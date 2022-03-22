Косторная сотрудничает с известной российской фигуристкой. Лена создаст для Алёны шедевр?

Уже третий год подряд Косторная живёт под девизом «новый сезон — новая жизнь». После метаний между тренерскими штабами Тутберидзе и Плющенко Алёна решила перейти в ЦСКА к Елене Буяновой. И вот, не успела спортсменка освоиться в новой школе, как сразу приступила к активной работе. Косторная уже занимается постановкой новой программы, а помогает ей в этом Елена Радионова. Бронзовый призёр чемпионата мира только осваивает профессию хореографа, но уже показывает многообещающие результаты. Отрывок новой программы Алёны, появившийся в соцсетях, выглядит очень эффектно.

Неужели Радионова создаст для Косторной шедевр?

Два года без сильных программ

Косторная, пожалуй, самая одарённая российская фигуристка в плане катания. Компонентно у Алёны вообще нет слабых мест: воздушное скольжение, эффектный перформанс, отличное чувство музыки — всё при ней. В идеальной форме фигуристка производила неизгладимое впечатление на зрителей. При этом по-настоящему сильных программ у Косторной — по пальцам пересчитать. После гениального «Ангела», с которым она феерила в первом взрослом сезоне, выдающихся постановок у фигуристки так и не появилось. При Плющенко программы Алёны выглядели пустыми и блёклыми. Несильно ситуация изменилась и после возвращения к Тутберидзе. Косторная сменила четыре программы и ни одна из них «не заиграла».

Одна из главных задач Елены Буяновой как новой наставницы Алёны — кропотливо поработать над образами и полноценно раскрыть хореографический талант фигуристки. Откладывать в долгий ящик работу над этими аспектами в ЦСКА не стали. Не успела Косторная освоиться в новой школе, как сразу стала работать над новой программой. А помогает ей в этом Елена Радионова. Бронзовый призёр чемпионата мира только осваивает профессию хореографа, работая преимущественно с детьми. Но тонкое чувство музыки, заложенное в Лене ещё во времена её спортивной карьеры, не позволяет сомневаться, что из неё выйдет отличный постановщик.

«Видите, как в Канаде ничего не пропадает: Ше-Линн Бурн уже работает на высшем уровне. Лучший хореограф мира. А почему тогда у Леночки не получится? У неё всё должно получиться», — уверяла Татьяна Тарасова.

Радионова и Косторная — многообещающий тандем?

И вот, спустя два года после завершения карьеры, Радионова работает с одной из наших звёздных фигуристок. Фан-аккаунт Алёны Косторной поделился видео процесса постановки программы. И, стоит признать, небольшой отрывок из нового номера выглядит многообещающе. Конечно, судить обо всей программе по 15-секундному фрагменту крайне сложно. Однако интересная и насыщенная хореография проглядывается даже в небольшом кусочке. И главное — и Алёна, и Лена выглядят воодушевлёнными и погружёнными в процесс. А это, пожалуй, главный фактор для создания шедевра.

«Мне было очень интересно работать с Алёной, ведь она спортсменка высокого уровня. Алёна способна показать любой образ, потому что хорошо чувствует музыку, пластичная, с огромным потенциалом во второй оценке, которая вообще одна из её сильных сторон. Но мы попытались сделать нечто новое. Несмотря на то что любые образы ей подвластны, хотелось выбрать для неё новое направление, показать её более взрослой, зрелой спортсменкой.

Этот номер мы ещё обязательно будем отрабатывать. Вспоминая себя во время карьеры фигуристки, могу сказать, что тоже работала со многими постановщиками, это очень полезно, ведь от каждого я брала что-то своё. Уверена, Алёне наш опыт сотрудничества тоже пойдёт в копилочку», — поделилась Радионова эмоциями от работы с Косторной с «РИА Новости Спорт».

Пока что номер, поставленный Леной для Алёны, планируется как показательный. Вероятно, его премьера состоится 1 апреля на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Но история знает немало примеров, когда программы для гала-шоу переносились прямиком на соревнования. Если постановка произведёт фурор, Буянова и Косторная наверняка задумаются о том, чтобы оставить её на новый сезон.

Как бы там ни было, очень интересно посмотреть на совместную работу двух именитых фигуристок. Кто знает, может быть, на наших глазах рождается многообещающий тандем.