«Людей, как я, не забывают». Скандальную чемпионку Баюл раздражает успех Тутберидзе?

Бывшая украинская фигуристка снова атаковала группу Этери. На этот раз Оксане даже ответили.

Феноменальный успех Этери Тутберидзе не даёт покоя многим звёздам прошлого. Среди них – олимпийская чемпионка далёкого 1994 года Оксана Баюл. Скандальная украинская фигуристка использует любой повод, чтобы придраться к лучшему тренерскому штабу мира.

И на этот раз её атака на «Хрустальный» даже не осталась без ответа. Баюл и хореограф Алексей Железняков устроили через соцсети и СМИ огненную перепалку с переходом на личности. Коллега Тутберидзе уверен, что некогда звёздной спортсменке не удаётся смириться с забвением.

Так почему же Оксану так раздражает слава Тутберидзе?

Баюл пожалела мексиканских фигуристок

Жизнь в фигурном катании замерла, спортсмены отдыхают на морях перед олимпийским сезоном, тренеры запасаются силами и идеями. Но за рубежом не утихают нападки на группу Этери Тутберидзе. Американские журналисты с популярного и авторитетного канала The Skating Lessons попытались разоблачить мастер-классы тренеров «Хрустального» в Мексике и взяли скандальное интервью у фигуристки Аны Сесилии Канту Феликс. Мексиканка рассказала, что Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз были очень строги с фигуристами и выгоняли их со льда. Доходило даже до слёз.

И пока непосредственные участники событий привычно молчат, за коллег вступился хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков. В ответ на одну из реплик мексиканской фигуристки он написал: «И смешно, и печально».

Реакция хореографа возмутила олимпийскую чемпионку 1994 года Оксану Баюл, которая пожалела мексиканских фигуристок. Бывшая украинская чемпионка, проживающая в США, посвятила короткому комментарию Железнякова отдельный пост в «Инстаграме»:

«Всё ему смех да смех. Железняков, а почему тебе смешно? За то, что детей выгоняли с тренировок? Я, как любой профессионал, понимаю – ты смеёшься над фигуристами… Вот и надо называть вещи своими именами.

Надо в таких случаях просто сказать: «Это за гранью добра, это зло». А не повторять чужие глупости, не надувать важно щеки и не изображать из себя великого посвящённого, знающего, что там, «за гранью добра и зла». Ужас», – написала Баюл.

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Баюл движет зависть и забвение?

Любители фигурного катания уже привыкли, что Железняков очень близко к сердцу принимает любую критику в адрес «Хрустального» и всегда оставляет последнее слово за собой. Вот и сейчас Алексей ответил конкретно и аргументированно.

«Скажите мне, для чего приглашать одних из лучших тренеров мира — чтобы устроить развлекушечку а-ля дискотека в сельском клубе или действительно серьёзно поработать?! Вот ответьте все себе на этот вопрос — и всё встанет на свои места. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков — это не про группы здоровья, критиковать их за профессиональный подход — действительно смешно и печально», — сказал Железняков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Хореограф группы Тутберидзе ответил Баюл, заявившей, что он «смеётся над фигуристами»

Алексей считает, что украинской чемпионкой движут «зависть, забытие, злоба». Хореограф уверен, что скандальными высказываниями Баюл пытается привлечь к себе внимание, которого ей очень не хватает.

«Человек просто пиарится на именах других людей, провоцирует на скандал, чтобы самой поиметь от этого дела. Потому что её уже все забыли», – сказал Железняков Sport24.

Баюл выиграла Олимпиаду в 16 лет, после чего долго выступала в шоу. По окончании карьеры фигуристка снискала скандальную славу из-за смакуемых в американской прессе проблем с алкоголем и громких финансовых претензий к бывшим тренерам.

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«Людей, как я, не забывают»

Слова Алексея задели Оксану за живое. Чемпионка не хочет мириться с потерей популярности и уверяет, что её продолжают любить.

«Железняков, людей, как я, не забывают. Ты молодой дурак. Соня Хени сейчас тоже не на слуху у «жёлтой» прессы. Её знают и любят во всём мире, смотрят её фильмы», — написала Баюл в «Инстаграме».

Оксана уже не в первый раз нападает на команду Тутберидзе. Украинская чемпионка осуждала прыжковую технику Камилы Валиевой, уличала Алину Загитову в плагиате олимпийского платья с балетной пачкой, обвиняла Этери Георгиевну в краже бренда «Чемпионы на льду», критиковала Медведеву и Трусову за возвращение в «Хрустальный». Баюл явно претит успех Тутберидзе. Похоже, чемпионка никак не может смириться с тем, что её миг славы давно остался позади и теперь все лавры достаются Этери Георгиевне и её ученицам.

Возможно, именно поэтому скандальную чемпионку Баюл так раздражает успех Тутберидзе. И если Оксана продолжит гнуть свою линию, то нас ждёт ещё немало нападок на «Хрустальный» с её стороны. Поскольку победам Тутберидзе конца и края не видно.