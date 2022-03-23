«Нашёл себя благодаря Этери». История самого загадочного тренера группы Тутберидзе

Тренерская команда Тутберидзе – самая знаменитая в мире и в то же время самая скромная. В «Хрустальном» не любят давать интервью и много говорить о себе. Но если Тутберидзе и Глейхенгауз хоть иногда позволяют журналистам пообщаться с ними, то Дудаков предпочитает оставаться в тени. Хотя наставнику однозначно есть что рассказать.

Хоть Сергей и не смог стать известным фигуристом, интересной работой он обделён никогда не был. Дудаков работал в балете на льду и даже гастролировал на круизном лайнере. И только завершив странствия, стал тренером.

Как же Сергей попал в группу Тутберидзе и почему он многим обязан Этери Георгиевне?



История самого загадочного тренера «Хрустального».

Неудавшаяся спортивная карьера и работа на круизном лайнере

Тренерская карьера Дудакова была бы невозможна, если бы родители в шесть лет не привели его на каток. В детстве у Сергея был слабый иммунитет, поэтому его и решили отдать в спорт. Благодаря рыжим волосам и скоростному скольжению мальчика заметила тренер Марина Кудрявцева – она считала, что он принесёт ей удачу. Дудакова всегда мотивировали сложные цели. Но по-настоящему увлечься фигурным катанием он смог, только когда начал изучать тройные прыжки. На этом непростом этапе отсеивались многие спортсмены, но у Сергея проблем с освоением многооборотных прыжков не было. Тем не менее больших успехов в спорте ему добиться так и не удалось. Дудаков ни разу не забирался на пьедестал чемпионата России, а его главные победы значатся на не самых статусных турнирах Piruetten и Golden Spin. Поняв, что это и есть его пик, Сергей завершил карьеру в 21 год.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кардинально менять деятельность после ухода из спорта Дудаков не хотел, поэтому новой ступенью в его жизни стал балет на льду. Новое занятие помогло Сергею переосмыслить фигурное катание и увидеть в нём искусство. Спортсмен начал активно осваивать хореографию и работать над образами, что ему очень нравилось. Первой большой постановкой, в которой Дудаков принимал участие, стал «Призрак оперы», с которым он гастролировал по Европе. Но самым запоминающимся моментом в балетной карьере Сергея стала работа на круизном лайнере, где его труппа показывала шоу четыре раза в неделю на небольшом катке. Однако надолго Дудакова не хватило.

«После третьего «морского похода» я стал задумываться: что дальше? Мне было за 30, у меня была семья, родился сын. Жизнь на два дома — полгода в Москве, полгода на корабле — тяготила. Как-то я уехал на гастроли, когда сыну Егору было полтора месяца. Вернулся — он уже совсем другой человек», — рассказывал Дудаков журналу «Мир фигурного катания».

«Тутберидзе дала возможность реализоваться мне как тренеру»

Желание быть ближе к семье стало отправной точкой в карьере Сергея – он стал тренером. Руководство катка «Хрустальный» приняло неопытного специалиста и поручило ему группу здоровья. Вскоре подопечные Дудакова стали показывать успехи, и тренера пригласила на работу Мария Бутырская. Пять лет Сергей сотрудничал с чемпионкой мира, воспитывая фигуристов на катке в Крылатском, но затем вернулся в «Хрустальный», где начал работать с Этери Георгиевной.

«Тутберидзе дала возможность реализоваться мне как тренеру. Я очень благодарен ей. Этери Георгиевна готова работать всегда, 24 часа в сутки. Своей энергией, стремлением добиться результата она мотивирует остальных. Во время работы с ней появилась возможность заниматься со зрелыми спортсменами. В группе тогда тренировалась Полина Шелепень, маленькая Женя Медведева, пришла Юля Липницкая… С Этери Георгиевной мне было несложно найти общий язык, потому что она всегда справедлива», – вспоминал Сергей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дудаков быстро сработался с Тутберидзе. Специалистка мотивировала его своей целеустремлённостью и помогала развивать необходимые качества для успешной работы. Сергей отмечал, что именно Этери научила его индивидуальному подходу к каждому ученику.

«Большой профессионал, у которого всё чётко, всё по делу. Этери Георгиевна очень требовательный человек. В первую очередь к себе. И ты понимаешь, что не можешь и не должен её подвести, подвести команду. Должен соответствовать этим требованиям. Что касается меня, то я всегда говорю, что нашел себя в профессии благодаря Этери Георгиевне и многим ей обязан. Я многому учился у неё, как работать с детьми, что можно сказать этому ребёнку, что другому», – рассказывал Дудаков в интервью ФФККР.

«Лучший удочник мира»

Работу тренерского штаба Тутберидзе правильно характеризовать как совместную. Этери Георгиевна всегда отмечает, что они воспитывают чемпионов сообща. Но свои обязанности есть у каждого наставника. Сергей Викторович в большей степени отвечает за техническую сторону процесса, работает с «удочкой», помогает фигуристам осваивать новые прыжки. Даниил Глейхенгауз в шутку называл его «лучшим удочником мира».

Дудаков не единожды говорил о важности универсальности тренера, что нужно быть не только педагогом, но и психологом. И стоит сказать, что он сочетает в себе эти качества.

«Тренер должен быть специалистом широкого профиля, потому что мы берём и маленьких спортсменов, работаем со взрослыми. А это разные вещи. В какие-то моменты заменяем детишкам родителей, потому что на катке дети проводят больше времени, чем дома. Приезжают к 9 утра и уезжают в 8 вечера. Мы вместе проводим весь день и также говорим, объясняем, что такое хорошо, что такое плохо. И, конечно, работа с родителями – это тоже важно. Какие-то вещи приходится сглаживать. Соответственно, надо быть мудрым, дальновидным. Где-то немножечко идти вперед, просчитывать, что будет потом, а иногда требовать, что необходимо сделать именно сейчас», – рассказывал тренер.

