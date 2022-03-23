Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

История Сергея Дудакова: неудавшаяся карьера фигуриста, работа на круизном лайнере, сотрудничество с Тутберидзе

«Нашёл себя благодаря Этери». История самого загадочного тренера группы Тутберидзе
Алёна Кускова
История Сергея Дудакова
Комментарии
Сергей Дудаков не смог стать знаменитым фигуристом и был вынужден зарабатывать на лайнере. Теперь он воспитывает чемпионов с Тутберидзе.

Тренерская команда Тутберидзе – самая знаменитая в мире и в то же время самая скромная. В «Хрустальном» не любят давать интервью и много говорить о себе. Но если Тутберидзе и Глейхенгауз хоть иногда позволяют журналистам пообщаться с ними, то Дудаков предпочитает оставаться в тени. Хотя наставнику однозначно есть что рассказать.

Хоть Сергей и не смог стать известным фигуристом, интересной работой он обделён никогда не был. Дудаков работал в балете на льду и даже гастролировал на круизном лайнере. И только завершив странствия, стал тренером.

Как же Сергей попал в группу Тутберидзе и почему он многим обязан Этери Георгиевне?

История самого загадочного тренера «Хрустального».

«И это стоит 300 долларов в час?» Иностранцев возмутила работа тренеров группы Тутберидзе «И это стоит 300 долларов в час?» Иностранцев возмутила работа тренеров группы Тутберидзе

Неудавшаяся спортивная карьера и работа на круизном лайнере

Тренерская карьера Дудакова была бы невозможна, если бы родители в шесть лет не привели его на каток. В детстве у Сергея был слабый иммунитет, поэтому его и решили отдать в спорт. Благодаря рыжим волосам и скоростному скольжению мальчика заметила тренер Марина Кудрявцева – она считала, что он принесёт ей удачу. Дудакова всегда мотивировали сложные цели. Но по-настоящему увлечься фигурным катанием он смог, только когда начал изучать тройные прыжки. На этом непростом этапе отсеивались многие спортсмены, но у Сергея проблем с освоением многооборотных прыжков не было. Тем не менее больших успехов в спорте ему добиться так и не удалось. Дудаков ни разу не забирался на пьедестал чемпионата России, а его главные победы значатся на не самых статусных турнирах Piruetten и Golden Spin. Поняв, что это и есть его пик, Сергей завершил карьеру в 21 год.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кардинально менять деятельность после ухода из спорта Дудаков не хотел, поэтому новой ступенью в его жизни стал балет на льду. Новое занятие помогло Сергею переосмыслить фигурное катание и увидеть в нём искусство. Спортсмен начал активно осваивать хореографию и работать над образами, что ему очень нравилось. Первой большой постановкой, в которой Дудаков принимал участие, стал «Призрак оперы», с которым он гастролировал по Европе. Но самым запоминающимся моментом в балетной карьере Сергея стала работа на круизном лайнере, где его труппа показывала шоу четыре раза в неделю на небольшом катке. Однако надолго Дудакова не хватило.

«После третьего «морского похода» я стал задумываться: что дальше? Мне было за 30, у меня была семья, родился сын. Жизнь на два дома — полгода в Москве, полгода на корабле — тяготила. Как-то я уехал на гастроли, когда сыну Егору было полтора месяца. Вернулся — он уже совсем другой человек», — рассказывал Дудаков журналу «Мир фигурного катания».

Главного хореографа Тутберидзе обвинили в непрофессионализме. Почему только сейчас? Главного хореографа Тутберидзе обвинили в непрофессионализме. Почему только сейчас?

«Тутберидзе дала возможность реализоваться мне как тренеру»

Желание быть ближе к семье стало отправной точкой в карьере Сергея – он стал тренером. Руководство катка «Хрустальный» приняло неопытного специалиста и поручило ему группу здоровья. Вскоре подопечные Дудакова стали показывать успехи, и тренера пригласила на работу Мария Бутырская. Пять лет Сергей сотрудничал с чемпионкой мира, воспитывая фигуристов на катке в Крылатском, но затем вернулся в «Хрустальный», где начал работать с Этери Георгиевной.

«Тутберидзе дала возможность реализоваться мне как тренеру. Я очень благодарен ей. Этери Георгиевна готова работать всегда, 24 часа в сутки. Своей энергией, стремлением добиться результата она мотивирует остальных. Во время работы с ней появилась возможность заниматься со зрелыми спортсменами. В группе тогда тренировалась Полина Шелепень, маленькая Женя Медведева, пришла Юля Липницкая… С Этери Георгиевной мне было несложно найти общий язык, потому что она всегда справедлива», – вспоминал Сергей.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дудаков быстро сработался с Тутберидзе. Специалистка мотивировала его своей целеустремлённостью и помогала развивать необходимые качества для успешной работы. Сергей отмечал, что именно Этери научила его индивидуальному подходу к каждому ученику.

«Большой профессионал, у которого всё чётко, всё по делу. Этери Георгиевна очень требовательный человек. В первую очередь к себе. И ты понимаешь, что не можешь и не должен её подвести, подвести команду. Должен соответствовать этим требованиям. Что касается меня, то я всегда говорю, что нашел себя в профессии благодаря Этери Георгиевне и многим ей обязан. Я многому учился у неё, как работать с детьми, что можно сказать этому ребёнку, что другому», – рассказывал Дудаков в интервью ФФККР.

«Прощение? Это же унижает». Необычайно откровенная Этери Тутберидзе «Прощение? Это же унижает». Необычайно откровенная Этери Тутберидзе

«Лучший удочник мира»

Работу тренерского штаба Тутберидзе правильно характеризовать как совместную. Этери Георгиевна всегда отмечает, что они воспитывают чемпионов сообща. Но свои обязанности есть у каждого наставника. Сергей Викторович в большей степени отвечает за техническую сторону процесса, работает с «удочкой», помогает фигуристам осваивать новые прыжки. Даниил Глейхенгауз в шутку называл его «лучшим удочником мира».

Дудаков не единожды говорил о важности универсальности тренера, что нужно быть не только педагогом, но и психологом. И стоит сказать, что он сочетает в себе эти качества.

«Тренер должен быть специалистом широкого профиля, потому что мы берём и маленьких спортсменов, работаем со взрослыми. А это разные вещи. В какие-то моменты заменяем детишкам родителей, потому что на катке дети проводят больше времени, чем дома. Приезжают к 9 утра и уезжают в 8 вечера. Мы вместе проводим весь день и также говорим, объясняем, что такое хорошо, что такое плохо. И, конечно, работа с родителями – это тоже важно. Какие-то вещи приходится сглаживать. Соответственно, надо быть мудрым, дальновидным. Где-то немножечко идти вперед, просчитывать, что будет потом, а иногда требовать, что необходимо сделать именно сейчас», – рассказывал тренер.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022