Мегаспорте» показали в прайм-тайм по Первому каналу.

Вполне понятно, что грандиозный успех шоу «Чемпионы на льду» многим не даёт покоя. И если раньше Этери в основном критиковали за слабую режиссуру и выход неготовой Загитовой на лёд в Казани, то теперь лучшего тренера мира прямо уличили в плагиате.

Причём сделала это первая и единственная фигуристка, выигравшая Олимпиаду под флагом Украины.

Так в чём же заключаются претензии Баюл к шоу Тутберидзе?

Тутберидзе будет делать бизнес на фигурном катании. Хоть чему-то Плющенко научил Этери! Лучший тренер мира решила заработать на успехах своих учеников. Главное, чтобы девочки сохранили свободу выбора.

Тутберидзе позаимствовала название у знаменитого шоу

Для своего шоу Этери Тутберидзе выбрала громкий и претенциозный заголовок — «Чемпионы на льду». Название полностью соответствует сути шоу, но при этом не является оригинальным. Точно так же назывался, пожалуй, самый популярный и успешный проект в индустрии фигурного катания – масштабные гастроли лучших фигуристов планеты по городам США, организованные продюсером Томом Коллинзом.

Если нынешние звёзды нашего фигурного катания о классических «Чемпионах на льду» могли и не слышать, то Этери Тутберидзе во время расцвета легендарного шоу жила в Америке, где участвовала в более скромных проектах и начинала тренерскую карьеру. Выбор названия может быть обусловлен как желанием Этери прикоснуться к знаменитому бренду, так и стремлением показать, что мировой центр фигурного катания переместился из США в Россию.

В любом случае факт заимствования популярного слогана не остался незамеченным.

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Олимпийская чемпионка уличила Тутберидзе в плагиате

Олимпийская чемпионка Игр-1994 в женском одиночном разряде Оксана Баюл опубликовала в «Инстаграме» афишу шоу Тутберидзе.

«Эти дети даже не знают, что такое «Чемпионы на льду», и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным, с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить», — написала бывшая украинская фигуристка, которая сама несколько лет выступала в знаменитом шоу.

Под записью Оксаны появились критические комментарии пользователей, упрекавших её в зависти к российским фигуристкам. В ответ на замечание подписчика, что «сейчас наши чемпионы покруче, чем прошлые» Баюл написала: «Да, да, покруче, я вижу. Загитова — молодец? Или всё, списали?»

Оксана Баюл — подписчице: Загитова — молодец? Или списали?

Кроме того, олимпийская чемпионка с Украины открыто уличила создателей российского шоу в плагиате.

«Плагиатом заниматься стыдно, а мне лишний раз напомнить – нет», — ответила Баюл одному из пользователей.

Фото: instagram.com/oksanabaiul

«Я горжусь, что всё передираете с Америки. Плагиат», — написала Оксана в ответ на другой комментарий.

Фото: instagram.com/oksanabaiul

Видимо, устав отвечать на негативные высказывания болельщиков, чемпионка закрыла комментарии под своим постом, но на этом не успокоилась. Вскоре Баюл опубликовала фотографии своего платья 1995 года и наряда Алины Загитовой для олимпийской программы «Дон Кихот», написав: «Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова».

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Баюл движет зависть к юным русским фигуристкам?

Выбирая для своего шоу уже известное и зарекомендовавшее себя название, Тутберидзе наверняка понимала, что аналогий избежать не удастся. А, возможно, сознательно их провоцировала. Однако пока и состав участников шоу Тутберидзе, и заполняемость трибун говорят о том, что с названием Этери не прогадала. На льду действительно настоящие чемпионы, а по ажиотажу проект не уступает легендарному туру Тома Коллинза.

Что же касается высказываний Баюл, то в них сложно не заметить зависть к юным и успешным российским фигуристкам. Понятно, что у украинской чемпионки связаны приятные воспоминания с туром Томом Коллинза, и она имеет право вспоминать его создателя хоть каждый день. Но ведь совсем необязательно делать это при помощи обвинений в адрес Тутберидзе и её подопечных.